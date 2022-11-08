Тур: 16. Стадион: Millerntor Stadion.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
25
Джигала
Адам
27
Отто
Давид
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
18
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шульц МарвинЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
- Защитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.63
Среднее время на гол
50
144
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.92
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
117
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3
|0.19
|Ирвайн Джексон
|3
|0.19
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.19
|Дашнер Лукас
|2
|0.13
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.06
|Салиакас Манолис
|1
|0.06
|Меткалф Коннор
|1
|0.06
|Смит Эрик
|1
|0.06
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.06
|Медич Яков
|1
|0.06
|Отто Давид
|1
|0.06
|Немет Давид
|1
|0.06
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10
|0.63
|Резе Фабиан
|5 (1)
|0.31
|Вридт Квази
|3
|0.19
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.13
|Бартельс Фин
|2
|0.13
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.13
|Корб Юлиан
|1
|0.06
|Беккер Тимо
|1
|0.06
|Коменда Марко
|1
|0.06
|Арп Янн-Фите
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Эррас Патрик
|0
|0
|Валь Хауке
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Смит Эрик
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Аремю Афииз
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркесков Миккель
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Зандер Филипп
|3
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Шульц Марвин
|2
|0
|Беккер Тимо
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
7
Санкт-Паули
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
5
10
Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Пропущено
6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
4
21%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
4
40%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
15%
2
7%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
20%
8
30%
30%
61-75
7
35%
5
19%
76-90
Пропущено
20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
7
35%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
69
105
312
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|15
|10
|1
|4
|25 - 16
|31
|3.
|Фортуна
|0:0
|16
|8
|3
|5
|25 - 16
|27
|4.
|Падерборн
|0:0
|16
|8
|3
|5
|34 - 18
|27
|5.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|6.
|Ганновер 96
|0:0
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|16
|5
|9
|2
|25 - 22
|24
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Карлсруэ
|0:0
|16
|5
|3
|8
|22 - 24
|18
|10.
|Ян
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|13.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Санкт-Паули
|0:0
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|15.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|16.
|Гройтер Фюрт
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|17.
|Нюрнберг
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|18.
|Арминия
|0:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|0:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|14.
|Карлсруэ
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Арминия
|0:0
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|0:0
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Фортуна
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Ганновер 96
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Карлсруэ
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|13.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|18.
|Санкт-Паули
|0:0
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6