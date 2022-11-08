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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Лестер
0:0
Первый тайм: 30'
Ньюпорт
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 86 Владение мячом, % 14
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ньюпорт
24.00
8.94
30.00
Все Коэффициенты
31
Иверсен
Даниэль
2
Джастин
Джеймс
6
Эванс
Джонни
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
26
Прат
Деннис
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
30
Таунсенд
Ник
2
Cameron
Norman
6
Фаркухарсон
Пристли
28
Деметриу
Микки
14
Aaron
Lewis
27
Льюис
Адам
22
Мориа-Уэлш
Натан
8
Долан
Мэттью
11
James
Waite
9
Богл
Омар
21
Lewis
Collins2
Лестер
4-2-3-1
Ньюпорт
3-5-2

История личных встреч

Лестер
Ньюпорт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньюпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Waite 2 0.67
Уилдиг Аарон 1 0.33
Эванс Уилл III 1 0.33
Lewis Collins2 1 0.33
Chanka Zimba 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюпорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3
Ньюпорт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюпорт - Колчестер 2:0 Нортгемптон - Ньюпорт 1:1 Мансфилд Таун - Ньюпорт 0:0 Ньюпорт - Колчестер 1:0
Ньюпорт - Саутгемптон U23 2 2:1 Кроули Таун - Ньюпорт 2:1 Ньюпорт - Рочдейл 0:1 Суиндон Таун - Ньюпорт 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Карлайл 1:1 Ньюпорт - Форест Грин 1:2 Ньюпорт - Барроу 0:2 Стивенэйдж - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Гримсби 0:2 Эксетер Сити - Ньюпорт 1:2 Харрогейт - Ньюпорт 0:4 Ньюпорт - Портсмут 3:2 Ньюпорт - Транмир 2:1 Ньюпорт - Солфорд Сити 2:3 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 2:0

Результаты матчей

Лестер
Ньюпорт

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ньюпорт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Ньюпорт
24.00
8.94
30.00
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Ньюпорт
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