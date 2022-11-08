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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Наполи
0:0
Первый тайм: 15'
Эмполи
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 141
Наполи 95.7% (135)
X 2.1% (3)
Эмполи 2.1% (3)
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Ничья
Эмполи
10.50
6.70
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
91
Ндомбеле
Танги
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
81
Распадори
Джакомо
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
35
Бальданци
Томмазо
10
Байрами
Недим
9
Сатриано
Мартин
Наполи
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Наполи
Эмполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:1
К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.58
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

34
54

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 8 0.57
Кварацхелия Хвича 6 0.43
Политано Маттео 3 (2) 0.21
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.14
Лосано Ирвинг 2 0.14
Симеоне Джованни 2 0.14
Ким Мин-Чжэ 2 0.14
Элмас Эльиф 2 0.14
Зелиньски Пётр 1 0.07
Лоботка Станислав 1 0.07
Жуан Жезус 1 0.07
Оливера Матиас 1 0.07
Распадори Джакомо 1 0.07
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.14
Бальданци Томмазо 2 0.14
Ламмерс Сэм 1 0.07
Сатриано Мартин 1 0.07
Дестро Маттиа 1 0.07
Хаас Николас 1 0.07
Байрами Недим 1 0.07
Паризи Фабьяно 1 0.07
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Ким Мин-Чжэ 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Луперто Себастьяно 1 1
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эмполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Наполи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

16
3
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

17
7

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
6
38%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

32
10
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
9%
1
10%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
9
28%
2
20%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
4
13%
2
20%
61-75
9
28%
2
20%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0
Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0
Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Наполи
Эмполи

Точный счет

4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Наполи
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
1
12
6
7
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 14 11 3 0 32 - 10 36
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Удинезе 0:0 Заявка 14 6 6 2 21 - 13 24
8. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Эмполи 0:0 Заявка 14 3 6 5 10 - 17 15
14. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 24 10
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3. Наполи 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 4 17
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Специя 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 9 10
12. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
13. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
14. Эмполи 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Удинезе 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя 0:0 Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Замбо-Ангисса закидывает на Осимхена, Виктор пытается скинуть партнеру, но опережает его защита. Аут "Наполи". 
  • 13'
    Контроль мяча в исполнении "Наполи", это они умеют блестяще, пока не спеша вперед, времени вагон и маленькая тележка. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Локтем по лицу досталось Джованни Ди Лоренцо. Игровой момент, безусловно, однако от этого не менее болезненно. Сам сумел подняться футболист, все в порядке. 
  • Угловой
    11'
    Корнер неаполитанцев, подача на ближнюю штангу, там выше всех защитники, выбит мяч. 
  • 10'
    Высоко прессингует "Наполи", Викарио через верх пытается вывести мяч из обороны, не выходит, будет угловой. 
  • 9'
    В стенку пробил игрок "Наполи", мяч отскочил к Мариу Рую, и он с лету пробил по воротам. Далековато до цели получилось. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Продрался через двоих Ндомбеле, далее на Осимхена, который оставил мяч партнеру, но Распадори до мяча добраться не позволили. Арбитр заметил нарушение правил после подката. Опасный штрафной намечается, до ворот метра 22. 
  • 7'
    Не прошел пас верхом в сторону Сатриано, высоко выпрыгнул Эстигор и остановил мяч в полете. 
  • 6'
    Осимхена хотели его партнеры вывести на рандеву с голкипером, задумка хороша, но слишком нагло, не так плоха защита "Эмполи". 
  • 5'
    Неплохой перевод на линию штрафной площади хозяев, тут идет борьба за мяч, Сатриано не удается зацепиться. 
  • 4'
    Замбо-Ангисса поспешил с передачей в центре поля и мимо напарника отдал, ушел мяч за боковую. 
  • 3'
    Неаполитанцы на правом фланге, Политано не стал навешивать, а отыграл назад, решив сохранить владение. 
  • 2'
    Длинный заброс в штрафную "Наполи", Мин-Чжэ Ким своего визави опередил и корпусом оттеснил. 
  • Первый тайм начался
    Начинаем встречу. 
  • До матча
  • Приветствую вас на неапольском матче "Наполи" - "Эмполи" на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Команда Лучано Спалетти находится на первом месте Серии А с хорошим отрывом в шесть очков. Помимо этого у "Наполи" до сих пор ни одного поражения в итальянском чемпионате и приятная победная серия! Сумеют ли они продолжить ее и сегодня? Узнаем совсем скоро. Работать для вас будет Константин Лицин. 
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    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Наполи
    95.7% (135)
    Ничья
    2.1% (3)
    Эмполи
    2.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (72)
    Меньше
    41.46% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    28.46% (35)
    Нет
    71.54% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    34% (48)
    3:0 Наполи
    22% (31)
    3:1 Наполи
    15.6% (22)
    4:0 Наполи
    5% (7)
    2:1 Наполи
    3.5% (5)
    4:1 Наполи
    2.1% (3)
    3:2 Наполи
    1.4% (2)
    1:0 Наполи
    1.4% (2)
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