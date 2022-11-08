Первый тайм

43' Смогли на половину поля соперника перебраться игроки "Вердера", но быстрое наступление слева у Юнга не прошло, пришлось отыгрывать назад, а там и на голкипера.

41' Заключительная пятиминутка первого тайма у нас пошла, "Бавария" комбинирует, очень уверенно и вальяжно чувствуют себя хозяева на поле своего же стадиона.

40' Сане отыграл на Чупо-Мотинга, а форвард выдал ответный пас уже на линию штрафной площади, и там в падении Груев смог сыграть на перехвате, однако кому-то показалось, что подыграл рукой. Арбитр так не считает!

39' Не так много времени осталось до конца первого тайма, без опасных моментов у нас пошла игра. "Бавария" играет как хочет, ну а "Вердер" - как может.

38' Давненько "Бавария" в атаке не отмечалась, и вот Мусиала справа ворвался в штрафную, но поскользнулся, не удалось защитника пройти. Отбился "Вердер".

36' Дукш открылся на левом фланге, прострелил в центр штрафной площади, но на перехвате сыграл защитник "Баварии". Надо очень сильно собраться гостям, чтобы попытаться игру перевернуть.