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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Бавария
4:1
Первый тайм: 44'
Вердер
0'
1:0
6' Гол
Мусиала Джамал
1:1
10' Гол
Юнг Антони
1:1
18' Не забитый пенальти
Чупо-Мотинг Эрик
2:1
22' Гол
Гнабри Серж
3:1
26' Гол
Горецка Леон
4:1
28' Гол
Гнабри Серж
2:1. Гол Сержа Гнабри (видео). Ч...
Павленка отражает пенальти (виде...
1:1. Гол Антони Юнга (видео). Че...
1:0. Гол Джамала Мусиала (видео)...

Ход матча

6'
Мусиала Джамал
1:0
10'
1:1
Юнг Антони
(Вайзер Митчелл)
18'
Чупо-Мотинг Эрик
1:1
20'
Сане Лерой
Мане Садио
 
22'
Гнабри Серж
2:1
26'
Горецка Леон
(Киммих Йозуа)
3:1
28'
Гнабри Серж
(Сане Лерой)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 137
Бавария 97.1% (133)
X 0% (0)
Вердер 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Вердер
16.00
8.75
16.50
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссер
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
7
Гнабри
Серж
42
Мусиала
Джамал
17
Мане
Садио
13
Чупо-Мотинг
Эрик
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
36
Гросс
Кристиан
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
28
Груев
Илия
3
Юнг
Антони
7
Дукш
Марвин
9
Бёрк
Оливер
Бавария
4-2-3-1
Вердер
3-1-4-2

История личных встреч

Бавария
Вердер

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
21 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 2 победы

33 матча

78.8%
15.2%
6%
26 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
30.3%
6.1%
21 победа 10 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

3.18
2.56

Среднее время на гол

28
35

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.56
1.06

Среднее время на гол

160
85

Всего голов

63
59

Голов в среднем за матч

1.91
1.79

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

47
50

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 9 0.64
Мане Садио 6 (1) 0.43
Гнабри Серж 5 0.36
Чупо-Мотинг Эрик 5 0.36
Сане Лерой 5 0.36
Мюллер Томас 2 0.14
Киммих Йозуа 2 0.14
Горецка Леон 2 0.14
Тель Матис 2 0.14
Коман Кингсли 1 0.07
Забитцер Марсель 1 0.07
Павар Бенжамен 1 0.07
Де Лихт Маттайс 1 0.07
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 10 (3) 0.71
Дукш Марвин 3 0.21
Юнг Антони 2 0.14
Биттенкорт Леонардо 2 0.14
Бёрк Оливер 2 0.14
Вайзер Митчелл 1 0.07
Велькович Милош 1 0.07
Шмидт Никлас 1 0.07
Бьюкенен Ли 1 0.07
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 6 0
Вайзер Митчелл 4 0
Фуллкруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Биттенкорт Леонардо 3 0
Штарк Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Дукш Марвин 1 0
Велькович Милош 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
3
Бавария
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вердер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

20
9
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Вердер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

23
12

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
7
70%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

20
12
16 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
25%
5
42%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
10%
4
33%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

40
22
27 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
8
20%
5
23%
1-15
5
13%
5
23%
16-30
14
35%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
18%
11
50%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
7
35%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0
Вердер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2
Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3

