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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Милтон-Кейнс Донс
1:0
Первый тайм: 28'
Моркам
0'
1:0
18' Гол
Warren O'Hara
22' Желтая карточка
Mohamed Eisa

Ход матча

18'
Warren O'Hara
1:0
22'
Mohamed Eisa
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Милтон-Кейнс Донс
Ничья
Моркам
3.60
3.62
4.70
Все Коэффициенты
1
Камминг
Джейми
4
Jack
Tucker
5
Warren
O'Hara
33
Zak
Jules
2
Уотсон
Тенней
14
Джонсон
Брэдли
8
Робсон
Этан
22
Лоуренс
Генри
20
Darragh
Burns
10
Mohamed
Eisa
16
Грант
Конор
1
Рипли
Коннор
22
О'Коннор
Энтони
5
Роусон
Фарренд
6
Дилэйни
Райан
16
Jordan
Bedeau
4
Гибсон
Лиам
20
Шоу
Лиам
15
Уир
Дженсен
21
Куни
Райан
17
Уоттс
Калеб
23
Kieran
Phillips
Милтон-Кейнс Донс
3-4-3
Моркам
3-4-1-2

История личных встреч

Милтон-Кейнс Донс
Моркам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ВЛ
4:2
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.67
3.33

Среднее время на гол

54
27

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Милтон-Кейнс Донс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грант Конор 1 0.33
Warren O'Hara 1 0.33
Darragh Burns 1 0.33
Matthew Dennis 1 0.33
Моркам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнауа Артур 1 0.33

Карточки

Милтон-Кейнс Донс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mohamed Eisa 1 0
Моркам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уир Дженсен 0 1

Результаты матчей

Милтон-Кейнс Донс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Моркам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Милтон-Кейнс Донс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Моркам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Тонтон Таун 6:0 Челтенем - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:1
Уолсолл - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:4 Милтон-Кейнс Донс - Бристоль Роверс 0:1 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Вест Хэм (до 23 лет) 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Питерборо Юнайтед 2:3 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Болтон 0:2 Эксетер Сити - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Челтенем 1:2 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Аккрингтон 1:1 Милтон-Кейнс Донс - Порт Вейл 2:1 Ипсвич - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Саттон 1:0
Моркам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Моркам 2:0 Моркам - Дерби 1:1 Уиком - Моркам 1:1 Челтенем - Моркам 1:0
Моркам - Барнсли 1:0 Харрогейт - Моркам 2:1 Бёртон - Моркам 1:1 Моркам - Ипсвич 1:2 Аккрингтон - Моркам 3:1 Моркам - Кембридж Юнайтед 1:2 Моркам - Хартлпул 0:0 Форест Грин - Моркам 1:2 Моркам - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Бристоль Роверс - Моркам 2:2 Моркам - Эвертон (до 23 лет) 3:3 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Ротерхэм - Моркам 0:1 Оксфорд Юнайтед - Моркам 1:1 Болтон - Моркам 1:0 Моркам - Флитвуд Таун 1:1

Результаты матчей

Милтон-Кейнс Донс
Моркам

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Милтон-Кейнс Донс
Моркам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Mohamed Eisa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Уоррен О'Хора бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MK. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Милтон-Кейнс Донс
Ничья
Моркам
3.60
3.62
4.70
Все Коэффициенты
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Милтон-Кейнс Донс
Моркам
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