  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Вердер

История личных встреч

Бавария
Вердер

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
21 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 2 победы

33 матча

78.8%
15.2%
6%
26 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
30.3%
6.1%
21 победа 10 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
6:1
К
2:3
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:2
ТК
0:2
Б
1:2
Б
6:0
К
2:0
Б
5:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
6:0
Б
5:2
Б
0:7
Б
6:1
Б
0:2
КLПФ
2:2
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:3
К
2:1
Б
0:0
К
0:4
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:1

Голы

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

3.18
2.56

Среднее время на гол

28
35

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.56
1.06

Среднее время на гол

160
85

Всего голов

63
59

Голов в среднем за матч

1.91
1.79

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

47
50

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусиала Джамал 8 0.62
Мане Садио 6 (1) 0.46
Чупо-Мотинг Эрик 5 0.38
Сане Лерой 5 0.38
Гнабри Серж 4 0.31
Мюллер Томас 2 0.15
Киммих Йозуа 2 0.15
Горецка Леон 2 0.15
Тель Матис 2 0.15
Коман Кингсли 1 0.08
Забитцер Марсель 1 0.08
Павар Бенжамен 1 0.08
Де Лихт Маттайс 1 0.08
Альфонсо Дэвис 0 0
Мазрауи Нуссер 0 0
Gabriel Vidovic 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 10 (3) 0.77
Дукш Марвин 3 0.23
Биттенкорт Леонардо 2 0.15
Бёрк Оливер 2 0.15
Вайзер Митчелл 1 0.08
Юнг Антони 1 0.08
Велькович Милош 1 0.08
Шмидт Никлас 1 0.08
Бьюкенен Ли 1 0.08
Стаге Йенс 0 0
Шмид Романо 0 0
Пипер Амос 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киммих Йозуа 3 0
Сане Лерой 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Де Лихт Маттайс 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Мане Садио 1 0
Горецка Леон 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 6 0
Вайзер Митчелл 4 0
Фуллкруг Никлас 4 0
Фридль Марко 2 1
Биттенкорт Леонардо 3 0
Штарк Никлас 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Дукш Марвин 1 0
Велькович Милош 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Вердер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

3
3
Бавария
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вердер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

20
9
Бавария
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Вердер
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

23
12

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
30%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
7
70%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

20
12
16 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
5
25%
5
42%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
10%
4
33%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
42%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

40
22
27 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
8
20%
5
23%
1-15
5
13%
5
23%
16-30
14
35%
0
0%
31-45
6
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
7
18%
11
50%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
7
35%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Герта - Бавария 2:3 Бавария - Интер Милан 2:0 Бавария - Майнц 6:2 Барселона - Бавария 0:3
Хоффенхайм - Бавария 0:2 Аугсбург - Бавария 2:5 Бавария - Фрайбург 5:0 Виктория Пльзень - Бавария 2:4 Боруссия Д - Бавария 2:2 Бавария - Виктория Пльзень 5:0 Бавария - Байер Л 4:0 Аугсбург - Бавария 1:0 Бавария - Барселона 2:0 Бавария - Штуттгарт 2:2 Интер Милан - Бавария 0:2 Унион Берлин - Бавария 1:1 Виктория Кёльн - Бавария 0:5 Бавария - Боруссия М 1:1 Бохум - Бавария 0:7 Бавария - Вольфсбург 2:0
Вердер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0 Падерборн - Вердер 2:2 Вердер - Майнц 0:2
Хоффенхайм - Вердер 1:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Байер Л - Вердер 1:1 Вердер - Аугсбург 0:1 Бохум - Вердер 0:2 Вердер - Айнтрахт Фр 3:4 Боруссия Д - Вердер 2:3 Вердер - Штуттгарт 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2 Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3

Результаты матчей

Бавария
Вердер

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бавария
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
3
2.5
2
5
3
3
3.5
1
6
2
4
4.5
1
6
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
2
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
2
5
4.5
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
10
3
1.5
8
5
6
7
2.5
3
10
5
8
3.5
1
12
4
9
4.5
1
12
3
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 8 4 1 41 - 12 28
2. Унион Берлин Заявка 12 8 2 2 21 - 9 26
3. Боруссия Д Заявка 13 8 1 4 23 - 15 25
4. Фрайбург Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 13 6 3 4 23 - 19 21
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 23 - 20 19
9. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
10. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
11. Кёльн Заявка 12 4 5 3 20 - 23 17
12. Вольфсбург Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Герта Заявка 13 2 5 6 16 - 20 11
15. Штуттгарт Заявка 13 2 5 6 16 - 24 11
16. Байер Л Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Бохум Заявка 13 2 1 10 11 - 35 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
2. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Бавария Заявка 6 4 2 0 20 - 5 14
6. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
7. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
8. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
9. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
11. Вольфсбург Заявка 6 2 3 1 13 - 10 9
12. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
13. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
14. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
15. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
17. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
14. Боруссия М Заявка 6 0 4 2 7 - 12 4
15. Герта Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Бавария Мусиала Джамал 8 (5)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Бавария 97.4% (37)
    X 0% (0)
    Вердер 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вердер
    15.00
    9.10
    15.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бавария - Вердер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Бавария - Вердер

    Исход игры
    Бавария
    97.4% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Вердер
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (24)
    Меньше
    33.33% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (15)
    Нет
    58.33% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    26.3% (10)
    3:1 Бавария
    21.1% (8)
    3:0 Бавария
    18.4% (7)
    2:1 Бавария
    13.2% (5)
    4:0 Бавария
    5.3% (2)
    4:1 Бавария
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бавария
    Вердер
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     