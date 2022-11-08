  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2022-2023

Англия: Кубок лиги
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Бристоль Сити
1:3
Конец матча
Линкольн Сити
0'
0:1
6' Гол
Вёрчью Мэттью
0:2
15' Гол
Ben House
34' Желтая карточка
Joseph Low
0:3
49' Гол
О'Коннор Поди
1:3
80' Гол
Конуэй Томми
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Вёрчью Мэттью
(Руган Шон)
15'
0:2
Ben House
34'
Joseph Low
 
46'
Конуэй Томми
Сайкс Марк
 
46'
Винер Зак
Joseph Low
 
46'
Уильямс Джо
Мартин Крис
 
49'
0:3
О'Коннор Поди
54'
Скотт Алекс
Dylan Kadji
 
75'
 
Сёренсен Лассе
Оукли-Бут Тэшен
77'
Уэллс Наки
Аткинсон Роберт
 
78'
 
Давенпорт Джейкоб
Сандерс Макс
80'
Конуэй Томми
1:3
90'
 
Freddie Draper
Ben House

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 0
  • 5 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
31
Баич
Стефан
32
Joseph
Low
25
Клозе
Тимм
5
Аткинсон
Роберт
17
Сайкс
Марк
3
Дасилва
Джей
27
Dylan
Kadji
10
Кинг
Энди
14
Вайманн
Андреас
11
Семеньо
Антуан
9
Мартин
Крис
1
Рашуорт
Карл
22
Эйома
Тимоти
5
Джексон
Адам
15
О'Коннор
Поди
2
Пул
Реган
26
Вёрчью
Мэттью
6
Сандерс
Макс
24
Руган
Шон
8
Оукли-Бут
Тэшен
18
Ben
House
7
Вернам
Чарльз
Бристоль Сити
3-4-1-2
Линкольн Сити
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 3 1
Вайманн Андреас 1 0.33
Нейсмит Кэл 1 0.33
Уилсон Кейн 1 0.33
Семеньо Антуан 1 0.33
Dylan Kadji 1 0.33
Линкольн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скалли Энтони 2 0.67
Бишоп Тэдди 1 0.33
О'Коннор Поди 1 0.33
Ben House 1 0.33
Гаррик Джордан 1 0.33
Вёрчью Мэттью 1 0.33
Charley Kendall 1 0.33
Руган Шон 0 0

Карточки

Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joseph Low 1 0
Линкольн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Линкольн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Линкольн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Линкольн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
25%
4
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мидлсбро - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 0:1 Бристоль Сити - Суонси 1:1 Рединг - Бристоль Сити 2:0
Вест Бромвич - Бристоль Сити 0:2 Бристоль Сити - Миллуолл 1:2 Бристоль Сити - Престон Норт Энд 2:1 Бирмингем - Бристоль Сити 3:0 Бристоль Сити - Ковентри 0:0 Бристоль Сити - КПР 1:2 Бёрнли - Бристоль Сити 2:1 Норвич - Бристоль Сити 3:2 Блэкберн - Бристоль Сити 2:3 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 2:0 Блэкпул - Бристоль Сити 3:3 Уиком - Бристоль Сити 1:3 Бристоль Сити - Кардифф Сити 2:0 Бристоль Сити - Лутон Таун 2:0 Уиган - Бристоль Сити 1:1 Ковентри - Бристоль Сити 1:4
Линкольн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чиппенхэм Таун - Линкольн Сити 1:0 Линкольн Сити - Аккрингтон 1:1 Порт Вейл - Линкольн Сити 1:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:1
Линкольн Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Линкольн Сити - Академия Ньюкасл 2:0 Ипсвич - Линкольн Сити 0:1 Линкольн Сити - Чарльтон 0:0 Болтон - Линкольн Сити 2:0 Линкольн Сити - Донкастер 1:2 Бристоль Роверс - Линкольн Сити 3:6 Линкольн Сити - Дерби 2:0 Кембридж Юнайтед - Линкольн Сити 2:0 Барнсли - Линкольн Сити 0:3 Линкольн Сити - Флитвуд Таун 2:2 Барроу - Линкольн Сити 2:2 Питерборо Юнайтед - Линкольн Сити 4:0 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 1:2 Линкольн Сити - Форест Грин 1:1 Донкастер - Линкольн Сити 0:3

Результаты матчей

Бристоль Сити
Линкольн Сити

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Линкольн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брэдфорд Сити Andy Cook 3
Бристоль Сити Конуэй Томми 3
Портсмут Кёртис Ронан 3
Кроули Таун Николс Том 2
Лестер Варди Джейми 2
Весь список

Топ нарушителей
Мансфилд Таун Бауэри Джордан 1
Миллуолл Ханимэн Джордж 1
Моркам Уир Дженсен 1
Болтон George Thomason 1
Кардифф Сити Дэйли-Кэмпбелл Вонте 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Joseph Low получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ben House бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ashton Gate. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бристоль Сити 1:3 Линкольн Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     