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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Арис Салоники
5:0
Конец матча
Ламия
0'
1:0
17' Гол
Фабиано Лейсманн
20' Желтая карточка
Бехарано Данни
20' Вторая желтая карточка
Бехарано Данни
2:0
33' Гол
Пальма Луис
3:0
36' Гол
Пальма Луис
4:0
58' Гол
Пальма Луис
89' Желтая карточка
Итурбе Хуан
5:0
90' Гол
Грэй Андре
90'+4
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
3
Н'Кулу
Николя
43
Пеерсман
Марвин
10
Матео
Гарсия
13
Этебо
Огенекаро
17
Пальма
Луис
19
Гарсия
Мануэль
II
7
Мансини
Даниэль
27
Жервиньо
Куасси
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
4
Адежо
Даниэл
33
Гентсоглу
Савас
3
Сарамантас
Гиоргос
14
Сливка
Выкинтас
16
Бехарано
Данни
23
Цилулис
Сотирис
10
Де
Винсенти
Томас
29
Асковски
Стефан
8
Якумакис
Петрос
Арис Салоники
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Ламия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
К
1:0
С
0:0
К
0:0
С
0:1
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
ФЛ
0:0
ФЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

0.92
0.62

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

97
146

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пальма Луис 5 0.42
Грэй Андре 5 0.42
Мансини Даниэль 3 0.25
Жервиньо Куасси 1 0.08
Фабиано Лейсманн 1 0.08
М'баката Салем 1 0.08
Гарсия Мануэль II 0 0
Пеерсман Марвин 0 0
Одубаджо Мозес 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Винсенти Томас 2 0.17
Нуньес Кристофер 2 0.17
Боакье Ричмонд 1 0.08
Давид Симон 0 0
Асковски Стефан 0 0
Цандарис Фанис 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Фабиано Лейсманн 4 0
Итурбе Хуан 3 0
Дукуре Шейк III 3 0
Матео Гарсия 1 1
Шейх Пап 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Пальма Луис 0 1
Брабец Якуб 1 0
Одубаджо Мозес 1 0
Хулиан Диас 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Этебо Огенекаро 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 5 1
Цилулис Сотирис 4 0
Манусос Йоргос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Асковски Стефан 2 0
Давид Симон 2 0
Нуньес Кристофер 2 0
Боакье Ричмонд 0 1
Горанов Иван 1 0
Де Винсенти Томас 1 0
Сливка Выкинтас 1 0
Цандарис Фанис 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Корнезос Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ламия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Арис Салоники
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

2
3
Арис Салоники
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ламия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
6%
2
40%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1
Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Ламия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2
Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2

Результаты матчей

Арис Салоники
Ламия

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арис Салоники
Ламия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
1
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 11 10 1 0 21 - 4 31
2. АЕК 11 8 1 2 20 - 5 25
3. Волос 11 6 3 2 19 - 15 21
4. Олимпиакос 11 6 3 2 17 - 8 21
5. ПАОК 11 5 4 2 13 - 10 19
6. Арис Салоники 12 5 3 4 16 - 11 18
7. Панетоликос 11 3 4 4 13 - 13 13
8. Атромитос 11 3 3 5 12 - 13 12
9. Астерас 11 1 7 3 10 - 12 10
10. Ламия 12 1 6 5 5 - 17 9
11. ПАС Янина 11 2 3 6 11 - 22 9
12. Левадиакос 11 1 4 6 6 - 14 7
13. Ионикос 11 1 4 6 10 - 20 7
14. ОФИ 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 7 6 1 0 10 - 2 19
2. Арис Салоники 7 4 2 1 13 - 5 14
3. ПАОК 6 4 1 1 9 - 5 13
4. Олимпиакос 6 4 1 1 11 - 4 13
5. АЕК 5 4 0 1 9 - 2 12
6. Волос 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Атромитос 6 2 3 1 6 - 5 9
8. ПАС Янина 5 2 2 1 8 - 9 8
9. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Ламия 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Левадиакос 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Панетоликос 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Ионикос 5 0 4 1 5 - 8 4
14. ОФИ 6 0 2 4 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 6 4 1 1 11 - 3 13
2. Панатинаикос 4 4 0 0 11 - 2 12
3. Волос 5 3 2 0 9 - 5 11
4. Панетоликос 6 2 3 1 8 - 5 9
5. Олимпиакос 5 2 2 1 6 - 4 8
6. ПАОК 5 1 3 1 4 - 5 6
7. ОФИ 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Арис Салоники 5 1 1 3 3 - 6 4
9. Астерас 6 0 4 2 7 - 9 4
10. Ламия 7 0 4 3 2 - 10 4
11. Атромитос 5 1 0 4 6 - 8 3
12. Ионикос 6 1 0 5 5 - 12 3
13. Левадиакос 7 0 2 5 2 - 9 2
14. ПАС Янина 6 0 1 5 3 - 13 1
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 8 (1)
Панетоликос Карелис Никос 7
АЕК Гарсия Леви 6
Арис Салоники Пальма Луис 5 (2)
Арис Салоники Грэй Андре 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ламия Бехарано Данни 1 5
Астерас Гардавски Михаэль 6
ОФИ Ларссон Эрик 1 4
ПАОК Куртич Ясмин 5
Астерас Костаньо Хосе 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Пальма Луис бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Пальма Луис бьет в цель!
    • 20'
      Бехарано Данни получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      20'
      Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Фабиано Лейсманн бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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