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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Падерборн
0:2
Конец матча
Арминия
0'
8' Красная карточка
Хут Янник
22' Желтая карточка
Клюнтер Лукас
28' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
36' Желтая карточка
Муслия Флоран
0:1
40' Гол
Серра Янни
0:2
45' Гол
Василиадис Себастиан
55' Желтая карточка
Пирингер Марвин
55' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
70' Вторая желтая карточка
Клюнтер Лукас
80' Желтая карточка
Лепиница Иван
81' Желтая карточка
Фрайсль Мартин
90'+8
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
21
Хут
Янник
33
Marcel
Hoffmeier
31
Рор
Максимилиан
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
23
Обермайр
Рафаэль
30
Муслия
Флоран
8
Шалленберг
Рон
13
Лайпертц
Роберт
18
Србени
Деннис
9
Пирингер
Марвин
11
Sirlord
Conteh
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
3
Рамос
Гильерме
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
39
Василиадис
Себастиан
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
Падерборн
4-3-3
Арминия
4-3-3

История личных встреч

Падерборн
Арминия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
50%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМС
2:0
Б2
4:0
Б2
3:3
К
3:1
ТМС
0:0
ТМС
0:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
3:0
Б2
0:2
ТМС
2:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Среднее время на гол

45
128

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 7 0.44
Лайпертц Роберт 7 0.44
Платте Феликс 6 0.38
Юстван Юлиан 2 0.13
Србени Деннис 2 0.13
Sirlord Conteh 2 0.13
Муслия Флоран 2 (2) 0.13
Шалленберг Рон 2 0.13
Обермайр Рафаэль 1 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 7 (2) 0.44
Серра Янни 6 0.38
Окугава Масая 3 0.19
Ласм Бриан 2 0.13
Василиадис Себастиан 1 0.06
Хюсинг Оливер 1 0.06
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Гебауэр Кристиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хут Янник 2 1
Шалленберг Рон 3 0
Муслия Флоран 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Рор Максимилиан 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Tobias Mueller 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 5 0
Лепиница Иван 5 0
Хак Робин 4 0
Ласм Бриан 2 1
Ржатковски Марк 3 0
Клюнтер Лукас 1 1
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ощипка Бастиан 2 0
Окугава Масая 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Клос Фабиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Белло Джордж 1 0
Консбрух Джомейн 1 0

Результаты матчей

Падерборн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Арминия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
5
Падерборн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арминия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

6
10
Падерборн
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Арминия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

25
7
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
5
20%
1
14%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
1
4%
3
43%
31-45
7
28%
2
29%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
4
16%
1
14%
76-90

Пропущено

12
14
11 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
3
25%
4
29%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
0
0%
6
46%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
4
44%
2
15%
76-90

Забито

33
20
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
5
15%
2
10%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
2
6%
6
30%
31-45
8
24%
5
25%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
8
24%
4
20%
76-90

Пропущено

21
27
15 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
4
19%
4
15%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
7
33%
2
7%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
19%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Вердер 2:2
Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0
Арминия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0 Штуттгарт - Арминия 6:0
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4

Результаты матчей

Падерборн
Арминия

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
3
1.5
4
3
5
4
2.5
2
5
3
6
3.5
2
5
2
7
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
1
8
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
5
11
6
10
2.5
2
14
3
13
3.5
2
14
2
14
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
10. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
13. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
14. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
15. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
16. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
10. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
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