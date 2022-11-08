Тур: 14. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Рапуано Антонио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
27 Владение мячом, % 73
Владение мячом
28
Тиау
Малик
24
Кьяер
Симон
10
Диас
Браим
27
Ориги
Дивок
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Тиау МаликЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|3
|0.21
|Дессерс Сириль
|2
|0.14
|Чофани Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Серникола Леонардо
|1
|0.07
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.07
|Пикель Шарль
|1
|0.07
|Валери Эмануэле
|1
|0.07
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|5
|0.36
|Жиру Оливье
|5 (1)
|0.36
|Диас Браим
|4
|0.29
|Ребич Анте
|3
|0.21
|Тео Эрнандес
|2 (1)
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|2
|0.14
|Тонали Сандро
|1
|0.07
|Ориги Дивок
|1
|0.07
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.07
|Томори Фикайо
|1
|0.07
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.07
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Мейте Суалихо
|2
|0
|Васкес Хоан
|2
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|5
|0
|Тонали Сандро
|4
|0
|Жиру Оливье
|2
|1
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Мессьяс Жуниор
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
2
2
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
17
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Милан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
4
50%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Забито
9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
3
33%
2
11%
76-90
Пропущено
13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
11
26
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
18%
3
12%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
4
36%
6
23%
76-90
Пропущено
24
15
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
6
25%
3
20%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2
Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4
Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6
Результаты матчей
Кремонезе
Милан
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
310
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 14
|30
|3.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|25 - 8
|27
|4.
|Аталанта
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 12
|25
|6.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 7
|25
|7.
|Удинезе
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|22 - 14
|24
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|25 - 19
|24
|9.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|10.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 19
|14
|15.
|Монца
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 21
|13
|16.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|17.
|Лечче
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 16
|9
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 24
|7
|19.
|Сампдория
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
|20.
|Верона
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|11 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|18 - 4
|19
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|3.
|Ювентус
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 3
|17
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 3
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|7.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|11.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|12.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 4
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 8
|9
|14.
|Эмполи
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|19.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|2 - 11
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 8
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|Милан
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|6.
|Удинезе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 16
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|12.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|18.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|19.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|1 - 15
|0
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|8 (2)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|7
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|6 (5)
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|6 (2)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|7
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Торино
|Юрич Иван
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Милан
Исход игры
Кремонезе
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
Милан
98.5% (129)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (64)
Меньше
47.97% (59)
Обе команды забьют
Да
47.15% (58)
Нет
52.85% (65)
Популярный счёт
0:2 Милан
37.4% (49)
1:2 Милан
34.4% (45)
0:1 Милан
7.6% (10)
1:3 Милан
6.1% (8)
0:3 Милан
3.8% (5)
1:4 Милан
2.3% (3)
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