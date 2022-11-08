  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Marco Piccinini
Специя
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
17' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
19' Undefined phrase: football_event_
Саксесс Исаак
1:0
33' Гол
Реца Аркадиуш
35' Желтая карточка
Бурабия Мехди
1:1
43' Гол
Ловрич Санди
44' Желтая карточка
Кивёр Якуб
71' Желтая карточка
Саксесс Исаак
73' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
84' Желтая карточка
Бастони Симоне
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Санди Ловрича (видео). ...
1:0. Гол Аркадиуша Рецы (видео)....

Ход матча

17'
 
Арслан Толгай-Али
19'
 
Саксесс Исаак
33'
Реца Аркадиуш
(Ампаду Этан)
1:0
35'
Бурабия Мехди
 
43'
1:1
Ловрич Санди
(Саксесс Исаак)
44'
Кивёр Якуб
 
46'
Амьен-Аду Кельвен
Бурабия Мехди
 
46'
 
Эхизибуэ Кингсли
Арслан Толгай-Али
57'
Кальдара Маттиа
Кивёр Якуб
 
57'
Бастони Симоне
Экдаль Альбин
 
60'
 
Гомеш Бету
Делофеу Херард
60'
 
Яяло Мато
Ловрич Санди
69'
Мальдини Даниэль
Верде Даниэле
 
71'
 
Саксесс Исаак
73'
 
Нюйтинк Брэм
75'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Реца Аркадиуш
 
79'
 
Самарджич Лазар
Нюйтинк Брэм
84'
Бастони Симоне
 
85'
 
Несторовски Илья
Саксесс Исаак

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Специя 7% (9)
X 37.2% (48)
Удинезе 55.8% (72)
-1
выиграет Специя
Люблю Специи, победа обеспечена!
Олег Чижиков #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зут
Йерун
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
33
Агудело
Кевин
10
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
17
Нюйтинк
Брэм
37
Перейра
Роберто
23
Эбосс
Энцо
4
Ловрич
Санди
11
Уолас
Соуза
5
Арслан
Толгай-Али
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
Специя
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Специя
Удинезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
К
2:3

Голы

Всего голов

0
8

Голов в среднем за матч

0
2.67

Среднее время на гол

0
33

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.8
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

112
45

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 5 (1) 0.36
Бастони Симоне 2 0.14
Реца Аркадиуш 1 0.07
Хольм Эмиль 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Экдаль Альбин 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 6 0.43
Делофеу Херард 2 0.14
Ловрич Санди 2 0.14
Самарджич Лазар 2 0.14
Удоги Дестини 2 0.14
Бийол Яка 2 0.14
Перейра Роберто 1 0.07
Бекао Родриго 1 0.07
Арслан Толгай-Али 1 0.07
Масина Адам 1 0.07
Перес Неуэн 1 0.07
Саксесс Исаак 0 0
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 1
Гьяси Эммануэль 4 0
Бастони Симоне 4 0
Нзола М'Бала 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Хольм Эмиль 3 0
Кальдара Маттиа 2 0
Амьен-Аду Кельвен 2 0
Ампаду Этан 2 0
Кивёр Якуб 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Агудело Кевин 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Бийол Яка 3 0
Делофеу Херард 2 0
Саксесс Исаак 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Андреа Соттил 1 0
Арслан Толгай-Али 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Результаты матчей

Специя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
3
Специя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Удинезе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

0
10
Специя
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Удинезе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

9
10
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
5
56%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
5
42%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
13 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Забито

10
21
8 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
10%
1-15
3
30%
2
10%
16-30
5
50%
3
14%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
0
0%
8
38%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
7
26%
4
27%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
3
11%
5
33%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
6
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Милан - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 1:0 Специя - Брешия 3:1
Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3
Удинезе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Лечче 1:1 Кремонезе - Удинезе 0:0 Удинезе - Торино 1:2 Удинезе - Монца 2:3
Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0

Результаты матчей

Специя
Удинезе

Точный счет

2:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Специя
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
8. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Кремонезе 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан 0:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
12. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
13. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Кремонезе 0:0 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе 0:0 Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 93'
    Специя пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Специя
  • 92'
    Яяло Мато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Несторовски Илья нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Специя 7% (9)
    X 37.2% (48)
    Удинезе 55.8% (72)
    -1
    выиграет Специя
    Люблю Специи, победа обеспечена!
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Специя 1:1 Удинезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Специя 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Специя
    7% (9)
    Ничья
    37.2% (48)
    Удинезе
    55.8% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.8% (53)
    Меньше
    56.2% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    76.86% (93)
    Нет
    23.14% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Удинезе
    34.1% (44)
    1:1 Ничья
    31.8% (41)
    0:1 Удинезе
    16.3% (21)
    2:1 Специя
    3.1% (4)
    1:0 Специя
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    1:3 Удинезе
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     