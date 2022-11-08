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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Стивенэйдж
1:0
Первый тайм: 31'
Чарльтон
0'
21' Желтая карточка
Richard Chin
1:0
22' Пенальти
Норрис Люк
25' Желтая карточка
Arthur Read

Ход матча

21'
 
Richard Chin
22'
Норрис Люк
1:0
25'
Arthur Read
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Стивенэйдж
Ничья
Чарльтон
2.75
3.85
5.90
Все Коэффициенты
1
Чепмен
Аарон
6
Dan
Sweeney
III
18
Бостуик
Майкл
5
Carl
Piergianni
2
Luther
Wildin
3
Кларк
Макс
8
Тейлор
Джейк
15
Ванкутен
Теренс
16
Arthur
Read
32
Daniel
Rose
II
9
Норрис
Люк
1
Уоллакотт
Джо
28
Sean
Clare
5
Sam
Lavelle
24
Иннис
Райан
36
Richard
Chin
17
Рак-Сакьи
Джесуран
21
Фрейзер
Скотт
II
4
Добсон
Джордж
19
Пэйн
Джек
9
Стокли
Джейден
10
Морган
Алби
Стивенэйдж
5-3-2
Чарльтон
4-4-2

История личных встреч

Стивенэйдж
Чарльтон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТФЛЮ
0:8
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
33

Бомбардиры внутри турнира

Стивенэйдж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Rose II 1 0.33
Jamie Ried II 1 0.33
Saxon Earley 1 0.33
Чарльтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diallang Jaiyesimi 1 0.33
Aaron Henry 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Стивенэйдж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чарльтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чарльтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Стивенэйдж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чарльтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Стивенэйдж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гейтсхед - Стивенэйдж 2:3 Колчестер - Стивенэйдж 1:1 Донкастер - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Нортгемптон 2:3
Стивенэйдж - Академия Тоттенхэма 1:0 Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Суиндон Таун 2:0 Стивенэйдж - Саттон 3:0 Кроули Таун - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Харрогейт 1:0 Стивенэйдж - Уиком 3:0 Брэдфорд Сити - Стивенэйдж 3:0 Стивенэйдж - Ньюпорт 1:0 Крю Александра - Стивенэйдж 1:2 Питерборо Юнайтед - Стивенэйдж 1:2 Солфорд Сити - Стивенэйдж 1:0 Стивенэйдж - Питерборо Юнайтед 1:0 Стивенэйдж - Карлайл 2:1 Стивенэйдж - Рочдейл 1:0 Уолсолл - Стивенэйдж 1:1
Чарльтон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2
Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Колчестер - Чарльтон 2:1 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Барнсли - Чарльтон 3:1 Флитвуд Таун - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Форест Грин 1:1 Болтон - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Джиллингем 3:0 Уиком - Чарльтон 1:1 Уолсолл - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Кембридж Юнайтед 1:1 Чарльтон - Плимут 5:1 Шеффилд Уэнсдей - Чарльтон 1:0

Результаты матчей

Стивенэйдж
Чарльтон

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Стивенэйдж
Чарльтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Arthur Read получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Норрис Люк из команды Стивенэйдж забивает с точки!
  • Желтая карточка
    21'
    Richard Chin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamex Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стивенэйдж
Ничья
Чарльтон
2.75
3.85
5.90
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