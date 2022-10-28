  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Эмполи
Прогнозы 37
Наполи 97.3% (36)
X 2.7% (1)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Эмполи
15.00
8.60
15.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Наполи
Эмполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:1
К
3:2
СA
2:1
СA
5:1
СA
2:3
СA
2:0
СA
5:1
СA
2:2
СA
4:2
СA
2:2
СA
1:3

Голы

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2.57
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.6
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.58
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

34
54

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 8 0.62
Кварацхелия Хвича 6 0.46
Политано Маттео 3 (2) 0.23
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.15
Лосано Ирвинг 2 0.15
Симеоне Джованни 2 0.15
Ким Мин-Чжэ 2 0.15
Элмас Эльиф 2 0.15
Зелиньски Пётр 1 0.08
Лоботка Станислав 1 0.08
Жуан Жезус 1 0.08
Оливера Матиас 1 0.08
Распадори Джакомо 1 0.08
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.15
Бальданци Томмазо 2 0.15
Ламмерс Сэм 1 0.08
Сатриано Мартин 1 0.08
Дестро Маттиа 1 0.08
Хаас Николас 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Паризи Фабьяно 1 0.08
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 3 1
Ким Мин-Чжэ 2 0
Ндомбеле Танги 2 0
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 4 0
Занетти Паоло 2 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Де Винтер Кони 3 0
Луперто Себастьяно 1 1
Дестро Маттиа 2 0
Стоянович Петар 2 0
Хаас Николас 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Паризи Фабьяно 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Фаццини Якопо 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Грасси Альберто 1 0
Исмайли Ардиан 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Эмполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Наполи
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

16
3
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Эмполи
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

17
7

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
5
31%
1
20%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
19%
1
20%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
6
38%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

32
10
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
3
9%
1
10%
1-15
4
13%
2
20%
16-30
9
28%
2
20%
31-45
3
9%
1
10%
46-60
4
13%
2
20%
61-75
9
28%
2
20%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Аталанта - Наполи 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Наполи - Сассуоло 4:0 Наполи - Рейнджерс 3:0
Рома - Наполи 0:1 Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6 Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5
Эмполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эмполи - Сассуоло 1:0 Эмполи - Аталанта 0:2 Ювентус - Эмполи 4:0 Эмполи - Монца 1:0
Торино - Эмполи 1:1 Эмполи - Милан 1:3 Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Наполи
Эмполи

Точный счет

4:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Наполи
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
1
5
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
1
12
6
7
2.5
4
9
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
13. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
14. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Наполи 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Эмполи
    15.00
    8.60
    15.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Наполи - Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Наполи - Эмполи

    Исход игры
    Наполи
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (18)
    Меньше
    50% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (9)
    Нет
    75% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    43.2% (16)
    3:0 Наполи
    21.6% (8)
    2:1 Наполи
    8.1% (3)
    3:1 Наполи
    8.1% (3)
    4:0 Наполи
    5.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Эмполи
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     