Результаты матчей

Бавария
Вердер

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бавария
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
3
2.5
2
5
3
3
3.5
1
6
2
4
4.5
1
6
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
3
1.5
8
5
6
7
2.5
3
10
5
8
3.5
1
12
4
9
4.5
1
12
3
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 14 9 4 1 45 - 13 31
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер 1:4 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М 0:2 Заявка 14 5 4 5 23 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
15. Герта 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 21 12
16. Штуттгарт 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 25 12
17. Бохум 2:0 Заявка 14 3 1 10 13 - 35 10
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 7 5 2 0 24 - 6 17
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
5. Боруссия М 0:2 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вердер 1:4 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
11. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
12. Бохум 2:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
13. Штуттгарт 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта 1:1 Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер 1:4 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М 0:2 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
16. Штуттгарт 1:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 2:0 Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Смогли на половину поля соперника перебраться игроки "Вердера", но быстрое наступление слева у Юнга не прошло, пришлось отыгрывать назад, а там и на голкипера.
  • 41'
    Заключительная пятиминутка первого тайма у нас пошла, "Бавария" комбинирует, очень уверенно и вальяжно чувствуют себя хозяева на поле своего же стадиона.
  • 40'
    Сане отыграл на Чупо-Мотинга, а форвард выдал ответный пас уже на линию штрафной площади, и там в падении Груев смог сыграть на перехвате, однако кому-то показалось, что подыграл рукой. Арбитр так не считает!
  • 39'
    Не так много времени осталось до конца первого тайма, без опасных моментов у нас пошла игра. "Бавария" играет как хочет, ну а "Вердер" - как может.
  • 38'
    Давненько "Бавария" в атаке не отмечалась, и вот Мусиала справа ворвался в штрафную, но поскользнулся, не удалось защитника пройти. Отбился "Вердер".
  • 36'
    Дукш открылся на левом фланге, прострелил в центр штрафной площади, но на перехвате сыграл защитник "Баварии". Надо очень сильно собраться гостям, чтобы попытаться игру перевернуть.
  • 35'
    Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. В целом можно сказать, что игра уже сделана. Опустились руки, судя по всему, у "Вердера".
  • 34'
    Да, взяли небольшую паузу игроки "Баварии", нельзя атаковать постоянно и забивать голы. Сейчас спокойно контролируют мяч хозяева.
  • 32'
    Полчаса команды провели в первом тайме, пока "Бавария" камня на камне не оставляет от соперника. Уверенно контролируют ход встречи хозяева, да и мяч вместе с ним.
  • Офсайд
    31'
    Вновь прошла передача за спины защитников "Вердера", но на этот раз положение "вне игры" усмотрели судьи.
  • Опасный момент
    30'
    Гнабри мог забивать ещё! Прошёл очередной заброс в штрафную площадь, Серж пробивал с лёта с угла вратарской площадки, но получилось выше перекладины!
  • 30'
    И вновь игроки "Баварии" контролируют мяч на половине поля соперника. Сколько ещё забьют сегодня хозяева поля?
  • 2 гола - дубль!
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Серж Гнабри! 4:1!
    Ну совсем всё печально в обороне у "Вердера"! Чупо-Мотинг классную передачу низом сделал вперёд! Сане и Гнабри убежали 2 в 0, в итоге первый на второго - удар в пустой створ получился голевым! Дубль на счету Гнабри!
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Леон Горецка! 3:1!
    Разваливается "Вердер"! Быстрая атака "Баварии", Киммих низом сделал классную передачу на Горецку, который вышел один на один, проскочил рванушего навстречу Павленку и переправил мяч в пустой створ!
  • 24'
    "Бавария" есть "Бавария"! Середина первого тайма у нас идёт, главный арбитр сделал весьма затяжную паузу, пока его коллеги из комнаты ВАР смотрели повторы забитого мяча, но ничего криминального в итоге не нашли.
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    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Серж Гнабри! 2:1!
