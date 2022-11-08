Тур: 3. Стадион: Эштон Гейт.
0:2
Первый тайм: 30'
Ход матча
7'
0:1
16'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
31
Баич
Стефан
32
Joseph
Low
25
Клозе
Тимм
17
Сайкс
Марк
27
Dylan
Kadji
10
Кинг
Энди
22
Эйома
Тимоти
24
Руган
Шон
18
Ben
House
- Основной состав
-
31 Баич СтефанВратарь
-
32 Joseph LowЗащитник
-
25 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
17 Сайкс МаркЗащитник
- Защитник
-
27 Dylan KadjiПолузащитник
-
10 Кинг ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 О'Лири МаксВратарь
-
26 Винер ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Белл СэмЗащитник
- Полузащитник
-
21 Уэллс НакиПолузащитник
-
15 Конуэй ТоммиНападающий
-
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эйома ТимотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Руган ШонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ben HouseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Elisha Ahui
-
-
Главный тренер: Mark Kennedy
Бомбардиры внутри турнира
Бристоль Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конуэй Томми
|2
|0.67
|Вайманн Андреас
|1
|0.33
|Нейсмит Кэл
|1
|0.33
|Уилсон Кейн
|1
|0.33
|Семеньо Антуан
|1
|0.33
|Dylan Kadji
|1
|0.33
Линкольн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скалли Энтони
|2
|0.67
|Бишоп Тэдди
|1
|0.33
|Ben House
|1
|0.33
|Гаррик Джордан
|1
|0.33
|Вёрчью Мэттью
|1
|0.33
|Charley Kendall
|1
|0.33
|Руган Шон
|0
|0
Карточки
Результаты матчей
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
7
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бристоль Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мидлсбро - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 0:1 Бристоль Сити - Суонси 1:1 Рединг - Бристоль Сити 2:0
Вест Бромвич - Бристоль Сити 0:2 Бристоль Сити - Миллуолл 1:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 2:1 Бирмингем - Бристоль Сити 3:0 Бристоль Сити - Ковентри 0:0 Бристоль Сити - КПР 1:2 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Норвич - Бристоль Сити 3:2 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:0 Блэкпул - Бристоль Сити 3:3 Уиком - Бристоль Сити 1:3 Бристоль Сити - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Лутон Таун 2:0 Уиган - Бристоль Сити 1:1 Ковентри - Бристоль Сити 1:4
Линкольн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чиппенхэм Таун - Линкольн Сити 1:0 Линкольн Сити - Аккрингтон 1:1 Порт Вейл - Линкольн Сити 1:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:1
Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Линкольн Сити - Академия Ньюкасл 2:0 Ипсвич - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Болтон - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Донкастер 1:2 Бристоль Роверс - Линкольн Сити 3:6 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Кембридж Юнайтед - Линкольн Сити 2:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:3 Линкольн Сити - Флитвуд Таун 2:2 Барроу - Линкольн Сити 2:2 Питерборо Юнайтед - Линкольн Сити 4:0 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 1:2 Линкольн Сити - Форест Грин 1:1 Донкастер - Линкольн Сити 0:3
Результаты матчей
Бристоль Сити
Линкольн Сити
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Бристоль Сити
Линкольн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Брэдфорд Сити
|Andy Cook
|3
|Портсмут
|Кёртис Ронан
|3
|Кроули Таун
|Николс Том
|2
|Блэкберн
|Дак Брэдли
|2
|Саутгемптон
|Адамс Че
|2
|Мансфилд Таун
|Бауэри Джордан
|1
|Миллуолл
|Ханимэн Джордж
|1
|Моркам
|Уир Дженсен
|1
|Болтон
|George Thomason
|1
|Кардифф Сити
|Дэйли-Кэмпбелл Вонте
|1