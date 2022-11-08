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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Вольфсбург
1:0
Первый тайм: 14'
Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Дортмунд. ...

Ход матча

6'
Ван де Вен Микки
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 148
Вольфсбург 12.8% (19)
X 10.1% (15)
Боруссия Д 77% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Боруссия Д
3.15
3.75
3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
3
Борнаув
Себастьян
5
Ван
де
Вен
Микки
6
Отавио
Пауло
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Жонас
33
Мармуш
Омар
1
Кобель
Грегор
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
13
Геррейру
Рафаэл
22
Беллингем
Джуд
6
Эзкан
Салих
27
Адейеми
Карим
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
Вольфсбург
4-3-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия Д

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

32 матча

21.9%
15.6%
62.5%
7 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

21.9%
31.3%
46.8%
7 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Б
6:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

2.35
2.13

Среднее время на гол

38
42

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.53

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
58

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнольд Максимилиан 3 (1) 0.23
Нмеча Лукас 3 0.23
Герхардт Янник 3 0.23
Баку Ридле 2 0.15
Нмеча Феликс 2 0.15
Мармуш Омар 2 0.15
Виммер Патрик 1 0.08
Гилавоги Жошуа 1 0.08
Винд Жонас 1 0.08
Лакруа Максанс 1 0.08
Отавио Пауло 0 0
Сванберг Маттиас 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукоко Юссуфа 6 0.46
Брандт Юлиан 3 0.23
Беллингем Джуд 3 0.23
Ройс Марко 2 0.15
Модест Антони 2 0.15
Джованни Рейна 2 (1) 0.15
Геррейру Рафаэл 1 0.08
Зюле Никлас 1 0.08
Вольф Мариус 1 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.08
Шлоттербек Нико 0 0
Эзкан Салих 0 0
Мален Дониэлл 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 4 0
Отавио Пауло 4 0
Баку Ридле 3 0
Сванберг Маттиас 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Виммер Патрик 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Нико Ковач 1 0
Гилавоги Жошуа 1 0
Герхардт Янник 1 0
Мармуш Омар 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Эзкан Салих 4 0
Беллингем Джуд 4 0
Адейеми Карим 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Модест Антони 2 0
Ройс Марко 2 0
Мёнье Тома 2 0
Азар Торган 1 0
Зюле Никлас 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Вольф Мариус 1 0
Джованни Рейна 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Боруссия Д
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
1
Вольфсбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боруссия Д
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

6
13
Вольфсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
4
29%
2
29%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

9
11
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
4
44%
2
18%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
5
33%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
1
17%
3
20%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
60%
76-90

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
2
10%
5
23%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
5
25%
6
27%
76-90

Пропущено

19
16
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
11%
2
13%
1-15
6
32%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Майнц - Вольфсбург 0:3 Вольфсбург - Бохум 4:0 Байер Л - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Бр - Вольфсбург 1:2
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вольфсбург 1:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Вольфсбург - Ганза 0:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Кёльн 2:4 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Карл Цейсс - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Тироль - Вольфсбург 1:7 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0
Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - Севилья 1:1 Боруссия Д - Бавария 2:2 Севилья - Боруссия Д 1:4 Кёльн - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 3:0 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Байер Л 1:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Боруссия Д

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
3
2
4
2.5
2
5
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
7
6
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 14 8 1 5 23 - 16 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
8. Вольфсбург 1:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
15. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
16. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Боруссия Д 0:1 Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 10 12
8. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
11. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
12. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
13. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
14. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д 0:1 Заявка 7 3 0 4 8 - 11 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург 1:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Мармуш делал доставку в центр штрафной с левой стороны, а потом Феликс Нмеча - с правой. К ударам по воротам это не привело.
  • 14'
    Команды обмениваются инициативными периодами. На первых минутах и теперь мячом владеет "Вольфсбург", а между этими отрезками - "Боруссия".
  • 12'
    "Вольфсбург" сейчас имел возможность провести быструю атаку, но хозяева сознательно её замедлили и превратили в позиционную.
  • 11'
    Довели визитёры мяч до Мукоко, который далековато отпустил его от себя и потерял на подступах к чужой штрафной.
  • 10'
    Брандт сделал высокую подачу справа с корнера, и выигравший верх Шлоттербек неопасно пробил выше створа.
  • Угловой
    9'
    Дортмундцы исполнят угловой удар с правого фланга, поскольку мяч ушёл за лицевую от ван де Вена.
  • 8'
    Сейчас вот перешли гости в нападение, но так и не смогли войти в чужую штрафную, повозившись возле неё. 
  • 7'
    "Боруссия" ещё пока никак не обозначала себя в атаке. Неудачное начало матча для "шмелей".
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Микки ван де Вен!
    Арнольд подал корнер справа, от Шлоттербека мяч отскочил к дальней штанге, и там ван де Вен вторым этажом переправил мяч в сетку.
  • Угловой
    5'
    Каминьски выполнил подачу с правого края, и Беллингем головой вынес мяч за лицевую.
  • Угловой
    4'
    После корнера около своих ворот Кобель взял мяч в руки. Но "волки" показали, что серьёзно сегодня настроены.
  • Опасный момент
    3'
    Мармуш получил выкат от партнёра с правого фланга и с 16 метров прицелился под перекладину - Кобель перевёл мяч на угловой.
  • 2'
    "Вольфсбург" играет в салатовой форме, а у дортмундской "Боруссии" жёлто-чёрные цвета.
  • Травма, повреждение
    1'
    Арнольд упал в противорборстве с Мукоко и получил небольшое повреждение, но всё нормально.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
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    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Боруссия Д

    Исход игры
    Вольфсбург
    12.8% (19)
    Ничья
    10.1% (15)
    Боруссия Д
    77.2% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.7% (107)
    Меньше
    12.3% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    92.62% (113)
    Нет
    7.38% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    51% (76)
    2:1 Вольфсбург
    6.7% (10)
    1:3 Боруссия Д
    4.7% (7)
    1:1 Ничья
    4% (6)
    2:2 Ничья
    4% (6)
    0:2 Боруссия Д
    3.4% (5)
    0:1 Боруссия Д
    2.7% (4)
    2:3 Боруссия Д
    2% (3)
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