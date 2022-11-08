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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Штуттгарт
2:1
Конец матча
Герта
0'
1:0
3' Гол
Гирасси Серу
1:1
19' Гол
Лукебакио Доди
31' Желтая карточка
Кемпф Марк-Оливер
34' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
34' Желтая карточка
Рихтер Марко
57' Желтая карточка
Эглофф Лилиан
73' Желтая карточка
Соса Борна
2:1
90' Гол
Мавропанос Константинос
90'+9
1:0. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
1:1. Гол Доди Лукебакио (видео)....

Ход матча

3'
Гирасси Серу
(Томаш Тьягу)
1:0
19'
1:1
Лукебакио Доди
(Кенни Джонджо)
31'
 
Кемпф Марк-Оливер
34'
Мавропанос Константинос
 
34'
 
Рихтер Марко
57'
Эглофф Лилиан
 
61'
 
Шуньич Иван
Сердар Суат
61'
 
Эджуке Чидера
Рихтер Марко
61'
 
Канга Вилфрид
Зельке Дейви
64'
Мийо Энцо
Эглофф Лилиан
 
73'
Соса Борна
 
73'
Пфайффер Лука
Мвумпа Силас
 
73'
Вагноман Жоша
Томаш Тьягу
 
82'
Каразор Атакан
Эндо Ватару
 
90'
Мавропанос Константинос
(Соса Борна)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Штуттгарт 67.5% (85)
X 28.6% (36)
Герта 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Флориан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
10
Томаш
Тьягу
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
25
Эглофф
Лилиан
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
10
Бутьюс
Жан-Поль
7
Зельке
Дейви
14
Лукебакио
Доди
Штуттгарт
4-4-2
Герта
4-4-2

История личных встреч

Штуттгарт
Герта

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:3

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.9

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.91

Среднее время на гол

60
99

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.57
0.9

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

57
99

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 4 (1) 0.29
Мвумпа Силас 3 (1) 0.21
Томаш Тьягу 2 0.14
Мавропанос Константинос 2 0.14
Эндо Ватару 2 0.14
Фюрих Крис 2 0.14
Ахамада Науиру 2 0.14
Антон Вальдемар 1 0.07
Соса Борна 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 7 (2) 0.5
Сердар Суат 3 0.21
Рихтер Марко 2 0.14
Тусар Люка 2 0.14
Йоветич Стеван 1 0.07
Зельке Дейви 1 (1) 0.07
Канга Вилфрид 1 0.07
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кенни Джонджо 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 5 0
Мавропанос Константинос 5 0
Соса Борна 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Ито Хироки 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Антон Вальдемар 2 0
Мийо Энцо 2 0
Ахамада Науиру 2 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Лукебакио Доди 4 0
Сердар Суат 4 0
Шуньич Иван 4 0
Рихтер Марко 3 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Канга Вилфрид 2 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0

Результаты матчей

Штуттгарт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
5
Штуттгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Герта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

4
8
Штуттгарт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Герта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
4
40%
1
9%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
40%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
27%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Пропущено

25
22
16 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
8
32%
2
9%
1-15
5
20%
4
18%
16-30
3
12%
6
27%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Штуттгарт - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 5:0 Штуттгарт - Арминия 6:0
Штуттгарт - Бохум 4:1 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1 Вольфсбург - Штуттгарт 3:2 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 1:3 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Кёльн - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 0:1 Вердер - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Штуттгарт - Цюрих 3:2
Герта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Герта - Бавария 2:3 Вердер - Герта 1:0 Герта - Шальке 04 2:1 РБ Лейпциг - Герта 3:2
Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8 Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1

Результаты матчей

Штуттгарт
Герта

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Штуттгарт
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
6
8
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
15. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Антон Вальдемар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Науиру Ахамада создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Штуттгарт начинает контратаку
  • 97'
    Герта пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    96'
    Науиру Ахамада нарушает правила. Шуньич Иван пострадал
  • 96'
    Кристенсен Оливер делает важнейший сейв!
  • 96'
    Мийо Энцо нанес удар головой, но Оливер Кристенсен спокойно отбил мяч.
  • 96'
    Соса Борна из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Штуттгарт 67.5% (85)
    X 28.6% (36)
    Герта 4% (5)
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    Прогнозы на матч Штуттгарт 2:1 Герта

    Исход игры
    Штуттгарт
    67.5% (85)
    Ничья
    28.6% (36)
    Герта
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (74)
    Меньше
    39.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    84.43% (103)
    Нет
    15.57% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Штуттгарт
    50% (63)
    1:1 Ничья
    23% (29)
    1:0 Штуттгарт
    11.9% (15)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    2:0 Штуттгарт
    2.4% (3)
    1:2 Герта
    1.6% (2)
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