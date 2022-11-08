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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Брентфорд
1:1
Итог после пенальти
5
6
Джиллингем

Ход матча

3'
Тони Айвен
(Дамсгор Миккель)
1:0
5'
 
Dom Jefferies
46'
Дасилва Джошуа
Норгор Кристиан
 
61'
Йенсен Матиас
Генри Рико
 
64'
 
Мандрон Микаэл
Lewis Walker3
64'
 
Александер Шей
Уильямс Шон
72'
Ярмолюк Егор
Ониика Фрэнк
 
73'
 
Макдональд Алекс
Грин Джордан
75'
1:1
Мандрон Микаэл
(Макдональд Алекс)
80'
Мбеумо Брайан
Расмуссен Мадс
 
90'
 
Кэшкет Скотт
Dom Jefferies
121'
1:2
Мандрон Микаэл
121'
Тони Айвен
2:2
121'
2:3
Аделакун Хакиб
121'
Годдос Саман
3:3
121'
3:4
Will Wright
121'
Дасилва Джошуа
4:4
121'
4:5
Александер Шей
121'
Мбеумо Брайан
5:5
121'
5:6
Кэшкет Скотт
121'
Йенсен Матиас
6:6
122'
6:7
Макдональд Алекс
122'
Дамсгор Миккель
6:7
Пен
5:6

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 80 Владение мячом, % 20
1
Райя
Давид
30
Расмуссен
Мадс
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
3
Генри
Рико
6
Норгор
Кристиан
15
Ониика
Фрэнк
24
Дамсгор
Миккель
14
Годдос
Саман
17
Тони
Айвен
23
Льюис-Поттер
Кин
25
Тёрнер
Джейк
III
14
Маккензи
Робби
4
Will
Wright
23
Elkan
Baggott
17
Ryan
Law
16
Dom
Jefferies
8
О'Кифи
Стюарт
6
Уильямс
Шон
21
Аделакун
Хакиб
19
Lewis
Walker3
22
Грин
Джордан
Брентфорд
4-3-3
Джиллингем
4-3-3

История личных встреч

Брентфорд
Джиллингем

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 1 0.5
Соренсен Мадс Бек 1 0.5
Льюис-Поттер Кин 1 0.5
Дамсгор Миккель 0 0
Джиллингем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мандрон Микаэл 2 0.67
Грин Джордан 1 0.33
Макдональд Алекс 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиллингем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dom Jefferies 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Джиллингем
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Брентфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Джиллингем
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0
Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2
Джиллингем
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Филд - Джиллингем 1:1 Донкастер - Джиллингем 1:0 Лейтон Ориент - Джиллингем 2:0 Джиллингем - Барроу 1:1
Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Джиллингем - Колчестер 1:1 Крю Александра - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Брайтон (до 23 лет) 3:2 Джиллингем - Саттон 1:0 Хартлпул - Джиллингем 0:0 Джиллингем - Мансфилд Таун 0:2 Гримсби - Джиллингем 1:1 Джиллингем - Суиндон Таун 0:0 Чарльтон - Джиллингем 3:0 Карлайл - Джиллингем 1:0 Джиллингем - Эксетер Сити 0:0 Джиллингем - Уолсолл 0:0 Джиллингем - Харрогейт 0:2 Транмир - Джиллингем 3:0 Уимблдон - Джиллингем 0:2

Результаты матчей

Брентфорд
Джиллингем

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Джиллингем

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      5'
      Dom Jefferies получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Тони Айвен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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