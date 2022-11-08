Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Боруссия М отменен из-за положения "вне игры".

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Штиндль Ларс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Фридрих Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Крамер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Хольтманн Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Лосилья Антони совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Цоллер Симон уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Ян Ольховски взял и забрал мяч на выходе

71' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Бохум

70' Оооо... вот это был удар! Тюрам Маркус должен был забить с этой позиции.

70' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ордец Иван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Куадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Коне Куадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ян Ольховски взял и забрал мяч на выходе

65' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Забив гол, Боруссия М сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

62' Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает с левой ноги!

62' Тюрам Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Отличную игру провел сегодня Антви-Аджей Кристофер ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

60' Цоллер Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

59' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Плеа Алассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Лабропулос Василис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Плеа Алассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

56' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

55' Крамер Кристоф получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Ян Ольховски взял и забрал мяч на выходе

54' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Удар от ворот произведет Бохум

53' Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали

52' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ШТАНГА! Пробил головой Ордец Иван прямо в каркас ворот!

51' Фёрстер Филипп из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гамбоа Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля