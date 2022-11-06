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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Медзь
1:0
Перерыв
Шлёнск
0'
1:0
41' Гол
Чука Виктор

Ход матча

41'
Чука Виктор
(Каролина Юрих)
1:0
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Шлёнск
2.80
3.45
2.65
Все Коэффициенты
31
Абрамович
Матеуш
25
Миюшкович
Неманья
6
Матушек
Шимон
23
Каролина
Юрих
17
Костка
Михаэль
3
Матыня
Хуберт
8
Чука
Виктор
15
Santiago
Naveda
9
Нарсинг
Лусиано
7
Энрикес
Анхело
11
Обиета
Колдо
12
Лещыньски
Рафал
4
Бейгер
Лукаш
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
27
Кончковски
Мартин
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
15
Науэль
Матиас
10
Кинтана
Кайе
Медзь
5-2-3
Шлёнск
5-4-1

История личных встреч

Медзь
Шлёнск

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЭГБ
0:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:5
Р
3:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
56

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 (2) 0.4
Нарсинг Лусиано 2 0.13
Чука Виктор 2 0.13
Обиета Колдо 2 0.13
Кобачки Олаф 1 0.07
Слива Мацей 1 0.07
Santiago Naveda 1 0.07
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Миюшкович Неманья 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 3 (1) 0.19
Ольсен Патрик 3 (1) 0.19
Шварц Петр 2 0.13
Замора Джон 2 0.13
Гретарссон Даниэль 1 0.06
Самец-Талар Пётр 1 0.06
Лыщаш Адриан 1 0.06
Ястржембски Деннис 1 0.06
Бейгер Лукаш 1 0.06
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулио Карлос 6 0
Santiago Naveda 2 2
Энрикес Анхело 3 1
Матыня Хуберт 3 1
Гюлен Левент 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Миюшкович Неманья 2 1
Домингес Максим 3 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Обиета Колдо 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Матушек Шимон 1 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Чука Виктор 1 0
Каролина Юрих 1 0
Костка Михаэль 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 5 0
Вердаска Диогу 3 1
Поправа Конрад 1 1
Шварц Петр 2 0
Гарсия Виктор III 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Бейгер Лукаш 0 1
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0

Результаты матчей

Медзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шлёнск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

7
3
Медзь
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Шлёнск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

1
10
Медзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Шлёнск
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
4
31%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
27%
1
6%
1-15
3
20%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
7%
3
18%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
15%
4
19%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0
Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2
Шлёнск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0
Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2

Результаты матчей

Медзь
Шлёнск

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Медзь
Шлёнск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
5. Видзев Лодзь 15 8 2 5 20 - 14 26
6. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
7. Висла Плоцк 16 7 4 5 28 - 24 25
8. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
9. Лех 14 6 4 4 15 - 12 22
10. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
11. Радомьяк Радом 15 6 2 7 17 - 20 20
12. Шлёнск 0:1 16 5 5 6 17 - 22 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 15 3 4 8 15 - 22 13
18. Медзь 1:0 15 2 3 10 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Шлёнск 0:1 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 8 3 1 4 6 - 8 10
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Медзь 1:0 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
4. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
5. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
6. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
7. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
8. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Шлёнск 0:1 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 1:0 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Чука Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Шлёнск
2.80
3.45
2.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Медзь 1:0 Шлёнск онлайн

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Медзь
Шлёнск
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