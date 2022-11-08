Тур: 16. Стадион: Бентелер Арена.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
21
Хут
Янник
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
21 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Падерборн
Арминия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
50%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
0.7
Среднее время на гол
45
128
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.81
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|7
|0.44
|Лайпертц Роберт
|7
|0.44
|Платте Феликс
|6
|0.38
|Юстван Юлиан
|2
|0.13
|Србени Деннис
|2
|0.13
|Sirlord Conteh
|2
|0.13
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.13
|Шалленберг Рон
|2
|0.13
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Карльс Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|7 (2)
|0.44
|Серра Янни
|5
|0.31
|Окугава Масая
|3
|0.19
|Ласм Бриан
|2
|0.13
|Хюсинг Оливер
|1
|0.06
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Гебауэр Кристиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|3
|0
|Рор Максимилиан
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Хут Янник
|2
|0
|Tobias Mueller
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Муслия Флоран
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Хак Робин
|4
|0
|Лепиница Иван
|4
|0
|Ласм Бриан
|2
|1
|Ржатковски Марк
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Окугава Масая
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Арминия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
5
Падерборн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арминия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
6
10
Падерборн
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Арминия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
25
5
9 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
5
20%
1
20%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
1
4%
1
20%
31-45
7
28%
2
40%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
4
16%
1
20%
76-90
Пропущено
10
14
9 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
3
30%
4
29%
1-15
3
30%
3
21%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
3
23%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
2
15%
76-90
Забито
33
18
12 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
2
6%
4
22%
31-45
8
24%
5
28%
46-60
5
15%
2
11%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Пропущено
19
27
13 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
4
21%
4
15%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
5
26%
2
7%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Вердер 2:2
Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0
Арминия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штуттгарт - Арминия 6:0
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4
Результаты матчей
Падерборн
Арминия
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
53
25
35
25
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
87
411
69
213
312
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|15
|10
|1
|4
|25 - 16
|31
|3.
|Фортуна
|0:0
|16
|8
|3
|5
|25 - 16
|27
|4.
|Падерборн
|0:0
|16
|8
|3
|5
|34 - 18
|27
|5.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|6.
|Ганновер 96
|0:0
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|16
|5
|9
|2
|25 - 22
|24
|8.
|Хольштайн Киль
|0:0
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Карлсруэ
|0:0
|16
|5
|3
|8
|22 - 24
|18
|10.
|Ян
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|13.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Санкт-Паули
|0:0
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|15.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|16.
|Гройтер Фюрт
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|17.
|Нюрнберг
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|18.
|Арминия
|0:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Фортуна
|0:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|Ганновер 96
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|6.
|Санкт-Паули
|0:0
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|0:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|14.
|Карлсруэ
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Арминия
|0:0
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|0:0
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Фортуна
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Ганновер 96
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Карлсруэ
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|13.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
|18.
|Санкт-Паули
|0:0
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6