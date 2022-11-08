Тур: 3. Стадион: МК.
2:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолWarren O'Hara
22' Желтая карточкаMohamed Eisa
35' Желтая карточкаУоттс Калеб
2:0
51' ГолMatthew Dennis
83' Желтая карточкаГибсон Лиам
90'+3
Ход матча
18'
1:0
22'
35'
51'
2:0
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
33
Zak
Jules
10
Mohamed
Eisa
16
Грант
Конор
20
Шоу
Лиам
15
Уир
Дженсен
21
Куни
Райан
17
Уоттс
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Zak JulesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mohamed EisaНападающий
-
16 Грант КонорНападающий
- Запасные игроки
-
28 Девой ДоусонПолузащитник
-
21 Харви ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Барри ЛуиНападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Daniel Kemp
-
Главный тренер: Liam Manning
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоу ЛиамПолузащитник
-
15 Уир ДженсенПолузащитник
-
21 Куни РайанПолузащитник
-
17 Уоттс КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смит АдамВратарь
- Полузащитник
-
14 Гнауа АртурНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Adam Mayor
-
Главный тренер: Адамс Дерек
История личных встреч
Милтон-Кейнс Донс
Моркам
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.67
3.33
Среднее время на гол
54
27
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Милтон-Кейнс Донс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matthew Dennis
|2
|0.67
|Грант Конор
|1
|0.33
|Warren O'Hara
|1
|0.33
|Darragh Burns
|1
|0.33
Моркам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнауа Артур
|1
|0.33
Карточки
Милтон-Кейнс Донс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mohamed Eisa
|1
|0
Моркам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уир Дженсен
|0
|1
|Гибсон Лиам
|1
|0
|Уоттс Калеб
|1
|0
Результаты матчей
Милтон-Кейнс Донс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Моркам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Милтон-Кейнс Донс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Моркам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Тонтон Таун 6:0 Челтенем - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:1
Уолсолл - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:4 Милтон-Кейнс Донс - Бристоль Роверс 0:1 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Вест Хэм (до 23 лет) 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Питерборо Юнайтед 2:3 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Болтон 0:2 Эксетер Сити - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Челтенем 1:2 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Аккрингтон 1:1 Милтон-Кейнс Донс - Порт Вейл 2:1 Ипсвич - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Саттон 1:0
Моркам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Моркам 2:0 Моркам - Дерби 1:1 Уиком - Моркам 1:1 Челтенем - Моркам 1:0
Моркам - Барнсли 1:0 Харрогейт - Моркам 2:1 Бёртон - Моркам 1:1 Моркам - Ипсвич 1:2 Аккрингтон - Моркам 3:1 Моркам - Кембридж Юнайтед 1:2 Моркам - Хартлпул 0:0 Форест Грин - Моркам 1:2 Моркам - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Бристоль Роверс - Моркам 2:2 Моркам - Эвертон (до 23 лет) 3:3 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Ротерхэм - Моркам 0:1 Оксфорд Юнайтед - Моркам 1:1 Болтон - Моркам 1:0 Моркам - Флитвуд Таун 1:1
Результаты матчей
Милтон-Кейнс Донс
Моркам
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Милтон-Кейнс Донс
Моркам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Лестер
|Варди Джейми
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1