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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
73' Желтая карточка
Аремю Афииз
90' Желтая карточка
Байфус Марцель
90'+4

Ход матча

54'
Аремю Афииз
Меткалф Коннор
 
67'
 
Порат Финн
Бартельс Фин
70'
Дашнер Лукас
Эггештайн Йоханнес
 
70'
Матанович Игорь
Отто Давид
 
73'
Аремю Афииз
 
81'
 
Мюлинг Александер
Скрибски Стивен
89'
 
Арп Янн-Фите
Резе Фабиан
89'
 
Корб Юлиан
Вридт Квази
90'
Бухальфа Карло
Хартель Марсель
 
90'
Цандер Лука-Милан
Салиакас Манолис
 
90'
Байфус Марцель
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 14
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
15
Байфус
Марцель
2
Салиакас
Манолис
23
Пакарада
Леарт
24
Меткалф
Коннор
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
27
Отто
Давид
11
Эггештайн
Йоханнес
1
Шрайбер
Тим
25
Шульц
Марвин
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
2
Киркесков
Миккель
4
Эррас
Патрик
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
7
Скрибски
Стивен
31
Бартельс
Фин
18
Вридт
Квази
Санкт-Паули
3-5-2
Хольштайн Киль
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.63

Среднее время на гол

50
144

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.92
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
117

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.19
Ирвайн Джексон 3 0.19
Эггештайн Йоханнес 3 0.19
Дашнер Лукас 2 0.13
Пакарада Леарт 1 (1) 0.06
Салиакас Манолис 1 0.06
Меткалф Коннор 1 0.06
Смит Эрик 1 0.06
Аменийдо Этьенн 1 0.06
Медич Яков 1 0.06
Отто Давид 1 0.06
Немет Давид 1 0.06
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 0.63
Резе Фабиан 5 (1) 0.31
Вридт Квази 3 0.19
Мюлинг Александер 2 (1) 0.13
Бартельс Фин 2 0.13
Пихлер Бенедикт 2 (1) 0.13
Корб Юлиан 1 0.06
Беккер Тимо 1 0.06
Коменда Марко 1 0.06
Арп Янн-Фите 0 0
Холтби Льюис 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Эррас Патрик 0 0
Валь Хауке 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Фазлии Бетим 2 1
Салиакас Манолис 3 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Аремю Афииз 3 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркесков Миккель 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Зандер Филипп 3 0
Корб Юлиан 2 0
Шульц Марвин 2 0
Беккер Тимо 2 0
Мюлинг Александер 2 0
Вридт Квази 1 0
Валь Хауке 1 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Обуз Марвин 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хольштайн Киль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
7
Санкт-Паули
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Хольштайн Киль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

5
10
Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
4
27%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Пропущено

6
19
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
2
33%
3
16%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
2
33%
4
21%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
4
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
36%
4
40%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
3
15%
2
7%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
4
20%
8
30%
30%
61-75
7
35%
5
19%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
3
15%
8
28%
31-45
3
15%
3
10%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
7
35%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Фрайбург - Санкт-Паули 2:1
Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0 Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 3:1
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Ганза 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Хольштайн Киль - Гамбург 2:3 Ян - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Вальдхоф - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
4
3
3
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
10
6
3
13
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
10. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
13. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
14. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
15. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
16. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
10. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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