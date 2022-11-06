Тур: 16. Стадион: Видзев.
1:2
Второй тайм: 68'
0'
0:1
2' ГолMateusz Grzybek
0:2
27' ГолСемеду Лисандру
37' Желтая карточкаНашименту Филипе
45' Желтая карточкаPedro Justiniano
1:2
51' ГолСанчез Джорди
58' Желтая карточкаMateusz Grzybek
65' Желтая карточкаАбрамович Давид
Ход матча
2'
27'
37'
45'
51'
58'
65'
26
Равас
Генрих
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Машаду ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Видзев Лодзь
Радомьяк Радом
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|5
|0.31
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.31
|Dominik Kun
|2
|0.13
|Липски Патрик
|2
|0.13
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.13
|Данеляк Кароль
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Хансен Кристоффер
|1
|0.06
|Сыпек Якуб
|1
|0.06
|Кройцриглер Мартин
|1 (1)
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мауридес Жуниор
|4
|0.25
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.19
|Roberto Alves
|3
|0.19
|Абрамович Давид
|2
|0.13
|Машаду Луиш
|2
|0.13
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Бранко Рафаэл
|1
|0.06
|Семеду Лисандру
|1
|0.06
|Michal Feliks
|1
|0.06
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ernest Terpilowski
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Милош Мато
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Машаду Луиш
|6
|0
|Pedro Justiniano
|3
|1
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Gabriel Kobylak
|2
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Радомьяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
1
Видзев Лодзь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Радомьяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
8
8
Видзев Лодзь
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Радомьяк Радом
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
11
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
5
56%
4
36%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
33%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
20
17
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
4
20%
4
24%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
6
30%
6
35%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
7%
2
10%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
4
29%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
5
36%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Радомьяк Радом
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
78
69
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|1:2
|16
|8
|2
|6
|21 - 16
|26
|6.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|4
|5
|28 - 24
|25
|8.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|9.
|Радомьяк Радом
|2:1
|16
|7
|2
|7
|19 - 21
|23
|10.
|Лех
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|15
|3
|4
|8
|15 - 22
|13
|18.
|Медзь
|15
|2
|3
|10
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|1:2
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|8
|3
|1
|4
|6 - 8
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|2:1
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Корона Кельце
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|2:1
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|4.
|Видзев Лодзь
|1:2
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7