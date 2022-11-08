Тур: 16. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
2:0
Конец матча
0'
1:0
34' ГолБойд Терренс
40' Желтая карточкаЧой Кён-Рок
49' Желтая карточкаБойд Терренс
54' Желтая карточкаФранке Марсель
74' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
2:0
86' ГолРедондо Кенни
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
34'
1:0
40'
49'
54'
74'
86'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 14
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
20
Шад
Доминик
32
Бормут
Робин
16
Нихус
Юлиан
13
Бойд
Терренс
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1
1.86
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1
1.15
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|8
|0.5
|Редондо Кенни
|5
|0.31
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.25
|Томяк Борис
|2
|0.13
|Хёршер Филипп
|2
|0.13
|Ганслик Даниэль
|2
|0.13
|Клемент Филипп
|1
|0.06
|Опоку Аарон
|1
|0.06
|Краус Кевин II
|1
|0.06
|Лобингер Лекс-Тигер
|1
|0.06
|Риттер Марлон
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.31
|Ванитцек Марвин
|5 (1)
|0.31
|Хайзе Филип
|2
|0.13
|Рапп Симоне
|2
|0.13
|Батмаз Малик
|2
|0.13
|Гондорф Жером
|1
|0.06
|Небель Пауль
|1
|0.06
|Кауфманн Миккель
|1
|0.06
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.06
|Франке Марсель
|1
|0.06
|Куэто Лукас
|1
|0.06
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дурм Эрик
|5
|0
|Циммер Жан
|5
|0
|Томяк Борис
|4
|0
|Луте Андреас
|2
|1
|Бойд Терренс
|3
|0
|Клемент Филипп
|3
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|3
|0
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Цук Хендрик
|0
|1
|Риттер Марлон
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|3
|1
|Франке Марсель
|4
|0
|Амброзиус Стефан
|4
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Карлсруэ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
2
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
10
Волевые поражения
13
8
Кайзерслаутерн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Карлсруэ
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
11
Волевые поражения
22
10
Голы по времени матча
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
3
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
6
40%
1
10%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Забито
13
13
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
28
23
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
11%
2
9%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
11%
5
22%
31-45
7
25%
3
13%
46-60
4
14%
5
22%
61-75
10
36%
5
22%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
6
29%
5
20%
46-60
1
5%
7
28%
61-75
5
24%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Ганза - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Ян 0:3
Гамбург - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 1:1 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:4 Хайденхайм - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Зандхаузен - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Кайзерслаутерн - Фрайбург 1:2 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Кайзерслаутерн - Унтерахинг 3:0 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Карлсруэ - Хольштайн Киль 1:4 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Зандхаузен - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Арминия - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Майнц - Карлсруэ 2:5 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Хайденхайм 0:0 Гамбург - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Ганза 2:0 Ян - Карлсруэ 0:6 Карлсруэ - Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Нойштрелиц - Карлсруэ 0:8 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
54
44
27
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
52
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
106
610
412
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|15
|10
|1
|4
|25 - 16
|31
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Ян
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|10.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|13.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|15.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|16.
|Гройтер Фюрт
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|17.
|Нюрнберг
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6