Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Науиру Ахамада создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Лилиан Эглофф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лилиан Эглофф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Кристенсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

46' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

44' О, нет. Из многообещающей позиции Мвумпа Силас из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Ито Хироки нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

44' Тиаго Томас из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Тиаго Томас из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.

42' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Антон Вальдемар из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Тиаго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мвумпа Силас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Штуттгарт

37' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

36' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Сердар Суат . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

34' Рихтер Марко грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

34' Мавропанос Константинос грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

34' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

31' Кемпф Марк-Оливер из команды Герта должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

31' Гирасси Серу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кемпф Марк-Оливер получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

25' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

23' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тиаго Томас нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.

22' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Тиаго Томас из команды Штуттгарт в офсайде

19' Команда Герта сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Лукебакио Доди левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

19' Кенни Джонджо из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Платтенхардт Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Герта

18' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Герта

13' Антон Вальдемар не смог попасть в створ ударом издали

12' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Лилиан Эглофф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Штуттгарт

5' Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали

5' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Команда Штуттгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Тиаго Томас сделал результативную передачу.

3' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с правой ноги!

3' Науиру Ахамада создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Штуттгарт начинает с центра поля