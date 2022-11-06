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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 17442
Видзев Лодзь
1:3
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
0:1
2' Гол
Mateusz Grzybek
0:2
27' Гол
Семеду Лисандру
37' Желтая карточка
Нашименту Филипе
45' Желтая карточка
Pedro Justiniano
1:2
51' Гол
Санчез Джорди
58' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
65' Желтая карточка
Абрамович Давид
73' Желтая карточка
Gabriel Kobylak
1:3
90' Гол
Машаду Луиш
90' Желтая карточка
Павловски Бартоломей
90'+15
26
Равас
Генрих
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
33
Кройцриглер
Мартин
95
Стемпиньски
Мариуш
8
Данеляк
Кароль
13
Ernest
Terpilowski
10
Летневски
Юлиуш
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
9
Санчез
Джорди
1
Gabriel
Kobylak
3
Pedro
Justiniano
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
30
Mateusz
Grzybek
23
Нашименту
Филипе
90
Jakub
Nowakowski
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
13
Мауридес
Жуниор
20
Машаду
Луиш
Видзев Лодзь
5-4-1
Радомьяк Радом
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Радомьяк Радом

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
4:1
ВД
0:0
ВД
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 5 0.31
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.31
Dominik Kun 2 0.13
Липски Патрик 2 0.13
Ганоушек Марек 2 (1) 0.13
Данеляк Кароль 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Хансен Кристоффер 1 0.06
Сыпек Якуб 1 0.06
Кройцриглер Мартин 1 (1) 0.06
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мауридес Жуниор 4 0.25
Нашименту Филипе 3 (3) 0.19
Roberto Alves 3 0.19
Машаду Луиш 3 0.19
Абрамович Давид 2 0.13
Mateusz Grzybek 1 0.06
Бранко Рафаэл 1 0.06
Семеду Лисандру 1 0.06
Michal Feliks 1 0.06
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Dominik Kun 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ernest Terpilowski 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нашименту Филипе 8 0
Машаду Луиш 6 0
Pedro Justiniano 3 1
Бранко Рафаэл 4 0
Абрамович Давид 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Леандро 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Roberto Alves 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Tiago Matos 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Радомьяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
1
Видзев Лодзь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Радомьяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

8
8
Видзев Лодзь
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Радомьяк Радом
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
4
33%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
22%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
5
56%
4
36%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
33%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
19%
2
10%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
1
5%
1
5%
31-45
5
24%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
6
29%
7
35%
76-90

Пропущено

17
21
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
12%
2
10%
1-15
4
24%
4
19%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
6
35%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Видзев Лодзь 1:2
Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Варта Познань 2:3 Пяст - Радомьяк Радом 1:2 Завиша - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0
Лех - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Радомско - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Радомьяк Радом

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
7
9
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
5. Видзев Лодзь 16 8 2 6 21 - 17 26
6. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
7. Висла Плоцк 16 7 4 5 28 - 24 25
8. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
9. Лех 0:0 15 6 5 4 15 - 12 23
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Корона Кельце 0:0 16 3 5 8 15 - 22 14
16. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
17. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
18. Медзь 15 2 3 10 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
8. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
9. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
10. Лех 0:0 9 3 2 4 6 - 8 11
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Корона Кельце 0:0 7 1 2 4 7 - 10 5
17. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
18. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
6. Лех 0:0 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Корона Кельце 0:0 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Pedro Justiniano получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Нашименту Филипе получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Семеду Лисандру бьет в цель!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Mateusz Grzybek бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Видзев Лодзь 1:3 Радомьяк Радом онлайн

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