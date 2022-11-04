Тур: 16. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 20946
2:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаКристерс Тоберс
50' Желтая карточкаНалепа Михал
0:1
57' ГолЗволински Лукаш
69' Желтая карточкаЗволински Лукаш
73' Желтая карточкаМладенович Филип
1:1
74' Гол в свои воротаКуцяк Душан
2:1
87' ГолРибейру Юри
90' Желтая карточкаBassekou Diabate
90'+6
Ход матча
34'
50'
57'
69'
73'
74'
1:1
87'
2:1
90'
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
История личных встреч
Легия
Лехия Гданьск
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
39 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
24 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
12 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
51.3%
25.6%
23.1%
20 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.61
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
0.95
0.5
Среднее время на гол
94
180
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.26
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
71
97
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|5
|0.31
|Жозуэ Филипе
|5 (2)
|0.31
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.19
|Мучи Эрнест
|2
|0.13
|Карлитос Карлос
|1
|0.06
|Капустка Бартош
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Роуз Линдси
|1
|0.06
|Рибейру Юри
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Росолек Мацей
|1
|0.06
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.4
|Гаёс Мацей
|3
|0.2
|Зволински Лукаш
|3
|0.2
|Кубицки Ярослав
|1
|0.07
|Налепа Михал
|1
|0.07
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|1
|Младенович Филип
|7
|0
|Жозуэ Филипе
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Навроцкий Майк
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|6
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Куцяк Душан
|2
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Лехия Гданьск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
6
Легия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
9
3
Легия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Лехия Гданьск
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
29%
3
19%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
43%
2
13%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
4
40%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
54%
0
0%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
6
26%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
4
17%
4
24%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
10%
5
21%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
5
25%
5
21%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
7
35%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ягеллония - Легия 2:5 Легия - Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1
Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2 Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1
Результаты матчей
Легия
Лехия Гданьск
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Легия
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
26
27
17
27
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
79
312
214
213
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|15
|11
|2
|2
|26 - 10
|35
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|15
|7
|5
|3
|26 - 20
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Висла Плоцк
|15
|7
|4
|4
|27 - 17
|25
|7.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|17 - 11
|22
|9.
|Варта Познань
|15
|6
|3
|6
|15 - 15
|21
|10.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|11.
|Шлёнск
|15
|5
|5
|5
|17 - 21
|20
|12.
|Ягеллония
|15
|4
|6
|5
|24 - 23
|18
|13.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|14.
|Гурник Забже
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|15
|3
|4
|8
|15 - 19
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|14
|1
|3
|10
|14 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|14.
|Пяст
|7
|2
|1
|4
|9 - 8
|7
|15.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|16.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|11.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7