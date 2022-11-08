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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marco Piccinini
Специя
0:0
Первый тайм: 14'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 128
Специя 7% (9)
X 37.5% (48)
Удинезе 55.5% (71)
-1
выиграет Специя
Люблю Специи, победа обеспечена!
Олег Чижиков #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Удинезе
3.95
3.76
3.80
Все Коэффициенты
1
Зут
Йерун
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
33
Агудело
Кевин
10
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
17
Нюйтинк
Брэм
37
Перейра
Роберто
23
Эбосс
Энцо
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
Специя
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Специя
Удинезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
К
2:3

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
2.67

Среднее время на гол

0
33

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
45

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 5 (1) 0.36
Бастони Симоне 2 0.14
Хольм Эмиль 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Экдаль Альбин 0 0
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.43
Делофеу Херард 2 0.14
Самарджич Лазар 2 0.14
Удоги Дестини 2 0.14
Бийол Яка 2 0.14
Перейра Роберто 1 0.07
Ловрич Санди 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Арслан Толгай-Али 1 0.07
Масина Адам 1 0.07
Перес Неуэн 1 0.07
Несторовски Илья 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бастони Симоне 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Амьен-Аду Кельвен 2 0
Ампаду Этан 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Агудело Кевин 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Бийол Яка 3 0
Делофеу Херард 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Андреа Соттил 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
2
Специя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

0
10
Специя
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
9
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
4
50%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
5
45%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

9
20
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
4
44%
2
10%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
5
25%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Пропущено

26
14
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
7
27%
4
29%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
5
19%
2
14%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1
Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3
Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3
Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0

Результаты матчей

Специя
Удинезе

Точный счет

2:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Специя
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 14 11 3 0 32 - 10 36
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Удинезе 0:0 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
8. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Эмполи 0:0 Заявка 14 3 6 5 10 - 17 15
14. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3. Наполи 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Специя 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
12. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
13. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
14. Эмполи 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Удинезе 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя 0:0 Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Специя пытается что-то создать.
  • 13'
    Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 13'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 13'
    Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Николау Димитрис ослабляет давление, выбив мяч.
  • 12'
    Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 11'
    Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Специя: 44%, Удинезе: 56%.
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Хольм Эмиль из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 10'
    Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    9'
    Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      8'
      Арслан Толгай-Али из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Экдаль Альбин пострадал.
    • 8'
      Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Удинезе пытается что-то создать.
    • 7'
      Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удинезе пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Удинезе
    • 5'
      Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Специя: 38%, Удинезе: 62%.
    • Офсайд
      5'
      Саксесс Исаак из команды Удинезе в офсайде
    • 4'
      Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Удинезе пытается что-то создать.
    • 3'
      Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      2'
      Саксесс Исаак задерживает мяч рукой
    • 2'
      Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Кивёр Якуб ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Экдаль Альбин из команды Специя поставил подножку. Пострадал Делофеу Херард
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Удинезе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Специя 7% (9)
    X 37.5% (48)
    Удинезе 55.5% (71)
    -1
    выиграет Специя
    Люблю Специи, победа обеспечена!
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Удинезе
    3.95
    3.76
    3.80
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    Прогнозы на матч Специя 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Специя
    7% (9)
    Ничья
    37.2% (48)
    Удинезе
    55.8% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (53)
    Меньше
    56.2% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    76.86% (93)
    Нет
    23.14% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    34.1% (44)
    1:1 Ничья
    31.8% (41)
    0:1 Удинезе
    16.3% (21)
    2:1 Специя
    3.1% (4)
    1:0 Специя
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:3 Удинезе
    1.6% (2)
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    Специя
    Удинезе
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