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Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Бристоль Сити
0:2
Первый тайм: 30'
Линкольн Сити
0'
0:1
7' Гол
Вёрчью Мэттью
0:2
16' Гол
Ben House

Ход матча

7'
0:1
Вёрчью Мэттью
(Руган Шон)
16'
0:2
Ben House

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Бристоль Сити
Ничья
Линкольн Сити
3.50
3.78
4.10
Все Коэффициенты
31
Баич
Стефан
32
Joseph
Low
25
Клозе
Тимм
5
Аткинсон
Роберт
17
Сайкс
Марк
3
Дасилва
Джей
27
Dylan
Kadji
10
Кинг
Энди
14
Вайманн
Андреас
11
Семеньо
Антуан
9
Мартин
Крис
1
Рашуорт
Карл
22
Эйома
Тимоти
5
Джексон
Адам
15
О'Коннор
Поди
2
Пул
Реган
26
Вёрчью
Мэттью
6
Сандерс
Макс
24
Руган
Шон
8
Оукли-Бут
Тэшен
18
Ben
House
7
Вернам
Чарльз
Бристоль Сити
3-4-1-2
Линкольн Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 2 0.67
Вайманн Андреас 1 0.33
Нейсмит Кэл 1 0.33
Уилсон Кейн 1 0.33
Семеньо Антуан 1 0.33
Dylan Kadji 1 0.33
Линкольн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скалли Энтони 2 0.67
Бишоп Тэдди 1 0.33
Ben House 1 0.33
Гаррик Джордан 1 0.33
Вёрчью Мэттью 1 0.33
Charley Kendall 1 0.33
Руган Шон 0 0

Карточки

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

7
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мидлсбро - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 0:1 Бристоль Сити - Суонси 1:1 Рединг - Бристоль Сити 2:0
Вест Бромвич - Бристоль Сити 0:2 Бристоль Сити - Миллуолл 1:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 2:1 Бирмингем - Бристоль Сити 3:0 Бристоль Сити - Ковентри 0:0 Бристоль Сити - КПР 1:2 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Норвич - Бристоль Сити 3:2 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:0 Блэкпул - Бристоль Сити 3:3 Уиком - Бристоль Сити 1:3 Бристоль Сити - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Лутон Таун 2:0 Уиган - Бристоль Сити 1:1 Ковентри - Бристоль Сити 1:4
Линкольн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чиппенхэм Таун - Линкольн Сити 1:0 Линкольн Сити - Аккрингтон 1:1 Порт Вейл - Линкольн Сити 1:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:1
Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Линкольн Сити - Академия Ньюкасл 2:0 Ипсвич - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Болтон - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Донкастер 1:2 Бристоль Роверс - Линкольн Сити 3:6 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Кембридж Юнайтед - Линкольн Сити 2:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:3 Линкольн Сити - Флитвуд Таун 2:2 Барроу - Линкольн Сити 2:2 Питерборо Юнайтед - Линкольн Сити 4:0 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 1:2 Линкольн Сити - Форест Грин 1:1 Донкастер - Линкольн Сити 0:3

Результаты матчей

Бристоль Сити
Линкольн Сити

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Линкольн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Блэкберн Дак Брэдли 2
Саутгемптон Адамс Че 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ben House бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Вёрчью Мэттью бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ashton Gate. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бристоль Сити
Ничья
Линкольн Сити
3.50
3.78
4.10
Все Коэффициенты
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