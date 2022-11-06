Тур: 16. Стадион: Городской стадион Познань.
0:0
Первый тайм: 32'
0'
24
Амарал
Жоау
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Лех
Корона Кельце
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
25 матчей
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.36
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
0.91
0.36
Среднее время на гол
99
252
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|0.33
|Скурась Михал
|4
|0.27
|Соуза Афонсу
|2
|0.13
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.07
|Квеквескири Ника
|1
|0.07
|Амарал Жоау
|1
|0.07
|Вельде Кристоффер
|1
|0.07
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|6
|0.38
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.25
|Dawid Blanik
|2
|0.13
|Петров Кирилл
|1
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.06
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Скурась Михал
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|4
|1
|Milos Trojak
|4
|0
|Jacek Podgorski
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Петров Кирилл
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Шикавка Евгений
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Шпаковски Марчин
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Дякону Роналдо
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Корона Кельце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
6
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
9
5
Лех
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Корона Кельце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
25%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
3
25%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
6
27%
31-45
3
25%
4
18%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Вильярреал 3:0 Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0
Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2
Результаты матчей
Лех
Корона Кельце
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лех
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
62
33
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
410
312
113
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Сталь Мелец
|16
|8
|2
|6
|24 - 21
|26
|4.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|5.
|Видзев Лодзь
|16
|8
|2
|6
|21 - 17
|26
|6.
|Краковия
|16
|7
|4
|5
|18 - 11
|25
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|4
|5
|28 - 24
|25
|8.
|Варта Познань
|16
|7
|3
|6
|17 - 15
|24
|9.
|Лех
|0:0
|15
|6
|5
|4
|15 - 12
|23
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Корона Кельце
|0:0
|16
|3
|5
|8
|15 - 22
|14
|16.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|17.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|18.
|Медзь
|15
|2
|3
|10
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|10.
|Лех
|0:0
|9
|3
|2
|4
|6 - 8
|11
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Корона Кельце
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|4.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|0
|4
|11 - 13
|12
|6.
|Лех
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Корона Кельце
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7