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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 6329
Бёрнли
3:1
Конец матча
Кроули Таун
0'
0:1
22' Гол
Телфорд Доминик
1:1
24' Гол
Барнс Эшли
51' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
2:1
79' Гол
Anass Zaroury
3:1
90' Гол
Anass Zaroury
90'+4

Ход матча

22'
0:1
Телфорд Доминик
(Балкомб Эллери)
24'
Барнс Эшли
(Тэйлор Чарли)
1:1
51'
Гудмундссон Йоханн
 
57'
Anass Zaroury
Костелло Дара
 
57'
Браунхилл Джош
Бастьен Самюэль
 
66'
 
Пауэлл Джек
Ben Wells III
66'
 
Хессенталер Джейк
Чуквуэмека Калеб
67'
 
Ashley Nadesan
Оте Арамид
70'
 
Николс Том
Телфорд Доминик
79'
Anass Zaroury
(Барнс Эшли)
2:1
86'
Витиньо Виктор
Бенсон Манюэль
 
90'
Anass Zaroury
(Витиньо Виктор II)
3:1
90'
Joe Bauress
Иган-Райли Конрад
 
90'
Marcel Lewis
Гудмундссон Йоханн
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 85 Владение мячом, % 15
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Лоутон
Мэттью
21
Luke
McNally
3
Тэйлор
Чарли
14
Робертс
Коннор
II
26
Бастьен
Самюэль
6
Иган-Райли
Конрад
17
Бенсон
Манюэль
7
Гудмундссон
Йоханн
44
Костелло
Дара
10
Барнс
Эшли
37
Балкомб
Эллери
23
Travis
Johnson
12
Harry
Ransom
6
Линч
Джоэль
25
Nicholas
Tsaroulla
18
Jayden
Davis
28
Дженкс
Тедди
22
Ben
Wells
III
24
Оте
Арамид
50
Чуквуэмека
Калеб
19
Телфорд
Доминик
Бёрнли
4-2-3-1
Кроули Таун
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anass Zaroury 2 1
Барнс Эшли 1 0.5
Бастьен Самюэль 1 0.5
Тэйлор Чарли 0 0
Витиньо Виктор II 0 0
Кроули Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николс Том 2 0.67
Телфорд Доминик 1 0.33
Балагизи Джеймс 1 0.33
Балкомб Эллери 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Йоханн 1 0
Кроули Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кроули Таун
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 5:2 Бёрнли - Ротерхэм 3:2 Бёрнли - Рединг 2:1 Бёрнли - Норвич 1:0
Сандерленд - Бёрнли 2:4 Бирмингем - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Суонси 4:0 Ковентри - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Сток Сити 1:1 Кардифф Сити - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Престон Норт Энд - Бёрнли 1:1 Вест Бромвич - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Миллуолл 2:0 Уиган - Бёрнли 1:5 Шрусбери Таун - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Блэкпул 3:3 Бёрнли - Халл Сити 1:1 Уотфорд - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Лутон Таун 1:1
Кроули Таун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кроули Таун - Аккрингтон 1:4 Брэдфорд Сити - Кроули Таун 1:1 Колчестер - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Мансфилд Таун 3:2
Кроули Таун - Астон Вилла Академи 5:2 Кроули Таун - Ньюпорт 2:1 Гримсби - Кроули Таун 3:0 Кроули Таун - Стивенэйдж 1:2 Донкастер - Кроули Таун 4:1 Уимблдон - Кроули Таун 3:2 Крю Александра - Кроули Таун 1:0 Кроули Таун - Стокпорт 3:2 Солфорд Сити - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Портсмут 2:2 Рочдейл - Кроули Таун 1:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Кроули Таун - Уимблдон 0:2 Кроули Таун - Нортгемптон 2:3 Харрогейт - Кроули Таун 0:0 Кроули Таун - Бристоль Роверс 1:0

Результаты матчей

Бёрнли
Кроули Таун

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Кроули Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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