Первый тайм

14' Мармуш делал доставку в центр штрафной с левой стороны, а потом Феликс Нмеча - с правой. К ударам по воротам это не привело.

14' Команды обмениваются инициативными периодами. На первых минутах и теперь мячом владеет "Вольфсбург", а между этими отрезками - "Боруссия".

12' "Вольфсбург" сейчас имел возможность провести быструю атаку, но хозяева сознательно её замедлили и превратили в позиционную.

11' Довели визитёры мяч до Мукоко, который далековато отпустил его от себя и потерял на подступах к чужой штрафной.

10' Брандт сделал высокую подачу справа с корнера, и выигравший верх Шлоттербек неопасно пробил выше створа.

9' Дортмундцы исполнят угловой удар с правого фланга, поскольку мяч ушёл за лицевую от ван де Вена.