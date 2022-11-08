  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 13'
Хольштайн Киль
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Хольштайн Киль
3.65
3.70
3.15
Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
15
Байфус
Марцель
2
Салиакас
Манолис
23
Пакарада
Леарт
24
Меткалф
Коннор
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
27
Отто
Давид
11
Эггештайн
Йоханнес
1
Шрайбер
Тим
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
4
Эррас
Патрик
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
7
Скрибски
Стивен
31
Бартельс
Фин
18
Вридт
Квази
Санкт-Паули
3-5-2
Хольштайн Киль
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.63

Среднее время на гол

50
144

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
117

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.19
Ирвайн Джексон 3 0.19
Эггештайн Йоханнес 3 0.19
Дашнер Лукас 2 0.13
Пакарада Леарт 1 (1) 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Меткалф Коннор 1 0.06
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Медич Яков 1 0.06
Отто Давид 1 0.06
Немет Давид 1 0.06
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 0.63
Резе Фабиан 5 (1) 0.31
Вридт Квази 3 0.19
Мюлинг Александер 2 (1) 0.13
Бартельс Фин 2 0.13
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.13
Корб Юлиан 1 0.06
Беккер Тимо 1 0.06
Коменда Марко 1 0.06
Арп Янн-Фите 0 0
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Эррас Патрик 0 0
Валь Хауке 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Фазлии Бетим 2 1
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Аремю Афииз 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркесков Миккель 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Корб Юлиан 2 0
Шульц Марвин 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
7
Санкт-Паули
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

5
10
Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Пропущено

6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
4
21%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
4
40%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
3
15%
2
7%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
20%
8
30%
30%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
7
35%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
10
5
3
12
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Фортуна 0:0 16 8 3 5 25 - 16 27
4. Падерборн 0:0 16 8 3 5 34 - 18 27
5. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
6. Ганновер 96 0:0 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Кайзерслаутерн 0:0 16 5 9 2 25 - 22 24
8. Хольштайн Киль 0:0 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Карлсруэ 0:0 16 5 3 8 22 - 24 18
10. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
13. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
14. Санкт-Паули 0:0 16 3 7 6 19 - 21 16
15. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
16. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 0:0 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 9 6 1 2 26 - 9 19
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 0:0 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 0:0 8 4 3 1 10 - 6 15
6. Санкт-Паули 0:0 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
9. Хольштайн Киль 0:0 7 3 2 2 13 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Кайзерслаутерн 0:0 9 2 5 2 12 - 14 11
14. Карлсруэ 0:0 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Арминия 0:0 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 0:0 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 0:0 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Фортуна 0:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
7. Ганновер 96 0:0 8 3 1 4 12 - 11 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 0:0 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Карлсруэ 0:0 8 2 2 4 10 - 11 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 0:0 9 0 3 6 5 - 14 3
18. Санкт-Паули 0:0 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Хольштайн Киль
3.65
3.70
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:0 Хольштайн Киль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 