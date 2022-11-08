Тур: 14. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
0'
1:0
3' ГолГирасси Серу
1:1
19' ГолЛукебакио Доди
31' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
34' Желтая карточкаМавропанос Константинос
34' Желтая карточкаРихтер Марко
Ход матча
3'
1:0
19'
1:1
34'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штуттгарт
Герта
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Среднее время на гол
60
99
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.57
0.9
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
99
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|4 (1)
|0.29
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.21
|Томаш Тьягу
|2
|0.14
|Эндо Ватару
|2
|0.14
|Фюрих Крис
|2
|0.14
|Ахамада Науиру
|2
|0.14
|Мавропанос Константинос
|1
|0.07
|Антон Вальдемар
|1
|0.07
|Соса Борна
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|7 (2)
|0.5
|Сердар Суат
|3
|0.21
|Рихтер Марко
|2
|0.14
|Тусар Люка
|2
|0.14
|Йоветич Стеван
|1
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.07
|Канга Вилфрид
|1
|0.07
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Мавропанос Константинос
|4
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Лукебакио Доди
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Результаты матчей
Штуттгарт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Штуттгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Герта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
4
8
Штуттгарт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Пропущено
24
20
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
8
33%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0
Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Герта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2
Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1
Результаты матчей
Штуттгарт
Герта
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Штуттгарт
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
67
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|4:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|45 - 13
|31
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|1:4 Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|14.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|15.
|Герта
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 21
|12
|16.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|14
|2
|6
|6
|17 - 25
|12
|17.
|Бохум
|2:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 35
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|4:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 6
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|10.
|Вердер
|1:4 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Бохум
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|13.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|4:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|1:4 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|0:2 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|1:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|2:0 Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (2)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|7 (2)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Герта
Исход игры
Штуттгарт
67.5% (85)
Ничья
28.6% (36)
Герта
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.66% (74)
Меньше
39.34% (48)
Обе команды забьют
Да
84.43% (103)
Нет
15.57% (19)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
50% (63)
1:1 Ничья
23% (29)
1:0 Штуттгарт
11.9% (15)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:0 Штуттгарт
2.4% (3)
1:2 Герта
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!