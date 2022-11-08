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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Милтон-Кейнс Донс
2:0
Конец матча
Моркам
0'
1:0
18' Гол
Warren O'Hara
22' Желтая карточка
Mohamed Eisa
35' Желтая карточка
Уоттс Калеб
2:0
51' Гол
Matthew Dennis
83' Желтая карточка
Гибсон Лиам
90'+3

Ход матча

18'
Warren O'Hara
1:0
22'
Mohamed Eisa
 
31'
 
Dylan Connolly I
Дилэйни Райан
31'
 
Adam Mayor
О'Коннор Энтони
35'
 
Уоттс Калеб
46'
 
Стоктон Коул
Уоттс Калеб
46'
Matthew Dennis
Mohamed Eisa
 
46'
Ойегоке Даниэль
Уотсон Тенней
 
51'
Matthew Dennis
(Грант Конор)
2:0
61'
 
Ousmane Fane
Kieran Phillips
66'
Смит Мэтт
Darragh Burns
 
66'
Девой Доусон
Джонсон Брэдли
 
83'
 
Гибсон Лиам

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Камминг
Джейми
4
Jack
Tucker
5
Warren
O'Hara
33
Zak
Jules
2
Уотсон
Тенней
14
Джонсон
Брэдли
8
Робсон
Этан
22
Лоуренс
Генри
20
Darragh
Burns
10
Mohamed
Eisa
16
Грант
Конор
1
Рипли
Коннор
22
О'Коннор
Энтони
5
Роусон
Фарренд
6
Дилэйни
Райан
16
Jordan
Bedeau
4
Гибсон
Лиам
20
Шоу
Лиам
15
Уир
Дженсен
21
Куни
Райан
17
Уоттс
Калеб
23
Kieran
Phillips
Милтон-Кейнс Донс
3-4-3
Моркам
3-4-1-2

История личных встреч

Милтон-Кейнс Донс
Моркам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ВЛ
4:2
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.67
3.33

Среднее время на гол

54
27

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Милтон-Кейнс Донс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matthew Dennis 2 0.67
Грант Конор 1 0.33
Warren O'Hara 1 0.33
Darragh Burns 1 0.33
Моркам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнауа Артур 1 0.33

Карточки

Милтон-Кейнс Донс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mohamed Eisa 1 0
Моркам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уир Дженсен 0 1
Гибсон Лиам 1 0
Уоттс Калеб 1 0

Результаты матчей

Милтон-Кейнс Донс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Моркам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Милтон-Кейнс Донс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Моркам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Милтон-Кейнс Донс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Моркам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милтон-Кейнс Донс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Тонтон Таун 6:0 Челтенем - Милтон-Кейнс Донс 0:0 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Уиком 0:1
Уолсолл - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Плимут 1:4 Милтон-Кейнс Донс - Бристоль Роверс 0:1 Шрусбери Таун - Милтон-Кейнс Донс 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Вест Хэм (до 23 лет) 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Питерборо Юнайтед 2:3 Оксфорд Юнайтед - Милтон-Кейнс Донс 1:2 Милтон-Кейнс Донс - Болтон 0:2 Эксетер Сити - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Милтон-Кейнс Донс - Челтенем 1:2 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Аккрингтон 1:1 Милтон-Кейнс Донс - Порт Вейл 2:1 Ипсвич - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Милтон-Кейнс Донс - Саттон 1:0
Моркам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Моркам 2:0 Моркам - Дерби 1:1 Уиком - Моркам 1:1 Челтенем - Моркам 1:0
Моркам - Барнсли 1:0 Харрогейт - Моркам 2:1 Бёртон - Моркам 1:1 Моркам - Ипсвич 1:2 Аккрингтон - Моркам 3:1 Моркам - Кембридж Юнайтед 1:2 Моркам - Хартлпул 0:0 Форест Грин - Моркам 1:2 Моркам - Шеффилд Уэнсдей 0:3 Бристоль Роверс - Моркам 2:2 Моркам - Эвертон (до 23 лет) 3:3 Моркам - Милтон-Кейнс Донс 0:4 Ротерхэм - Моркам 0:1 Оксфорд Юнайтед - Моркам 1:1 Болтон - Моркам 1:0 Моркам - Флитвуд Таун 1:1

Результаты матчей

Милтон-Кейнс Донс
Моркам

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Милтон-Кейнс Донс
Моркам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    83'
    Гибсон Лиам получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Джонсон Брэдли уходит с поля. Dawson Devoy выходит вместо него
  • 66'
    Darragh Burns уходит с поля. Смит Мэтт выходит вместо него
  • 61'
    Kieran Phillips уходит с поля. Ousmane Fane выходит вместо него
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Мэтью Деннис бьет в цель!
  • 46'
    Калеб Уоттс уходит с поля. Стоктон Коул выходит вместо него
  • 46'
    Уотсон Тенней уходит с поля. Даниэль Ойегоке выходит вместо него
  • 46'
    Mohamed Eisa уходит с поля. Мэтью Деннис выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Калеб Уоттс получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    О'Коннор Энтони уходит с поля. Adam Mayor выходит вместо него
  • 31'
    Дилэйни Райан уходит с поля. Dylan Connolly выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Mohamed Eisa получил желтую карточку от судьи
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