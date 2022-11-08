Люблю Специи, победа обеспечена!
Олег Чижиков #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|5 (1)
|0.36
|Бастони Симоне
|2
|0.14
|Хольм Эмиль
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.43
|Делофеу Херард
|2
|0.14
|Самарджич Лазар
|2
|0.14
|Удоги Дестини
|2
|0.14
|Бийол Яка
|2
|0.14
|Перейра Роберто
|1
|0.07
|Ловрич Санди
|1
|0.07
|Бекао Родриго
|1
|0.07
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.07
|Масина Адам
|1
|0.07
|Перес Неуэн
|1
|0.07
|Несторовски Илья
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|1
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Нзола М'Бала
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бастони Симоне
|3
|0
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|32 - 10
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 17
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|12.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2