Тур: 14. Стадион: Ревирпауэрштадион. Зрители: 25900 Главный судья: Шлагер Даниэль
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаФридрих Марвин
1:0
7' ГолАнтви-Аджей Кристофер
2:0
12' ГолХофманн Филипп
44' Желтая карточкаПлеа Алассан
55' Желтая карточкаКрамер Кристоф
2:1
62' ГолПлеа Алассан
78' Желтая карточкаЛосилья Антони
83' Undefined phrase: football_event_Бенсебаини Рами
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
12'
2:0
44'
55'
62'
2:1
78'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
9 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 0
Владение мячом
20
Ордец
Иван
41
Ольшовски
Ян
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бонга ТарсисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Защитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Боруссия М
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
2.2
1.86
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.6
Среднее время на гол
70
56
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|4
|0.29
|Цоллер Симон
|3
|0.21
|Фёрстер Филипп
|1
|0.07
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.07
|Штёгер Кевин
|1
|0.07
|Хольтманн Геррит
|1
|0.07
|Стафилидис Костас
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|9
|0.64
|Хофманн Йонас
|4
|0.29
|Бенсебаини Рами
|4 (1)
|0.29
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.14
|Эльведи Нико
|2
|0.14
|Штиндль Ларс
|1
|0.07
|Херрманн Патрик
|1
|0.07
|Фридрих Марвин
|1
|0.07
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
|Коне Куадио
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|3
|0
|Цоллер Симон
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|5
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Боруссия М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
9
Бохум
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
21
4
Волевые поражения
0
15
Бохум
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Боруссия М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
24
4
Волевые поражения
2
24
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
5
38%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
7
47%
4
31%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
21
8
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
24%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
13%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
4
31%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90
Пропущено
36
21
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
19%
6
29%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
11
31%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1
Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6
Результаты матчей
Бохум
Боруссия М
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бохум
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
410
68
113
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|47 - 13
|31
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 13
|27
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|23 - 17
|25
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|27 - 21
|23
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 25
|21
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 22
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|11.
|Майнц
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 22
|18
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 25
|17
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 25
|14
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|15.
|Байер Л
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|21 - 25
|12
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 22
|11
|17.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|13 - 36
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|26 - 6
|17
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Кёльн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|11.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Бохум
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 14
|10
|14.
|Байер Л
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 7
|14
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|4.
|Майнц
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Кёльн
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 18
|6
|12.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Герта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 11
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 14
|4
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 22
|0
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|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|11
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|10 (2)
|Бавария
|Мусиала Джамал
|9 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Бавария
|Гнабри Серж
|7 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 5
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бохум 2:1 Боруссия М
Исход игры
Бохум
5.5% (7)
Ничья
25% (32)
Боруссия М
69.5% (89)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
83.61% (102)
Нет
16.39% (20)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
49.2% (63)
1:1 Ничья
21.1% (27)
0:1 Боруссия М
10.2% (13)
0:2 Боруссия М
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
2:1 Бохум
2.3% (3)
1:0 Бохум
1.6% (2)
1:3 Боруссия М
1.6% (2)
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