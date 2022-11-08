Тур: 3. Стадион: Ламекс. Зрители: 3515
1:1
Итог после пенальти
4
5
0'
21' Желтая карточкаRichard Chin
1:0
22' ПенальтиНоррис Люк
25' Желтая карточкаArthur Read
31' Желтая карточкаDaniel Rose II
1:1
87' ГолАнеке Чакс
90' Желтая карточкаSean Clare
90' Желтая карточкаSam Lavelle
4 5
2:1
2:2
3:2
4:3
5:4
5:5
5:5
5:6
Ход матча
21'
22'
1:0
25'
31'
75'
87'
1:1
90'
90'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
121'
4:3
121'
121'
5:4
121'
5:5
121'
5:5
121'
5:6
Пен
4:5
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
28 Владение мячом, % 72
16
Arthur
Read
28
Sean
Clare
24
Иннис
Райан
36
Richard
Chin
19
Пэйн
Джек
10
Морган
Алби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Arthur ReadПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Кэмпбелл ДинПолузащитник
-
24 Эму ДэвидНападающий
-
20 Saxon Earley
-
-
-
Главный тренер: Эванс Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Sean ClareЗащитник
- Защитник
-
24 Иннис РайанЗащитник
-
36 Richard ChinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пэйн ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
10 Морган АлбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Анеке ЧаксНападающий
-
14 Charlie KirkНападающий
-
-
32 Aaron Henry
-
27 Deji Elerewe
-
Главный тренер: Гарнер Бен
История личных встреч
Стивенэйдж
Чарльтон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
33
Бомбардиры внутри турнира
Стивенэйдж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Rose II
|1
|0.33
|Jamie Ried II
|1
|0.33
|Saxon Earley
|1
|0.33
|Норрис Люк
|1 (1)
|0.33
Чарльтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анеке Чакс
|1
|0.33
|Diallang Jaiyesimi
|1
|0.33
|Aaron Henry
|1
|0.33
|Рак-Сакьи Джесуран
|0
|0
Карточки
Стивенэйдж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Rose II
|1
|0
|Arthur Read
|1
|0
Чарльтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sean Clare
|1
|0
|Sam Lavelle
|1
|0
|Richard Chin
|1
|0
Результаты матчей
Стивенэйдж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Чарльтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Стивенэйдж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Чарльтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Стивенэйдж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Чарльтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Стивенэйдж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гейтсхед - Стивенэйдж 2:3 Колчестер - Стивенэйдж 1:1 Донкастер - Стивенэйдж 0:1 Стивенэйдж - Нортгемптон 2:3
Стивенэйдж - Академия Тоттенхэма 1:0 Джиллингем - Стивенэйдж 1:1 Стивенэйдж - Суиндон Таун 2:0 Стивенэйдж - Саттон 3:0 Кроули Таун - Стивенэйдж 1:2 Стивенэйдж - Харрогейт 1:0 Стивенэйдж - Уиком 3:0 Брэдфорд Сити - Стивенэйдж 3:0 Стивенэйдж - Ньюпорт 1:0 Крю Александра - Стивенэйдж 1:2 Питерборо Юнайтед - Стивенэйдж 1:2 Солфорд Сити - Стивенэйдж 1:0 Стивенэйдж - Питерборо Юнайтед 1:0 Стивенэйдж - Карлайл 2:1 Стивенэйдж - Рочдейл 1:0 Уолсолл - Стивенэйдж 1:1
Чарльтон
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чарльтон - Колвилл 4:1 Чарльтон - Брайтон (до 23 лет) 2:1 Чарльтон - Ипсвич 4:4 Чарльтон - Милтон-Кейнс Донс 0:2
Шрусбери Таун - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Портсмут 3:0 Чарльтон - Эксетер Сити 4:2 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Колчестер - Чарльтон 2:1 Чарльтон - Оксфорд Юнайтед 1:1 Барнсли - Чарльтон 3:1 Флитвуд Таун - Чарльтон 1:1 Чарльтон - Форест Грин 1:1 Болтон - Чарльтон 3:1 Чарльтон - Джиллингем 3:0 Уиком - Чарльтон 1:1 Уолсолл - Чарльтон 0:1 Чарльтон - Кембридж Юнайтед 1:1 Чарльтон - Плимут 5:1 Шеффилд Уэнсдей - Чарльтон 1:0
Результаты матчей
Стивенэйдж
Чарльтон
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Стивенэйдж
Чарльтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Бристоль Сити
|Конуэй Томми
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Лестер
|Варди Джейми
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1