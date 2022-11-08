Тур: 3. Стадион: Виталити.
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
17
Стэйси
Джек
14
Ротуэлл
Джо
22
Пирсон
Бен
10
Кристи
Райан
18
Лоу
Джамал
13
Мина
Йерри
26
Дэвис
Том
20
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ротуэлл ДжоПолузащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лоу ДжамалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Гринвуд БэнЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Сади ДоминикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Уэлч РисЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
60 Прайс АйзекПолузащитник
-
56 Миллс СтэнлиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Грэй ДемарайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
История личных встреч
Борнмут
Эвертон
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.83
1.6
Среднее время на гол
49
56
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.55
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
58
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоу Джамал
|1
|0.5
|Хансен Эмилиано
|1
|0.5
|Дженезини Бруклин
|1
|0.5
|Станислас Жуниор
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1
Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1
Результаты матчей
Борнмут
Эвертон
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1