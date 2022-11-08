Тур: 3. Стадион: Терф Мур. Зрители: 6329
3:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолТелфорд Доминик
1:1
24' ГолБарнс Эшли
51' Желтая карточкаГудмундссон Йоханн
2:1
79' ГолAnass Zaroury
3:1
90' ГолAnass Zaroury
90'+4
Ход матча
22'
24'
1:1
79'
2:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
85 Владение мячом, % 15
21
Luke
McNally
10
Барнс
Эшли
12
Harry
Ransom
18
Jayden
Davis
28
Дженкс
Тедди
24
Оте
Арамид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Luke McNallyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
29 Маатсен ИанЗащитник
-
39 Доджсон ОуэнЗащитник
- Полузащитник
-
-
32 Marcel Lewis
-
43 Joe Bauress
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Harry RansomЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jayden DavisПолузащитник
-
28 Дженкс ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Оте АрамидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Corey AddaiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lewis Young
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anass Zaroury
|2
|1
|Барнс Эшли
|1
|0.5
|Бастьен Самюэль
|1
|0.5
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Витиньо Виктор II
|0
|0
Кроули Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николс Том
|2
|0.67
|Телфорд Доминик
|1
|0.33
|Балагизи Джеймс
|1
|0.33
|Балкомб Эллери
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
Кроули Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кроули Таун
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 5:2 Бёрнли - Ротерхэм 3:2 Бёрнли - Рединг 2:1 Бёрнли - Норвич 1:0
Сандерленд - Бёрнли 2:4 Бирмингем - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Суонси 4:0 Ковентри - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Сток Сити 1:1 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Престон Норт Энд - Бёрнли 1:1 Вест Бромвич - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Миллуолл 2:0 Уиган - Бёрнли 1:5 Шрусбери Таун - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Блэкпул 3:3 Бёрнли - Халл Сити 1:1 Уотфорд - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Кроули Таун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кроули Таун - Аккрингтон 1:4 Брэдфорд Сити - Кроули Таун 1:1 Колчестер - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Мансфилд Таун 3:2
Кроули Таун - Астон Вилла Академи 5:2 Кроули Таун - Ньюпорт 2:1 Гримсби - Кроули Таун 3:0 Кроули Таун - Стивенэйдж 1:2 Донкастер - Кроули Таун 4:1 Уимблдон - Кроули Таун 3:2 Крю Александра - Кроули Таун 1:0 Кроули Таун - Стокпорт 3:2 Солфорд Сити - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Портсмут 2:2 Рочдейл - Кроули Таун 1:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Кроули Таун - Уимблдон 0:2 Кроули Таун - Нортгемптон 2:3 Харрогейт - Кроули Таун 0:0 Кроули Таун - Бристоль Роверс 1:0
Результаты матчей
Бёрнли
Кроули Таун
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бёрнли
Кроули Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Лестер
|Варди Джейми
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1