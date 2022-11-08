Тур: 14. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Пайретто Лука
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
55
Эстигор
Лео
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Эмполи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.6
1.43
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.58
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
34
54
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|8
|0.57
|Кварацхелия Хвича
|6
|0.43
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.21
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.14
|Лосано Ирвинг
|2
|0.14
|Симеоне Джованни
|2
|0.14
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.14
|Элмас Эльиф
|2
|0.14
|Зелиньски Пётр
|1
|0.07
|Лоботка Станислав
|1
|0.07
|Жуан Жезус
|1
|0.07
|Оливера Матиас
|1
|0.07
|Распадори Джакомо
|1
|0.07
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.14
|Бальданци Томмазо
|2
|0.14
|Ламмерс Сэм
|1
|0.07
|Сатриано Мартин
|1
|0.07
|Дестро Маттиа
|1
|0.07
|Хаас Николас
|1
|0.07
|Байрами Недим
|1
|0.07
|Паризи Фабьяно
|1
|0.07
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0
|Ндомбеле Танги
|2
|0
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Де Винтер Кони
|3
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|1
|Дестро Маттиа
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Паризи Фабьяно
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Фаццини Якопо
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эмполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Наполи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
16
3
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
17
7
Голы по времени матча
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
6
38%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
32
10
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
9%
1
10%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
9
28%
2
20%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
4
13%
2
20%
61-75
9
28%
2
20%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0
Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0
Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1
Результаты матчей
Наполи
Эмполи
Точный счет
4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Наполи
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
52
15
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
112
67
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|14
|11
|3
|0
|32 - 10
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 14
|29
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 13
|24
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 17
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 24
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|12.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Эмполи
Исход игры
Наполи
95.7% (135)
Ничья
2.1% (3)
Эмполи
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (72)
Меньше
41.46% (51)
Обе команды забьют
Да
28.46% (35)
Нет
71.54% (88)
Популярный счёт
2:0 Наполи
34% (48)
3:0 Наполи
22% (31)
3:1 Наполи
15.6% (22)
4:0 Наполи
5% (7)
2:1 Наполи
3.5% (5)
4:1 Наполи
2.1% (3)
3:2 Наполи
1.4% (2)
1:0 Наполи
1.4% (2)
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