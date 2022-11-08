Тиаго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Рихтер Марко грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

34' Мавропанос Константинос грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

31' Кемпф Марк-Оливер из команды Герта должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

31' Гирасси Серу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кемпф Марк-Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

25' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

23' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тиаго Томас нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

22' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Тиаго Томас из команды Штуттгарт в офсайде

19' Команда Герта сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Лукебакио Доди левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

19' Кенни Джонджо из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Герта

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Герта

13' Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали

12' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Лилиан Эглофф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Штуттгарт

5' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

5' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Команда Штуттгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Тиаго Томас сделал результативную передачу.

3' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с правой ноги!

3' Науиру Ахамада создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Штуттгарт начинает с центра поля