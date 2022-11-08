Тур: 12. Стадион: Клеантис Викелидис.
5:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолФабиано Лейсманн
20' Желтая карточкаБехарано Данни
20' Вторая желтая карточкаБехарано Данни
2:0
33' ГолПальма Луис
3:0
36' ГолПальма Луис
4:0
58' ГолПальма Луис
89' Желтая карточкаИтурбе Хуан
5:0
90' ГолГрэй Андре
90'+4
Ход матча
17'
1:0
20'
20'
33'
2:0
36'
3:0
58'
4:0
65'
89'
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
69 Владение мячом, % 31
23
Хулиан
Диас
10
Матео
Гарсия
17
Пальма
Луис
31
Шаранов
Боян
15
Давид
Симон
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
-
15 Давид СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Горанов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Арис Салоники
Ламия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
0.92
0.62
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
97
146
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пальма Луис
|5
|0.42
|Грэй Андре
|5
|0.42
|Мансини Даниэль
|3
|0.25
|Жервиньо Куасси
|1
|0.08
|Фабиано Лейсманн
|1
|0.08
|М'баката Салем
|1
|0.08
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Винсенти Томас
|2
|0.17
|Нуньес Кристофер
|2
|0.17
|Боакье Ричмонд
|1
|0.08
|Давид Симон
|0
|0
|Асковски Стефан
|0
|0
|Цандарис Фанис
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|3
|1
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Матео Гарсия
|1
|1
|Шейх Пап
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Пальма Луис
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Одубаджо Мозес
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
|Этебо Огенекаро
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|5
|1
|Цилулис Сотирис
|4
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Асковски Стефан
|2
|0
|Давид Симон
|2
|0
|Нуньес Кристофер
|2
|0
|Боакье Ричмонд
|0
|1
|Горанов Иван
|1
|0
|Де Винсенти Томас
|1
|0
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Цандарис Фанис
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Корнезос Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Арис Салоники
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ламия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Арис Салоники
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ламия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
2
3
Арис Салоники
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Ламия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
6%
2
40%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
20%
31-45
3
19%
1
20%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
3
27%
4
24%
16-30
1
9%
5
29%
29%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атромитос - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - ОФИ 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1
Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2
Ламия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ламия - Волос 2:2 Олимпиакос - Ламия 2:0 ОФИ - Ламия 0:0 Алмопос Аридая - Ламия 0:2
Ламия - Панатинаикос 0:2 Ионикос - Ламия 1:1 Ламия - Левадиакос 1:0 Атромитос - Ламия 0:0 ПАОК - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Ламия - АЕК 0:3 Ламия - Ионикос 1:0 Ламия - AEK Athens FC B 0:0 Ламия - Левадиакос 2:0 Ламия - Ламия (до 19 лет) 3:0 Ламия - Атромитос 0:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Астерас - Ламия 0:2 Ламия - Панатинаикос 0:2
Результаты матчей
Арис Салоники
Ламия
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арис Салоники
Ламия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
43
14
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
57
111
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|11
|10
|1
|0
|21 - 4
|31
|2.
|АЕК
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|3.
|Волос
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|4.
|Олимпиакос
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|ПАОК
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|6.
|Арис Салоники
|12
|5
|3
|4
|16 - 11
|18
|7.
|Панетоликос
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|8.
|Атромитос
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|9.
|Астерас
|11
|1
|7
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Ламия
|12
|1
|6
|5
|5 - 17
|9
|11.
|ПАС Янина
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|12.
|Левадиакос
|11
|1
|4
|6
|6 - 14
|7
|13.
|Ионикос
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|14.
|ОФИ
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|10 - 2
|19
|2.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|ПАОК
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|5.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|6.
|Волос
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Атромитос
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|9.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Ламия
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Панетоликос
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Ионикос
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|2.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|3.
|Волос
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|4.
|Панетоликос
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Олимпиакос
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|ПАОК
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|ОФИ
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Арис Салоники
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|9.
|Астерас
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Ламия
|7
|0
|4
|3
|2 - 10
|4
|11.
|Атромитос
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|13.
|Левадиакос
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
|14.
|ПАС Янина
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|8 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|7
|АЕК
|Гарсия Леви
|6
|Арис Салоники
|Пальма Луис
|5 (2)
|Арис Салоники
|Грэй Андре
|5 (1)
|Ламия
|Бехарано Данни
|1 5
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|Астерас
|Костаньо Хосе
|5