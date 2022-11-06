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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 12745
Лех
3:2
Конец матча
Корона Кельце
0'
36' Желтая карточка
Такач Далибор
39' Желтая карточка
Milos Trojak
1:0
41' Пенальти
Исхак Микаэль
2:0
47' Гол
Амарал Жоау
52' Желтая карточка
Амарал Жоау
2:1
56' Пенальти
Jakub Lukowski
73' Желтая карточка
Балич Саша
2:2
79' Пенальти
Jacek Podgorski
89' Желтая карточка
Шпаковски Марчин
3:2
90' Гол
Шимчак Филип
90'+9
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
25
Дагерстол
Филип
5
Ребошу
Педру
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
14
Цитаишвили
Георгий
24
Амарал
Жоау
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
73
Запытовски
Марцель
14
Венцковски
Давид
66
Milos
Trojak
4
Малярчик
Петр
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
7
Jakub
Lukowski
8
Такач
Далибор
13
Дякону
Роналдо
17
Dawid
Blanik
18
Bartosz
Spiaczka
Лех
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Корона Кельце

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

25 матчей

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:0
ЭГА
3:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:5
OE
1:0

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.36

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

0.91
0.36

Среднее время на гол

99
252

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 6 (3) 0.4
Скурась Михал 4 0.27
Соуза Афонсу 2 0.13
Амарал Жоау 2 0.13
Шимчак Филип 1 0.07
Цитаишвили Георгий 1 0.07
Квеквескири Ника 1 0.07
Вельде Кристоффер 1 0.07
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 7 (1) 0.44
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.25
Dawid Blanik 2 0.13
Петров Кирилл 1 0.06
Milos Trojak 1 0.06
Jacek Podgorski 1 (1) 0.06
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 4 0
Дуглас Барри 2 1
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Беднарек Филип 2 0
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Скурась Михал 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 5 1
Milos Trojak 5 0
Jacek Podgorski 4 0
Adrian Danek 4 0
Петров Кирилл 3 0
Шпаковски Марчин 3 0
Форенц Конрад 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Дея Адам 2 0
Шикавка Евгений 2 0
Такач Далибор 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Корраль Роберто 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Результаты матчей

Лех
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Корона Кельце
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
8
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Корона Кельце
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

9
5
Лех
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Корона Кельце
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
5
50%
76-90

Пропущено

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
4
27%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
3
43%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
7
41%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
3
21%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
1
7%
7
28%
31-45
4
29%
5
20%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
4
29%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лех - Вильярреал 3:0 Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1 Краковия - Лех 0:0
Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2

Результаты матчей

Лех
Корона Кельце

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лех
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
7
1.5
1
6
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
3
1.5
3
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Сталь Мелец 16 8 2 6 24 - 21 26
4. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
5. Видзев Лодзь 16 8 2 6 21 - 17 26
6. Лех 15 7 4 4 18 - 14 25
7. Краковия 16 7 4 5 18 - 11 25
8. Висла Плоцк 16 7 4 5 28 - 24 25
9. Варта Познань 16 7 3 6 17 - 15 24
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Медзь 15 2 3 10 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 7 5 1 1 14 - 6 16
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Корона Кельце 7 1 2 4 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
3. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Видзев Лодзь 8 4 1 3 9 - 8 13
5. Сталь Мелец 8 4 0 4 11 - 13 12
6. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 7 3 2 2 8 - 6 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Сталь Мелец Said Hamulic 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Исхак Микаэль из команды Лех забивает с точки!
    • Желтая карточка
      39'
      Milosz Trojak получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Такач Далибор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Milosz Trojak бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 3:2 Корона Кельце онлайн

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