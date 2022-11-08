Тур: 14. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Хартманн Роберт
0'
1:0
6' ГолМусиала Джамал
1:1
10' ГолЮнг Антони
1:1
18' Не забитый пенальтиЧупо-Мотинг Эрик
2:1
22' ГолГнабри Серж
3:1
26' ГолГорецка Леон
4:1
28' ГолГнабри Серж
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
1:0
10'
1:1
18'
1:1
20'
22'
2:1
26'
3:1
28'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
17
Мане
Садио
32
Фридль
Марко
28
Груев
Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Вердер
30 матчей
86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
21 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
233.3%
0 побед 7 ничьих 2 победы
33 матча
78.8%
15.2%
6%
26 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
30.3%
6.1%
21 победа 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
3.18
2.56
Среднее время на гол
28
35
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.56
1.06
Среднее время на гол
160
85
Всего голов
63
59
Голов в среднем за матч
1.91
1.79
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
47
50
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусиала Джамал
|9
|0.64
|Мане Садио
|6 (1)
|0.43
|Гнабри Серж
|5
|0.36
|Чупо-Мотинг Эрик
|5
|0.36
|Сане Лерой
|5
|0.36
|Мюллер Томас
|2
|0.14
|Киммих Йозуа
|2
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.14
|Тель Матис
|2
|0.14
|Коман Кингсли
|1
|0.07
|Забитцер Марсель
|1
|0.07
|Павар Бенжамен
|1
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.07
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|10 (3)
|0.71
|Дукш Марвин
|3
|0.21
|Юнг Антони
|2
|0.14
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.14
|Бёрк Оливер
|2
|0.14
|Вайзер Митчелл
|1
|0.07
|Велькович Милош
|1
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.07
|Бьюкенен Ли
|1
|0.07
|Стаге Йенс
|0
|0
|Шмид Романо
|0
|0
|Пипер Амос
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киммих Йозуа
|3
|0
|Сане Лерой
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Павар Бенжамен
|2
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|6
|0
|Вайзер Митчелл
|4
|0
|Фуллкруг Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Бавария
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вердер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
20
9
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Вердер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
10
Волевые поражения
23
12
Голы по времени матча
Забито
20
10
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
7
70%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
20
12
16 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
25%
5
42%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
10%
4
33%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
40
22
27 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
8
20%
5
23%
1-15
5
13%
5
23%
16-30
14
35%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
18%
11
50%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
7
35%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0
Вердер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2
Вердер - Майнц 0:2 Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3
Результаты матчей
Бавария
Вердер
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бавария
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
25
33
16
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
52
42
34
15
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
103
85
67
310
58
112
49
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|4:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|45 - 13
|31
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|1:4 Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|15.
|Герта
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 25
|12
|17.
|Бохум
|2:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 35
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|4:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 6
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|10.
|Вердер
|1:4 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Бохум
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|13.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|4:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|1:4 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|2:0 Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Прогнозы на матч Бавария 4:1 Вердер
Исход игры
Бавария
97.1% (133)
Ничья
0% (0)
Вердер
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
78.05% (96)
Меньше
21.95% (27)
Обе команды забьют
Да
56.91% (70)
Нет
43.09% (53)
Популярный счёт
3:1 Бавария
32.1% (44)
2:0 Бавария
18.2% (25)
3:0 Бавария
17.5% (24)
2:1 Бавария
8.8% (12)
4:1 Бавария
6.6% (9)
4:0 Бавария
1.5% (2)
5:1 Бавария
1.5% (2)
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