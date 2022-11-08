Тур: 14. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Дингерт Кристиан
1:0
Первый тайм: 14'
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Жонас
33
Мармуш
Омар
25
Зюле
Никлас
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Азар ТорганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия Д
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
32 матча
21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
2.35
2.13
Среднее время на гол
38
42
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.84
1.53
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
58
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнольд Максимилиан
|3 (1)
|0.23
|Нмеча Лукас
|3
|0.23
|Герхардт Янник
|3
|0.23
|Баку Ридле
|2
|0.15
|Нмеча Феликс
|2
|0.15
|Мармуш Омар
|2
|0.15
|Виммер Патрик
|1
|0.08
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.08
|Винд Жонас
|1
|0.08
|Лакруа Максанс
|1
|0.08
|Отавио Пауло
|0
|0
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукоко Юссуфа
|6
|0.46
|Брандт Юлиан
|3
|0.23
|Беллингем Джуд
|3
|0.23
|Ройс Марко
|2
|0.15
|Модест Антони
|2
|0.15
|Джованни Рейна
|2 (1)
|0.15
|Геррейру Рафаэл
|1
|0.08
|Зюле Никлас
|1
|0.08
|Вольф Мариус
|1
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.08
|Шлоттербек Нико
|0
|0
|Эзкан Салих
|0
|0
|Мален Дониэлл
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Отавио Пауло
|4
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Виммер Патрик
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Нмеча Феликс
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|4
|0
|Эзкан Салих
|4
|0
|Беллингем Джуд
|4
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Джованни Рейна
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Боруссия Д
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
1
Вольфсбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боруссия Д
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
13
Вольфсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Пропущено
9
11
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
4
44%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
5
33%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
10%
5
23%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
6
27%
76-90
Пропущено
19
16
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
6
32%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
21%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Боруссия Д
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
43
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
76
76
310
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|41 - 12
|28
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|8.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|23 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 20
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 24
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 35
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|2.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 5
|14
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 10
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|10.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 12
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|8 (5)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
12.8% (19)
Ничья
10.1% (15)
Боруссия Д
77.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
87.7% (107)
Меньше
12.3% (15)
Обе команды забьют
Да
92.62% (113)
Нет
7.38% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
51% (76)
2:1 Вольфсбург
6.7% (10)
1:3 Боруссия Д
4.7% (7)
1:1 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
4% (6)
0:2 Боруссия Д
3.4% (5)
0:1 Боруссия Д
2.7% (4)
2:3 Боруссия Д
2% (3)
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