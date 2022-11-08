Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Агудело Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Хорошую попытку сделал Делофеу Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Судья подбегает и показывает Кивёр Якуб из команды Специя отложенную желтую карточку за фол.

43' Делофеу Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Хорошую попытку сделал Ампаду Этан . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Г О О О О Л - Ловрич Санди забивает с правой ноги!

43' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Верде Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Хольм Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Удинезе

39' Верде Даниэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Специя

38' Делофеу Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Г О О О О Л - Реца Аркадиуш забивает с правой ноги!

33' Ампаду Этан из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Специя

31' Арслан Толгай-Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Арслан Толгай-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Эбосс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Удинезе

22' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Удинезе отменен из-за положения "вне игры".

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Арслан Толгай-Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Агудело Кевин пробует нанести удар издали, но Марко Сильвестри держит все под контролем

16' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Хольм Эмиль из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Матч возобновлен

9' Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Удинезе

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удинезе начинает с центра поля