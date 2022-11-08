Снова "Милан" с мячом и снова перпасовка от фланга к флангу. Не задействуют пока гости левый фланг. Все угрозы исходят с противоположного края.

Идет в дриблинг Ориги, входит в штрафную соперника и падает. Чисто отрабатывает защита, свисток арбитра молчит.

МОМЕНТИЩЕ! "МИЛАН"! Идет прострел справа от Мессьяса, Диас в падении пробивает, мяч пролетает над перекладиной.

Тонали на подступах штрафной соперника играет направо. Оттуда идет подача в штрафную. Ребич не попадает по мячу. То ли росточка не хватило, то ли точности.

МАМАМИЯ! Что творится на поле. Ребич только что в буквальном смысле обокрал Гильоне, убегал в атаку, отдал шикарную передачу на Ориги. Дивоку оставалось лишь переиграть вратаря. Но кипер "Кремонезе" Карнесекки подставил ногу и спас свою команду от пропущенного гола.

С мячом сейчас футболисты "Кремонезе". Айву вводит мяч из-за боковой на своей половине поля.

А вот и хозяева стали огрызаться. Заброс в штрафную "Милана" справа. И на этом пока всё.

20' Афена-Гьян пытался убежать от опеки Тиау по левому флангу атаки. Понял, что потери мяча не избежать и пнул его как можно выше.

18' Шли только что в подкат Айву и Ребич. Игрок "Кремонезе" слегка попал шипами по ноге сопернику. Судья фола не усмотрел. Игра продолжается. Оба футболиста в порядке.

17' Убегает Тонали по бровке справа, отдает передачу в центр, мяч пролетает через скопление игроков "Кремонезе". Но никто его не перехватывает. Так футбольная сфера доходит до Диса. Браим пробивает на точность, но попадает в защитника.

16' Тонали диагональная передача на Беннасера. Исмаэль снова отправляет мяч в правый край. Ориги обработав, мяч нанес удар плотный, но не точный. Мимо цели.

15' Первый офсайд в матче. Ориги попадает в положение вне игры.

14' Снова подача в штрафную, мяч забирает Карнесекки в свои надежные перчатки.

12' Игроки "Милана" атакуют по левому краю. Ориги отдает пас пяткой на Томори. Сандро меняет фланг атаки, диагональ и мяч отправляется на правый край. Тонали отдает передачу на Мессьяса. Не успевает Жуниор обработать снаряд, как он улетает за боковую.