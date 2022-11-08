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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 15081
Лестер
3:0
Конец матча
Ньюпорт
0'
1:0
44' Гол
Джастин Джеймс
2:0
70' Гол
Варди Джейми
3:0
82' Гол
Варди Джейми
90'+3

Ход матча

44'
Джастин Джеймс
(Прат Деннис)
1:0
62'
Олбрайтон Марк
Джастин Джеймс
 
62'
Тилеманс Юри
Сумаре Бубакари
 
62'
Ихеаначо Келечи
Перес Айосе
 
69'
 
Thierry Nevers
James Waite
69'
 
Эванс Уилл
Lewis Collins2
69'
 
Chanka Zimba
Богл Омар
70'
Варди Джейми
(Олбрайтон Марк)
2:0
74'
Брэйбрук Сэмми
Ндиди Уилфред
 
77'
Вестергор Янник
Фас Ваут
 
77'
 
Боуэн Сэм
Мориа-Уэлш Натан
82'
Варди Джейми
(Барнс Харви)
3:0
90'
 
Harrison Bright
Льюис Адам

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
31
Иверсен
Даниэль
2
Джастин
Джеймс
6
Эванс
Джонни
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
26
Прат
Деннис
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
30
Таунсенд
Ник
2
Cameron
Norman
6
Фаркухарсон
Пристли
28
Деметриу
Микки
14
Aaron
Lewis
27
Льюис
Адам
22
Мориа-Уэлш
Натан
8
Долан
Мэттью
11
James
Waite
9
Богл
Омар
21
Lewis
Collins2
Лестер
4-2-3-1
Ньюпорт
3-5-2

История личных встреч

Лестер
Ньюпорт

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 2 1
Джастин Джеймс 1 0.5
Олбрайтон Марк 0 0
Прат Деннис 0 0
Барнс Харви 0 0
Ньюпорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Waite 2 0.67
Уилдиг Аарон 1 0.33
Эванс Уилл III 1 0.33
Lewis Collins2 1 0.33
Chanka Zimba 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюпорт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ньюпорт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюпорт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0
Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3
Ньюпорт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюпорт - Колчестер 2:0 Нортгемптон - Ньюпорт 1:1 Мансфилд Таун - Ньюпорт 0:0 Ньюпорт - Колчестер 1:0
Ньюпорт - Саутгемптон U23 2 2:1 Кроули Таун - Ньюпорт 2:1 Ньюпорт - Рочдейл 0:1 Суиндон Таун - Ньюпорт 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 1:2 Ньюпорт - Карлайл 1:1 Ньюпорт - Форест Грин 1:2 Ньюпорт - Барроу 0:2 Стивенэйдж - Ньюпорт 1:0 Ньюпорт - Гримсби 0:2 Эксетер Сити - Ньюпорт 1:2 Харрогейт - Ньюпорт 0:4 Ньюпорт - Портсмут 3:2 Ньюпорт - Транмир 2:1 Ньюпорт - Солфорд Сити 2:3 Брэдфорд Сити - Ньюпорт 2:0

Результаты матчей

Лестер
Ньюпорт

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ньюпорт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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