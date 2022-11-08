  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 25900 Главный судья: Шлагер Даниэль
Бохум
2:1
Конец матча
Боруссия М
0'
2' Желтая карточка
Фридрих Марвин
1:0
7' Гол
Антви-Аджей Кристофер
2:0
12' Гол
Хофманн Филипп
44' Желтая карточка
Плеа Алассан
55' Желтая карточка
Крамер Кристоф
2:1
62' Гол
Плеа Алассан
78' Желтая карточка
Лосилья Антони
83' Undefined phrase: football_event_
Бенсебаини Рами
90'+6
Бохум - Боруссия Менхенгладбах. ...
Бохум - Боруссия Менхенгладбах. ...
Бохум - Боруссия Менхенгладбах. ...

Ход матча

2'
 
Фридрих Марвин
7'
Антви-Аджей Кристофер
(Цоллер Симон)
1:0
12'
Хофманн Филипп
2:0
44'
 
Плеа Алассан
55'
 
Крамер Кристоф
62'
2:1
Плеа Алассан
(Тюрам Маркус)
71'
Хольтманн Геррит
Антви-Аджей Кристофер
 
71'
Стафилидис Костас
Фёрстер Филипп
 
77'
Патрик Остерхаге
Цоллер Симон
 
77'
Хорн Яннес
Данило Соарес
 
78'
Лосилья Антони
 
80'
 
Херрманн Патрик
Скалли Джозеф
80'
 
Штиндль Ларс
Крамер Кристоф
83'
 
Бенсебаини Рами
83'
Ганвула Сильвер
Хофманн Филипп
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 9 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Бохум 5.5% (7)
X 25% (32)
Боруссия М 69.5% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
9
Цоллер
Симон
10
Фёрстер
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
41
Ольшовски
Ян
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
8
Вайгль
Юлиан
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Бохум
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия М

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

2.2
1.86

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 4 0.29
Цоллер Симон 3 0.21
Фёрстер Филипп 1 0.07
Антви-Аджей Кристофер 1 0.07
Штёгер Кевин 1 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.07
Стафилидис Костас 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 9 0.64
Хофманн Йонас 4 0.29
Бенсебаини Рами 4 (1) 0.29
Плеа Алассан 2 (1) 0.14
Эльведи Нико 2 0.14
Штиндль Ларс 1 0.07
Херрманн Патрик 1 0.07
Фридрих Марвин 1 0.07
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0
Итакура Ко 0 0
Коне Куадио 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 3 0
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Данило Соарес 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 5 0
Штиндль Ларс 3 0
Крамер Кристоф 3 0
Вайгль Юлиан 3 0
Бенсебаини Рами 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Плеа Алассан 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Скалли Джозеф 1 0

Результаты матчей

Бохум
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Боруссия М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
9
Бохум
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Боруссия М
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

21
4

Волевые поражения

0
15
Бохум
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Боруссия М
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

24
4

Волевые поражения

2
24

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
3
33%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
5
38%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
7
47%
4
31%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

21
8
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
24%
1
13%
1-15
4
19%
2
25%
16-30
3
14%
3
38%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
19%
1
13%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
4
31%
3
12%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
15%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
1
8%
5
20%
76-90

Пропущено

36
21
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
7
19%
6
29%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
5
14%
4
19%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
11
31%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Боруссия Д - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 2:1 Эльвeрсберг - Бохум 0:1
Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0 Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0
Боруссия М
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Штуттгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1
Вольфсбург - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Кёльн 5:2 Вердер - Боруссия М 5:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Майнц 0:1 Бавария - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Герта 1:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Валвейк 1:1 Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6

Результаты матчей

Бохум
Боруссия М

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:7
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бохум
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 9 4 1 47 - 13 31
2. Фрайбург Заявка 13 8 3 2 20 - 13 27
3. Унион Берлин Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4. Боруссия Д Заявка 14 8 1 5 23 - 17 25
5. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 2 4 27 - 21 23
6. РБ Лейпциг Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
7. Вердер Заявка 14 6 3 5 24 - 25 21
8. Вольфсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
9. Боруссия М Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 3 5 19 - 16 18
11. Майнц Заявка 13 5 3 5 18 - 22 18
12. Кёльн Заявка 13 4 5 4 20 - 25 17
13. Штуттгарт Заявка 14 3 5 6 18 - 25 14
14. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
15. Байер Л Заявка 13 3 3 7 21 - 25 12
16. Герта Заявка 14 2 5 7 17 - 22 11
17. Бохум Заявка 14 3 1 10 13 - 36 10
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 12 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 2 0 26 - 6 17
2. РБ Лейпциг Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Боруссия Д Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
4. Унион Берлин Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
5. Боруссия М Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
6. Фрайбург Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
7. Вольфсбург Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Кёльн Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Штуттгарт Заявка 8 3 2 3 11 - 10 11
10. Айнтрахт Фр Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
11. Вердер Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
12. Хоффенхайм Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13. Бохум Заявка 7 3 1 3 9 - 14 10
14. Байер Л Заявка 7 2 2 3 15 - 11 8
15. Герта Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Майнц Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 7 - 14 5
18. Шальке 04 Заявка 6 1 1 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 4 2 1 21 - 7 14
2. Фрайбург Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Айнтрахт Фр Заявка 6 4 1 1 13 - 10 13
4. Майнц Заявка 7 4 0 3 11 - 14 12
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
6. Унион Берлин Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
7. Аугсбург Заявка 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Боруссия Д Заявка 7 3 0 4 8 - 12 9
9. Хоффенхайм Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Вольфсбург Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Кёльн Заявка 7 1 3 3 10 - 18 6
12. РБ Лейпциг Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
13. Герта Заявка 7 1 1 5 7 - 11 4
14. Байер Л Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
15. Боруссия М Заявка 7 0 4 3 8 - 14 4
16. Штуттгарт Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
17. Шальке 04 Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
18. Бохум Заявка 7 0 0 7 4 - 22 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 11
Вердер Фуллкруг Никлас 10 (2)
Бавария Мусиала Джамал 9 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 9 (3)
Бавария Гнабри Серж 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 5
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Хоффенхайм Кабак Озан 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
  • 96'
    Антви-Аджей Кристофер из команды Бохум сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Бохум заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25900 болельщиков
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Бохум: 46%, Боруссия М: 54%.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Бохум 5.5% (7)
    X 25% (32)
    Боруссия М 69.5% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Бохум 2:1 Боруссия М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Бохум 2:1 Боруссия М

    Исход игры
    Бохум
    5.5% (7)
    Ничья
    25% (32)
    Боруссия М
    69.5% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (102)
    Нет
    16.39% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    49.2% (63)
    1:1 Ничья
    21.1% (27)
    0:1 Боруссия М
    10.2% (13)
    0:2 Боруссия М
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    2:1 Бохум
    2.3% (3)
    1:0 Бохум
    1.6% (2)
    1:3 Боруссия М
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     