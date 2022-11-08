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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Штуттгарт
1:1
Первый тайм: 42'
Герта
0'
1:0
3' Гол
Гирасси Серу
1:1
19' Гол
Лукебакио Доди
31' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
34' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
34' Желтая карточка
Рихтер Марко

Ход матча

3'
Гирасси Серу
(Томаш Тьягу)
1:0
19'
1:1
Лукебакио Доди
(Кенни Джонджо)
31'
 
Кемпф Марк-Оливер
34'
Мавропанос Константинос
 
34'
 
Рихтер Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 126
Штуттгарт 67.5% (85)
X 28.6% (36)
Герта 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Герта
3.60
3.80
3.62
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Флориан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
25
Эглофф
Лилиан
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
10
Бутьюс
Жан-Поль
7
Зельке
Дейви
14
Лукебакио
Доди
Штуттгарт
4-4-2
Герта
4-4-2

История личных встреч

Штуттгарт
Герта

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.9

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Среднее время на гол

60
99

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.57
0.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

57
99

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 4 (1) 0.29
Мвумпа Силас 3 (1) 0.21
Томаш Тьягу 2 0.14
Эндо Ватару 2 0.14
Фюрих Крис 2 0.14
Ахамада Науиру 2 0.14
Мавропанос Константинос 1 0.07
Антон Вальдемар 1 0.07
Соса Борна 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 7 (2) 0.5
Сердар Суат 3 0.21
Рихтер Марко 2 0.14
Тусар Люка 2 0.14
Йоветич Стеван 1 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.07
Канга Вилфрид 1 0.07
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Мавропанос Константинос 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Соса Борна 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Лукебакио Доди 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Рихтер Марко 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Штуттгарт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Штуттгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Герта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

4
8
Штуттгарт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

16
16
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Пропущено

24
20
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
8
33%
1
5%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
3
13%
6
30%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0
Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Герта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2
Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1

Результаты матчей

Штуттгарт
Герта

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Штуттгарт
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 14 9 4 1 45 - 13 31
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер 1:4 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М 0:2 Заявка 14 5 4 5 23 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
15. Герта 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 21 12
16. Штуттгарт 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 25 12
17. Бохум 2:0 Заявка 14 3 1 10 13 - 35 10
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 7 5 2 0 24 - 6 17
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
5. Боруссия М 0:2 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вердер 1:4 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
11. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
12. Бохум 2:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
13. Штуттгарт 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта 1:1 Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер 1:4 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М 0:2 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
16. Штуттгарт 1:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 2:0 Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
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    Прогнозы 126
    Штуттгарт 67.5% (85)
    X 28.6% (36)
    Герта 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Штуттгарт
    Ничья
    Герта
    3.60
    3.80
    3.62
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 1:1 Герта

    Исход игры
    Штуттгарт
    67.5% (85)
    Ничья
    28.6% (36)
    Герта
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (74)
    Меньше
    39.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    84.43% (103)
    Нет
    15.57% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    50% (63)
    1:1 Ничья
    23% (29)
    1:0 Штуттгарт
    11.9% (15)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:0 Штуттгарт
    2.4% (3)
    1:2 Герта
    1.6% (2)
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