Тур: 3. Стадион: Брентфорд Коммьюнити.
1:0
Первый тайм: 7'
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
75 Владение мячом, % 25
15
Ониика
Фрэнк
14
Годдос
Саман
17
Тони
Айвен
17
Ryan
Law
22
Грин
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманНападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
-
16 Ми БенЗащитник
-
36 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
-
25 Тёрнер ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ryan LawЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Грин ДжорданНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Кэшкет СкоттНападающий
-
-
29 Joseph Gbode
-
Главный тренер: Харрис Нил
История личных встреч
Брентфорд
Джиллингем
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соренсен Мадс Бек
|1
|1
|Льюис-Поттер Кин
|1
|1
Джиллингем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мандрон Микаэл
|1
|0.5
|Грин Джордан
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0
Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2
Джиллингем
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Филд - Джиллингем 1:1 Донкастер - Джиллингем 1:0 Лейтон Ориент - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Барроу 1:1
Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Джиллингем - Колчестер 1:1 Крю Александра - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Брайтон (до 23 лет) 3:2 Джиллингем - Саттон 1:0 Хартлпул - Джиллингем 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 0:2 Гримсби - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Суиндон Таун 0:0 Чарльтон - Джиллингем 3:0 Карлайл - Джиллингем 1:0 Джиллингем - Эксетер Сити 0:0 Джиллингем - Уолсолл 0:0 Джиллингем - Харрогейт 0:2 Транмир - Джиллингем 3:0 Уимблдон - Джиллингем 0:2
Результаты матчей
Брентфорд
Джиллингем
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Джиллингем
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1