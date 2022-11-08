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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Бёрнли
1:1
Первый тайм: 28'
Кроули Таун
0'
0:1
22' Гол
Телфорд Доминик
1:1
24' Гол
Барнс Эшли

Ход матча

22'
0:1
Телфорд Доминик
(Балкомб Эллери)
24'
Барнс Эшли
(Тэйлор Чарли)
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 86 Владение мячом, % 14
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Кроули Таун
6.60
7.00
13.00
Все Коэффициенты
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Лоутон
Мэттью
21
Luke
McNally
3
Тэйлор
Чарли
14
Робертс
Коннор
II
26
Бастьен
Самюэль
6
Иган-Райли
Конрад
17
Бенсон
Манюэль
7
Гудмундссон
Йоханн
44
Костелло
Дара
10
Барнс
Эшли
37
Балкомб
Эллери
23
Travis
Johnson
12
Harry
Ransom
6
Линч
Джоэль
25
Nicholas
Tsaroulla
18
Jayden
Davis
28
Дженкс
Тедди
22
Ben
Wells
III
24
Оте
Арамид
50
Чуквуэмека
Калеб
19
Телфорд
Доминик
Бёрнли
4-2-3-1
Кроули Таун
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Эшли 1 0.5
Бастьен Самюэль 1 0.5
Кроули Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николс Том 2 0.67
Телфорд Доминик 1 0.33
Балагизи Джеймс 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кроули Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кроули Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 5:2 Бёрнли - Ротерхэм 3:2 Бёрнли - Рединг 2:1 Бёрнли - Норвич 1:0
Сандерленд - Бёрнли 2:4 Бирмингем - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Суонси 4:0 Ковентри - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Сток Сити 1:1 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Престон Норт Энд - Бёрнли 1:1 Вест Бромвич - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Миллуолл 2:0 Уиган - Бёрнли 1:5 Шрусбери Таун - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Блэкпул 3:3 Бёрнли - Халл Сити 1:1 Уотфорд - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Кроули Таун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кроули Таун - Аккрингтон 1:4 Брэдфорд Сити - Кроули Таун 1:1 Колчестер - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Мансфилд Таун 3:2
Кроули Таун - Астон Вилла Академи 5:2 Кроули Таун - Ньюпорт 2:1 Гримсби - Кроули Таун 3:0 Кроули Таун - Стивенэйдж 1:2 Донкастер - Кроули Таун 4:1 Уимблдон - Кроули Таун 3:2 Крю Александра - Кроули Таун 1:0 Кроули Таун - Стокпорт 3:2 Солфорд Сити - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Портсмут 2:2 Рочдейл - Кроули Таун 1:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Кроули Таун - Уимблдон 0:2 Кроули Таун - Нортгемптон 2:3 Харрогейт - Кроули Таун 0:0 Кроули Таун - Бристоль Роверс 1:0

Результаты матчей

Бёрнли
Кроули Таун

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Кроули Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Кроули Таун
6.60
7.00
13.00
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