      Киммих подкараулил отскок из штрафной площади, пробил с её линии, но попал в защитника! Мяч отскочил к Гнабри, который слева в штрафной сделал паузу, как следует прицелился и великолепным обводящим ударом от правил мяч в дальний угол ворот Павленки! Очень эффектно!
    • 22'
      Штрафной на левом фланге заработали игроки "Баварии". Решили разыграть футболисты хозяев, так что дело вновь переросло в позиционное наступление!
    • Замена
      20'
      Повреждение получил Садио Мане, и срочная замена потребовалась "Баварии". Лерой Сане будет играть дальше. Пожелаем здоровья игроку хозяев.
    • 19'
      Много событий на первых минутах встречи, продолжают игроки "Баварии" мяч контролировать, но на волне радости гости весьма активно прессингуют соперника.
    • Не забитый пенальти
      17'
      Не забивает Эрик Чупо-Мотинг! Пробил по центру нападающий "Баварии" - Павленка без проблем отбил! Отличная игра голкипера "Вердера"!
    • Фол, нарушение
      17'
      Да, повтор показал, что по центру Гнабри в штрафную ворвался, прокинул мяч, а Пипер выставил ногу, да ещё и бедром подыграл, приняв на него полузащитника "Баварии".
    • Пенальти!
      16'
      ПЕНАЛЬТИ в ворота "Вердера"!
    • Видеоповтор
      15'
      Смотрите-ка, а главный арбитр пошёл смотреть повтор с падением Гнабри в штрафной площади. Кажется, там выставлял ногу Пипер, и это пахнет пенальти!
    • 14'
      Очень неплохая атака в исполнении "Баварии", Гнабри смело по центру ворвался в штрафную площадь, решил идти до конца, но всё же уткнулся в соперника и оказался на газоне. Без нарушения правил!
    • 14'
      Катают мяч игроки "Баварии" на своей половине поля, небольшую паузу взяли команды. "Вердер" высоко не прессингует на этот раз.
    • 13'
      Мусиала подыграл себе рукой, но решил поспорить с арбитром, показывая, что она была прижата. Хартманн непоколебим.
    • 12'
      Вот так начало поединка! Либо продолжат сейчас команды в том же духе, либо сейчас возьмут небольшую паузу. Поняли игроки "Баварии", что гости способны держать удар и отвечать.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Антони Юнг! 1:1!
      Быстрая атака "Вердера", совсем забыли игроки "Баварии" Юнга, полностью обнажив свой правый фланг! В итоге защитник подключился, получил мяч от Вайзера в штрафной и отправил его низом в дальний угол!
    • Фол, нарушение
      9'
      Отличная атака "Баварии", Мане слева в штрафную забрался, сходу пробил в ближний угол, и получилось в сетку с внешней стороны, хотя часть болельщиков на противоположной трибуне и начала праздновать гол. Что называется, показалось.
    • 8'
      Продолжает "Бавария" действовать максимально активно, при потере мяча сразу вступают в отбор хозяева поля. Да, с самого начала непросто приходится игрокам "Вердера".
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Джамал Мусиала! 1:0!
      Мане получил мяч слева в штрафной площади, нанёс обводящий удар в дальний угол, в прыжке спас свою команду Павленка! На подборе оказался Мусиала, убрал на замахе Юнга и точно пробил в дальний угол!
    • 4'
      Удалось игрокам "Вердера" мяч себе забрать, но под высоким прессингом "Баварии" пришлось отыграть назад на голкипера, и Павленка вынес мяч подальше от собственных ворот.
    • 3'
      Да, пока футболисты "Баварии" мяч сопернику не отдают. Много суеты, пока всё действо проходит в центре поля, без ворот обходится у нас.
    • 2'
      Стараются игроки "Баварии" наладить контроль над мячом на первых минутах встречи, гости стараются довольно высоко соперника прессинговать.
    • Первый тайм начался
      1'
      Поехали! Игра началась! Футболисты "Баварии" в традиционной красной форме, а гости сыграют в тёмном.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бавария 4:1 Вердер онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария 4:1 Вердер

    Исход игры
    Бавария
    97.1% (133)
    Ничья
    0% (0)
    Вердер
    2.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.05% (96)
    Меньше
    21.95% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    56.91% (70)
    Нет
    43.09% (53)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    32.1% (44)
    2:0 Бавария
    18.2% (25)
    3:0 Бавария
    17.5% (24)
    2:1 Бавария
    8.8% (12)
    4:1 Бавария
    6.6% (9)
    4:0 Бавария
    1.5% (2)
    5:1 Бавария
    1.5% (2)
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    Вердер
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