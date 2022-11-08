Тур: 3. Стадион: Кинг Пауэр.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
86 Владение мячом, % 14
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
26
Прат
Деннис
30
Таунсенд
Ник
14
Aaron
Lewis
27
Льюис
Адам
11
James
Waite
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Смитис АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПатсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
-
30 Таунсенд НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Aaron LewisЗащитник
-
27 Льюис АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 James WaiteПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Дэй ДжоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эванс УиллНападающий
-
18 Chanka Zimba
-
-
-
-
-
Главный тренер: Graham Coughlan
История личных встреч
Лестер
Ньюпорт
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ньюпорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Waite
|2
|0.67
|Уилдиг Аарон
|1
|0.33
|Эванс Уилл III
|1
|0.33
|Lewis Collins2
|1
|0.33
|Chanka Zimba
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюпорт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюпорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3
Ньюпорт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюпорт - Колчестер 2:0 Нортгемптон - Ньюпорт 1:1 Мансфилд Таун - Ньюпорт 0:0 Ньюпорт - Колчестер 1:0
Ньюпорт - Саутгемптон U23 2 2:1 Кроули Таун - Ньюпорт 2:1 Ньюпорт - Рочдейл 0:1 Суиндон Таун - Ньюпорт 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Карлайл 1:1 Ньюпорт - Форест Грин 1:2 Ньюпорт - Барроу 0:2 Стивенэйдж - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Гримсби 0:2 Эксетер Сити - Ньюпорт 1:2 Харрогейт - Ньюпорт 0:4 Ньюпорт - Портсмут 3:2 Ньюпорт - Транмир 2:1 Ньюпорт - Солфорд Сити 2:3 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 2:0
Результаты матчей
Лестер
Ньюпорт
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Лестер
Ньюпорт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1