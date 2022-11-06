Тур: 16. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego.
Ход матча
41'
1:0
11
Обиета
Колдо
17
Шварц
Петр
10
Кинтана
Кайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Karol Borys
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
История личных встреч
Медзь
Шлёнск
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
56
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6 (2)
|0.4
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.13
|Чука Виктор
|2
|0.13
|Обиета Колдо
|2
|0.13
|Кобачки Олаф
|1
|0.07
|Слива Мацей
|1
|0.07
|Santiago Naveda
|1
|0.07
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Миюшкович Неманья
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|3 (1)
|0.19
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.19
|Шварц Петр
|2
|0.13
|Замора Джон
|2
|0.13
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.06
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.06
|Лыщаш Адриан
|1
|0.06
|Ястржембски Деннис
|1
|0.06
|Бейгер Лукаш
|1
|0.06
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулио Карлос
|6
|0
|Santiago Naveda
|2
|2
|Энрикес Анхело
|3
|1
|Матыня Хуберт
|3
|1
|Гюлен Левент
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Обиета Колдо
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Матушек Шимон
|1
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Каролина Юрих
|1
|0
|Костка Михаэль
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Вердаска Диогу
|3
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Шварц Петр
|2
|0
|Гарсия Виктор III
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|0
|1
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шлёнск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
3
Медзь
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Шлёнск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
1
10
Медзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шлёнск
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
4
31%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Забито
15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
4
19%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2
Результаты матчей
Медзь
Шлёнск
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Медзь
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
410
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|15
|8
|2
|5
|20 - 14
|26
|6.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|4
|5
|28 - 24
|25
|8.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|9.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|10.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|11.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|2
|7
|17 - 20
|20
|12.
|Шлёнск
|0:1
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|1:0
|15
|2
|3
|10
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Шлёнск
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Медзь
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|4.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|5.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|8.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|0:1
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|1:0
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7