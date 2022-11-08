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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Борнмут
4:1
Конец матча
Эвертон
0'
1:0
7' Гол
Лоу Джамал
44' Желтая карточка
Гордон Энтони
2:0
47' Гол
Станислас Жуниор
2:1
67' Гол
Грэй Демарай
73' Желтая карточка
Энтони Джейдон
3:1
78' Гол
Хансен Эмилиано
4:1
82' Гол
Энтони Джейдон
84' Желтая карточка
Пирсон Бен
84' Желтая карточка
Мина Йерри
85' Желтая карточка
Стивенс Джек
90'+3
1
Траверс
Марк
17
Стэйси
Джек
6
Мефам
Крис
3
Стивенс
Джек
33
Земура
Джордан
14
Ротуэлл
Джо
22
Пирсон
Бен
10
Кристи
Райан
19
Станислас
Жуниор
32
Энтони
Джейдон
18
Лоу
Джамал
15
Бегович
Асмир
4
Холгейт
Мэйсон
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
3
Паттерсон
Нэйтан
16
Дукуре
Абдулай
26
Дэвис
Том
29
Винагре
Рубен
10
Гордон
Энтони
20
Мопе
Нил
37
Гарнер
Джеймс
Борнмут
4-2-3-1
Эвертон
3-4-3

История личных встреч

Борнмут
Эвертон

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.83
1.6

Среднее время на гол

49
56

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.55

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
58

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Эмилиано 2 1
Станислас Жуниор 1 0.5
Лоу Джамал 1 0.5
Дженезини Бруклин 1 0.5
Энтони Джейдон 1 0.5
Дембеле Сирики 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 2 1
Мопе Нил 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 1 0
Пирсон Бен 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1
Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1 Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0
Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0 Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1

Результаты матчей

Борнмут
Эвертон

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Лоу Джамал уходит с поля. Хилл Джеймс выходит вместо него
  • 88'
    Кристи Райан уходит с поля. Dominic Sadi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Стивенс Джек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Мина Йерри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Пирсон Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Джейдон Энтони бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Гордон Энтони получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Лоу Джамал бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
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