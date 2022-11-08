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Приветствую вас на неапольском матче "Наполи" - "Эмполи" на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Команда Лучано Спалетти находится на первом месте Серии А с хорошим отрывом в шесть очков. Помимо этого у "Наполи" до сих пор ни одного поражения в итальянском чемпионате и приятная победная серия! Сумеют ли они продолжить ее и сегодня? Узнаем совсем скоро. Работать для вас будет Константин Лицин.