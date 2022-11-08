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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Брентфорд
1:0
Первый тайм: 7'
Джиллингем
0'
1:0
4' Гол
Тони Айвен
5' Желтая карточка
Dom Jefferies

Ход матча

4'
Тони Айвен
1:0
5'
 
Dom Jefferies

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Джиллингем
17.70
8.80
24.00
Все Коэффициенты
1
Райя
Давид
30
Расмуссен
Мадс
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
6
Норгор
Кристиан
15
Ониика
Фрэнк
24
Дамсгор
Миккель
14
Годдос
Саман
17
Тони
Айвен
23
Льюис-Поттер
Кин
25
Тёрнер
Джейк
III
14
Маккензи
Робби
4
Will
Wright
23
Elkan
Baggott
17
Ryan
Law
16
Dom
Jefferies
8
О'Кифи
Стюарт
6
Уильямс
Шон
21
Аделакун
Хакиб
19
Lewis
Walker3
22
Грин
Джордан
Брентфорд
4-3-3
Джиллингем
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Джиллингем

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соренсен Мадс Бек 1 1
Льюис-Поттер Кин 1 1
Джиллингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрон Микаэл 1 0.5
Грин Джордан 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0
Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2
Джиллингем
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Филд - Джиллингем 1:1 Донкастер - Джиллингем 1:0 Лейтон Ориент - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Барроу 1:1
Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Джиллингем - Колчестер 1:1 Крю Александра - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Брайтон (до 23 лет) 3:2 Джиллингем - Саттон 1:0 Хартлпул - Джиллингем 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 0:2 Гримсби - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Суиндон Таун 0:0 Чарльтон - Джиллингем 3:0 Карлайл - Джиллингем 1:0 Джиллингем - Эксетер Сити 0:0 Джиллингем - Уолсолл 0:0 Джиллингем - Харрогейт 0:2 Транмир - Джиллингем 3:0 Уимблдон - Джиллингем 0:2

Результаты матчей

Брентфорд
Джиллингем

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Джиллингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Dom Jefferies получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Тони Айвен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Джиллингем
17.70
8.80
24.00
Все Коэффициенты
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