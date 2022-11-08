Тур: 14. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
0'
1:0
3' ГолГирасси Серу
1:1
19' ГолЛукебакио Доди
31' Желтая карточкаКемпф Марк-Оливер
34' Желтая карточкаМавропанос Константинос
34' Желтая карточкаРихтер Марко
57' Желтая карточкаЭглофф Лилиан
73' Желтая карточкаСоса Борна
2:1
90' ГолМавропанос Константинос
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
3'
1:0
19'
1:1
34'
57'
73'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 0
Владение мячом
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
14
Мвумпа
Силас
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штуттгарт
Герта
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.9
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.91
Среднее время на гол
60
99
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.57
0.9
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
57
99
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|4 (1)
|0.29
|Мвумпа Силас
|3 (1)
|0.21
|Томаш Тьягу
|2
|0.14
|Мавропанос Константинос
|2
|0.14
|Эндо Ватару
|2
|0.14
|Фюрих Крис
|2
|0.14
|Ахамада Науиру
|2
|0.14
|Антон Вальдемар
|1
|0.07
|Соса Борна
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|7 (2)
|0.5
|Сердар Суат
|3
|0.21
|Рихтер Марко
|2
|0.14
|Тусар Люка
|2
|0.14
|Йоветич Стеван
|1
|0.07
|Зельке Дейви
|1 (1)
|0.07
|Канга Вилфрид
|1
|0.07
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|5
|0
|Мавропанос Константинос
|5
|0
|Соса Борна
|4
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Ито Хироки
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Ахамада Науиру
|2
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Лукебакио Доди
|4
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Рохель Агустин
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Канга Вилфрид
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Результаты матчей
Штуттгарт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
5
Штуттгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Герта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
4
8
Штуттгарт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Герта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
40%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Пропущено
25
22
16 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
8
32%
2
9%
1-15
5
20%
4
18%
16-30
3
12%
6
27%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
20%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0
Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Герта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2
Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1
Результаты матчей
Штуттгарт
Герта
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Штуттгарт
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
43
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
68
68
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|15.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Герта
Исход игры
Штуттгарт
67.5% (85)
Ничья
28.6% (36)
Герта
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.66% (74)
Меньше
39.34% (48)
Обе команды забьют
Да
84.43% (103)
Нет
15.57% (19)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
50% (63)
1:1 Ничья
23% (29)
1:0 Штуттгарт
11.9% (15)
2:2 Ничья
4.8% (6)
2:0 Штуттгарт
2.4% (3)
1:2 Герта
1.6% (2)
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