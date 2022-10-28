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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Кремонезе
 
Позже
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 3 0.23
Дессерс Сириль 2 0.15
Чофани Даниэль 2 (1) 0.15
Серникола Леонардо 1 0.08
Буонаюто Кристиан 1 0.08
Пикель Шарль 1 0.08
Валери Эмануэле 1 0.08
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0
Цаджу Франк 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 5 0.38
Жиру Оливье 5 (1) 0.38
Диас Браим 4 0.31
Ребич Анте 3 0.23
Тео Эрнандес 2 (1) 0.15
Мессьяс Жуниор 2 0.15
Тонали Сандро 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Беннасер Исмаэль 1 0.08
Томори Фикайо 1 0.08
Балло-Туре Фоде 1 0.08
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 4 0
Мейте Суалихо 2 0
Васкес Хоан 2 0
Пикель Шарль 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 5 0
Тонали Сандро 4 0
Жиру Оливье 2 1
Леау Рафаэл 2 1
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Беннасер Исмаэль 2 0
Ориги Дивок 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Мессьяс Жуниор 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Побега Томмазо 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Милан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
2
Кремонезе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
17
Кремонезе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Милан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Забито

9
18
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
22%
2
11%
1-15
2
22%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
3
33%
2
11%
76-90

Пропущено

13
8
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
18%
3
12%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
5
19%
46-60
1
9%
6
23%
61-75
4
36%
6
23%
76-90

Пропущено

24
15
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
13%
2
13%
1-15
6
25%
3
20%
16-30
5
21%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Салернитана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Удинезе 0:0 Кремонезе - Сампдория 0:1 Кремонезе - Модена 4:2
Специя - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Милан - Ред Булл Зальцбург 4:0 Торино - Милан 2:1 Динамо Загреб - Милан 0:4 Милан - Монца 4:1
Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0 Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2

Результаты матчей

Кремонезе
Милан

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
4. Рома Заявка 12 8 1 3 16 - 11 25
5. Лацио Заявка 12 7 3 2 24 - 8 24
6. Интер Милан Заявка 12 8 0 4 25 - 17 24
7. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
8. Ювентус Заявка 12 6 4 2 18 - 7 22
9. Торино Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
13. Болонья Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
14. Фиорентина Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
15. Монца Заявка 12 3 1 8 11 - 21 10
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 12 1 3 8 6 - 21 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 12 1 2 9 11 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
4. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
9. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
10. Рома Заявка 5 3 0 2 6 - 3 9
11. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Монца Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 5 3 2 0 11 - 1 11
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кремонезе - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2022, осталось 2 дня 15 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 35
    Кремонезе 0% (0)
    X 0% (0)
    Милан 100% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Милан
    6.20
    4.58
    6.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кремонезе - Милан

    Исход игры
    Кремонезе
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Милан
    100% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (14)
    Нет
    58.82% (20)
    Популярный счёт
    0:2 Милан
    45.7% (16)
    1:2 Милан
    28.6% (10)
    1:3 Милан
    5.7% (2)
    0:1 Милан
    5.7% (2)
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    Милан
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