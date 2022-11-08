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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Бохум
2:0
Первый тайм: 41'
Боруссия М
0'
2' Желтая карточка
Фридрих Марвин
1:0
7' Гол
Антви-Аджей Кристофер
2:0
12' Гол
Хофманн Филипп

Ход матча

2'
 
Фридрих Марвин
7'
Антви-Аджей Кристофер
(Цоллер Симон)
1:0
12'
Хофманн Филипп
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 6 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 127
Бохум 4.7% (6)
X 24.4% (31)
Боруссия М 70.9% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия М
2.90
7.90
2.80
Все Коэффициенты
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
9
Цоллер
Симон
10
Фёрстер
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
41
Ольшовски
Ян
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Бохум
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия М

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 4 0.29
Цоллер Симон 3 0.21
Фёрстер Филипп 1 0.07
Антви-Аджей Кристофер 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.07
Стафилидис Костас 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.64
Хофманн Йонас 4 0.29
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.29
Эльведи Нико 2 0.14
Плеа Алассан 1 (1) 0.07
Штиндль Ларс 1 0.07
Херрманн Патрик 1 0.07
Фридрих Марвин 1 0.07
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Коне Куадио 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Бенсебаини Рами 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Крамер Кристоф 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Плеа Алассан 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Результаты матчей

Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Боруссия М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
8
Бохум
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

21
4

Волевые поражения

0
15
Бохум
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Боруссия М
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
4

Волевые поражения

2
23

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
3
27%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
7
50%
4
36%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
2
40%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

21
8
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
24%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
18%
3
13%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
7
29%
29%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
4
36%
4
17%
61-75
1
9%
5
21%
76-90

Пропущено

35
19
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
7
20%
4
21%
1-15
6
17%
3
16%
16-30
5
14%
4
21%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
2
6%
2
11%
61-75
11
31%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1
Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6

Результаты матчей

Бохум
Боруссия М

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:7
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 14 9 4 1 45 - 13 31
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер 1:4 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М 0:2 Заявка 14 5 4 5 23 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
14. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
15. Герта 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 21 12
16. Штуттгарт 1:1 Заявка 14 2 6 6 17 - 25 12
17. Бохум 2:0 Заявка 14 3 1 10 13 - 35 10
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 7 5 2 0 24 - 6 17
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
5. Боруссия М 0:2 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
10. Вердер 1:4 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
11. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
12. Бохум 2:0 Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
13. Штуттгарт 1:1 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта 1:1 Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 4:1 Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер 1:4 Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 10 5
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М 0:2 Заявка 7 0 4 3 7 - 14 4
16. Штуттгарт 1:1 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум 2:0 Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (2)
Айнтрахт Фр Камада Даити 7 (2)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
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    Прогнозы 127
    Бохум 4.7% (6)
    X 24.4% (31)
    Боруссия М 70.9% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Боруссия М
    2.90
    7.90
    2.80
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    Прогнозы на матч Бохум 2:0 Боруссия М

    Исход игры
    Бохум
    5.5% (7)
    Ничья
    24.2% (31)
    Боруссия М
    70.3% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.66% (74)
    Меньше
    39.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    82.79% (101)
    Нет
    17.21% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    49.2% (63)
    1:1 Ничья
    21.1% (27)
    0:1 Боруссия М
    10.2% (13)
    0:2 Боруссия М
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Бохум
    2.3% (3)
    1:0 Бохум
    1.6% (2)
    1:3 Боруссия М
    1.6% (2)
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    Боруссия М
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