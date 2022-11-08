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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 29'
Милан
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 131
Кремонезе 0.8% (1)
X 0.8% (1)
Милан 98.5% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Милан
6.75
4.50
6.65
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Карнесекки
Марко
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
5
Васкес
Хоан
18
Гильоне
Паоло
3
Валери
Эмануэле
32
Эскаланте
Гонсало
19
Кастаньетти
Микеле
28
Мейте
Суалихо
20
Афена-Гьян
Феликс
9
Чофани
Даниэль
1
Татарушану
Чиприан
28
Тиау
Малик
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
30
Мессьяс
Жуниор
5
Балло-Туре
Фоде
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
10
Диас
Браим
27
Ориги
Дивок
12
Ребич
Анте
Кремонезе
3-5-2
Милан
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.21
Дессерс Сириль 2 0.14
Чофани Даниэль 2 (1) 0.14
Серникола Леонардо 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Валери Эмануэле 1 0.07
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 5 0.36
Жиру Оливье 5 (1) 0.36
Диас Браим 4 0.29
Ребич Анте 3 0.21
Тео Эрнандес 2 (1) 0.14
Мессьяс Жуниор 2 0.14
Тонали Сандро 1 0.07
Ориги Дивок 1 0.07
Беннасер Исмаэль 1 0.07
Томори Фикайо 1 0.07
Балло-Туре Фоде 1 0.07
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 4 0
Мейте Суалихо 2 0
Васкес Хоан 2 0
Пикель Шарль 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 0
Тонали Сандро 4 0
Жиру Оливье 2 1
Леау Рафаэл 2 1
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Ориги Дивок 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
2
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
17
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Милан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
18%
3
12%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
4
36%
6
23%
76-90

Пропущено

24
15
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
6
25%
3
20%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2
Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Специя 2:1 Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4
Милан - Монца 4:1 Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6

Результаты матчей

Кремонезе
Милан

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Милан 0:0 Заявка 14 9 3 2 27 - 14 30
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Удинезе Заявка 14 6 6 2 22 - 14 24
8. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 14 3 5 6 10 - 19 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Кремонезе 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 24 7
19. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Милан 0:0 Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
3. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Специя Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
12. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
13. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Кремонезе 0:0 Заявка 7 0 3 4 2 - 11 3
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 10 - 8 12
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе 0:0 Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    А вот и хозяева стали огрызаться. Заброс в штрафную "Милана" справа. И на этом пока всё.
  • 27'
    С мячом сейчас футболисты "Кремонезе". Айву вводит мяч из-за боковой на своей половине поля. 
  • Опасный момент
    26'
    МАМАМИЯ! Что творится на поле. Ребич только что в буквальном смысле обокрал Гильоне, убегал в атаку, отдал шикарную передачу на Ориги. Дивоку оставалось лишь переиграть вратаря. Но кипер "Кремонезе" Карнесекки подставил ногу и спас свою команду от пропущенного гола. 
  • Опасный момент
    24'
    Тонали на подступах штрафной соперника играет направо. Оттуда идет подача в штрафную. Ребич не попадает по мячу. То ли росточка не хватило, то ли точности. 
  • Опасный момент
    23'
    МОМЕНТИЩЕ! "МИЛАН"! Идет прострел справа от Мессьяса, Диас в падении пробивает, мяч пролетает над перекладиной. 
  • Опасный момент
    22'
    Идет в дриблинг Ориги, входит в штрафную соперника и падает. Чисто отрабатывает защита, свисток арбитра молчит. 
  • 21'
    Снова "Милан" с мячом и снова перпасовка от фланга к флангу. Не задействуют пока гости левый фланг. Все угрозы исходят с противоположного края. 
  • 20'
    Афена-Гьян пытался убежать от опеки Тиау по левому флангу атаки. Понял, что потери мяча не избежать и пнул его как можно выше. 
  • 18'
    Шли только что в подкат Айву и Ребич. Игрок "Кремонезе" слегка попал шипами по ноге сопернику. Судья фола не усмотрел. Игра продолжается. Оба футболиста в порядке. 
  • Опасный момент
    17'
    Убегает Тонали по бровке справа, отдает передачу в центр, мяч пролетает через скопление игроков "Кремонезе". Но никто его не перехватывает. Так футбольная сфера доходит до Диса. Браим пробивает на точность, но попадает в защитника. 
  • Опасный момент
    16'
    Тонали диагональная передача на Беннасера. Исмаэль снова отправляет мяч в правый край. Ориги обработав, мяч нанес удар плотный, но не точный. Мимо цели. 
  • Офсайд
    15'
    Первый офсайд в матче. Ориги попадает в положение вне игры. 
  • 14'
    Снова подача в штрафную, мяч забирает Карнесекки в свои надежные перчатки.
  • 12'
    Игроки "Милана" атакуют по левому краю. Ориги отдает пас пяткой на Томори. Сандро меняет фланг атаки, диагональ и мяч отправляется на правый край. Тонали отдает передачу на Мессьяса. Не успевает Жуниор обработать снаряд, как он улетает за боковую.
  • 11'
    Интересный эпизод рядом со штрафной площадью гостей. Эскаланте и Мейте попытались сыграть в стеночку. Но Томори вовремя среагировал и прочитал задумку игроков "Кремонезе". 
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    • Фол, нарушение
      10'
      Фол в центре поля. Афена-Гьян толкнул в спину Беннасера. 
    • 9'
      "Кремонезе" пытается остудить игроков "Милана". Буквально парочка пасов и снова "Милан" с мячом. 
    • Опасный момент
      8'
      Момент! А вот и первый удар в створ. Идет подача в штрафную, кто-то из зазитников выносит мяч по центру, прямо под удар Диаса. Браим слету пробивает точно в руки вратарю.
    • Фол, нарушение
      7'
      Прижимает постепенно "Милан" своего соперника. Все свои атаки миланский коллектив начинает позиционно. И вот фол со стороны хозяев. Васкес сделал подсечку сзади в адрес Ориги. 
    • Опасный момент
      5'
      Издали делает заброс Кьяер, чуть ли не со своей штрафной. Мяч в воздухе достает защитник хозяев Васкес и скидывает головой своему киперу Карнесекки. Могло быть опасно.  
    • Фол, нарушение
      4'
      Очередное нарушение правил со стороны "Милана". У углового флажка на правом крае Валери поставил корпус, преградив путь к мячу. Мессьясу оставалось лишь от отчаяния толкнуть оппонента в спину. 
    • 3'
      С мячом на правом крае сейчас Тиау, откаидвает он мяч на вратаря. Меняют миланцы фланг атаки направо на Томори. Он возвращает снаряд центр. Ищут ищут варианты создания атаки россонери. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Но атака гостей продолжилась, с центра поля команда попыталась уйти на левый фланг. Однако Тонали в борьбе за мяч сфолил на Айву. Мяч перешёл под контроль "Кремонезе". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, звучит стартовый свисток матча "Кремонезе" - "Милан".  Пусть победит сильнейший. Поехали!
    • 1'
      Начали с центра поля игроки "Милана". Ориги пытался отдать пас через центр поля. Защитники выбивают мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Кремонезе 0:0 Милан

    Исход игры
    Кремонезе
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    Милан
    98.5% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.03% (64)
    Меньше
    47.97% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    47.15% (58)
    Нет
    52.85% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Милан
    37.4% (49)
    1:2 Милан
    34.4% (45)
    0:1 Милан
    7.6% (10)
    1:3 Милан
    6.1% (8)
    0:3 Милан
    3.8% (5)
    1:4 Милан
    2.3% (3)
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    Кремонезе
    Милан
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