  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:0
Первый тайм: 14'
Карлсруэ
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Карлсруэ
3.55
3.46
3.25
Все Коэффициенты
1
Луте
Андреас
20
Шад
Доминик
32
Бормут
Робин
2
Томяк
Борис
23
Хёршер
Филипп
7
Риттер
Марлон
16
Нихус
Юлиан
8
Циммер
Жан
10
Клемент
Филипп
19
Ганслик
Даниэль
13
Бойд
Терренс
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
22
Кобальд
Кристоф
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
38
Брайтхаупт
Тим
8
Гондорф
Жером
11
Чой
Кён-Рок
10
Ванитцек
Марвин
9
Батмаз
Малик
24
Шлойзенер
Фабиан
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Карлсруэ
4-1-3-2

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1
1.86

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1
1.15

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 7 0.44
Редондо Кенни 4 0.25
Вундерлих Мике 4 (2) 0.25
Томяк Борис 2 0.13
Хёршер Филипп 2 0.13
Ганслик Даниэль 2 0.13
Клемент Филипп 1 0.06
Краус Кевин II 1 0.06
Опоку Аарон 1 0.06
Лобингер Лекс-Тигер 1 0.06
Риттер Марлон 0 0
Дурм Эрик 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 5 0.31
Ванитцек Марвин 5 (1) 0.31
Хайзе Филип 2 0.13
Рапп Симоне 2 0.13
Батмаз Малик 2 0.13
Гондорф Жером 1 0.06
Небель Пауль 1 0.06
Кауфманн Миккель 1 0.06
Брайтхаупт Тим 1 0.06
Франке Марсель 1 0.06
Куэто Лукас 1 0.06
Юнг Себастьян 0 0
Аразе Кельвин 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурм Эрик 5 0
Циммер Жан 5 0
Томяк Борис 4 0
Луте Андреас 2 1
Клемент Филипп 3 0
Лобингер Лекс-Тигер 3 0
Бойд Терренс 2 0
Нихус Юлиан 2 0
Цук Хендрик 0 1
Риттер Марлон 1 0
Бормут Робин 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондорф Жером 3 1
Амброзиус Стефан 4 0
Небель Пауль 4 0
Франке Марсель 3 0
Хайзе Филип 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Йенсен Леон 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Куэто Лукас 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Карлсруэ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
2
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
10

Волевые поражения

13
8
Кайзерслаутерн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Карлсруэ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
11

Волевые поражения

22
10

Голы по времени матча

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
23%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
5
38%
1
10%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
23%
4
36%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

26
23
6 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
3
12%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
7
27%
3
13%
46-60
4
15%
5
22%
61-75
9
35%
5
22%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
14%
3
13%
1-15
4
19%
2
9%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
6
29%
5
22%
46-60
1
5%
7
30%
61-75
5
24%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
6
9
4
11
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Фортуна 0:0 16 8 3 5 25 - 16 27
4. Падерборн 0:0 16 8 3 5 34 - 18 27
5. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
6. Ганновер 96 0:0 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Кайзерслаутерн 0:0 16 5 9 2 25 - 22 24
8. Хольштайн Киль 0:0 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Карлсруэ 0:0 16 5 3 8 22 - 24 18
10. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
13. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
14. Санкт-Паули 0:0 16 3 7 6 19 - 21 16
15. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
16. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 0:0 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 9 6 1 2 26 - 9 19
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Фортуна 0:0 7 5 1 1 16 - 6 16
5. Ганновер 96 0:0 8 4 3 1 10 - 6 15
6. Санкт-Паули 0:0 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
9. Хольштайн Киль 0:0 7 3 2 2 13 - 9 11
10. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Кайзерслаутерн 0:0 9 2 5 2 12 - 14 11
14. Карлсруэ 0:0 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Арминия 0:0 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 0:0 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 0:0 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Фортуна 0:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
7. Ганновер 96 0:0 8 3 1 4 12 - 11 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 0:0 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Карлсруэ 0:0 8 2 2 4 10 - 11 8
11. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 0:0 9 0 3 6 5 - 14 3
18. Санкт-Паули 0:0 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Арминия Хак Робин 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Карлсруэ
3.55
3.46
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайзерслаутерн 0:0 Карлсруэ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 