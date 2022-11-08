Тур: 14. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Marco Piccinini
0'
17' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
19' Undefined phrase: football_event_Саксесс Исаак
1:0
33' ГолРеца Аркадиуш
35' Желтая карточкаБурабия Мехди
1:1
43' ГолЛоврич Санди
44' Желтая карточкаКивёр Якуб
71' Желтая карточкаСаксесс Исаак
73' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
84' Желтая карточкаБастони Симоне
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
33'
1:0
35'
43'
1:1
44'
71'
73'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 0
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
17
Нюйтинк
Брэм
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Удинезе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
8
Голов в среднем за матч
0
2.67
Среднее время на гол
0
33
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.8
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
112
45
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|5 (1)
|0.36
|Бастони Симоне
|2
|0.14
|Реца Аркадиуш
|1
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|6
|0.43
|Делофеу Херард
|2
|0.14
|Ловрич Санди
|2
|0.14
|Самарджич Лазар
|2
|0.14
|Удоги Дестини
|2
|0.14
|Бийол Яка
|2
|0.14
|Перейра Роберто
|1
|0.07
|Бекао Родриго
|1
|0.07
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.07
|Масина Адам
|1
|0.07
|Перес Неуэн
|1
|0.07
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|1
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Бастони Симоне
|4
|0
|Нзола М'Бала
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Хольм Эмиль
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Кивёр Якуб
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Агудело Кевин
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Саксесс Исаак
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Результаты матчей
Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
3
Специя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
0
10
Специя
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
5
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
9
10
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
5
56%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
42%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
13 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Забито
10
21
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
5
50%
3
14%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
0
0%
8
38%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
7
26%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
3
11%
5
33%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
6
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1
Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3
Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3
Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0
Результаты матчей
Специя
Удинезе
Точный счет
2:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Специя
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
410
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|12.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 1:1 Удинезе
Исход игры
Специя
7% (9)
Ничья
37.2% (48)
Удинезе
55.8% (72)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (53)
Меньше
56.2% (68)
Обе команды забьют
Да
76.86% (93)
Нет
23.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Удинезе
34.1% (44)
1:1 Ничья
31.8% (41)
0:1 Удинезе
16.3% (21)
2:1 Специя
3.1% (4)
1:0 Специя
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:3 Удинезе
1.6% (2)
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