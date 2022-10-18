  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Львов
1:3
Конец матча
Верес
0'
7' Желтая карточка
Мильченко Артём
1:0
14' Гол
Бугай Владислав
1:1
17' Гол
Гайдучик Николай
26' Желтая карточка
Крушиньский Борис
29' Желтая карточка
Бусько Андрей
34' Желтая карточка
Гагун Роман
35' Желтая карточка
Шишка Михаил
48' Желтая карточка
Шарай Владислав
57' Желтая карточка
Сергийчук Михаил
66' Желтая карточка
Вовкун Артем
1:2
67' Гол
Вовченко Семён
1:3
69' Гол
Шарай Станислав
89' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
90' Желтая карточка
Мышенко Богдан
90'+5
55
Ivan
Ponomarenko
22
Бусько
Андрей
3
Муравский
Назарий
15
Крушиньский
Борис
33
Мильченко
Артём
28
Полегенько
Павел
73
Васильев
Александр
Андреевич
23
Шишка
Михаил
8
Бойко
Виталий
99
Нич
Назарий
11
Бугай
Владислав
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
7
Сергийчук
Михаил
25
Шарай
Станислав
77
Шарай
Владислав
89
Гайдучик
Николай
Львов
Верес

История личных встреч

Львов
Верес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 2 0.29
Бойко Виталий 1 0.14
Васильев Александр Андреевич 1 0.14
Нич Назарий 1 0.14
Шишка Михаил 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 3 (1) 0.38
Дахновский Виталий 3 0.38
Гайдучик Николай 1 0.13
Кучеров Валерий 1 0.13
Шарай Станислав 1 0.13
Шестаков Михаил 1 0.13
Вовченко Семён 1 0.13
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бусько Андрей 4 0
Шишка Михаил 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Грисьо Максим 1 1
Муравский Назарий 2 0
Мильченко Артём 2 0
Вовкун Артем 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Мышенко Богдан 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Нич Назарий 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 1
Дахновский Виталий 4 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Шарай Владислав 2 0
Гагун Роман 2 0
Вовченко Семён 2 0
Пасич Евгений 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
7. Заря 0:0 7 3 2 2 12 - 13 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 0:0 7 0 3 4 4 - 8 3
16. Кривбасс 0:1 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Черноморец Од 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
9. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Кривбасс 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Vladyslav Sharay получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Назарий Муравский уходит с поля. Artem Vovkun выходит вместо него
    • 46'
      Крушиньский Борис уходит с поля. Никитюк Андрей выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Бугай Владислав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Артем Мыльченко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Львов 35.5% (39)
    X 39.1% (43)
    Верес 25.5% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Львов 1:3 Верес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Львов 1:3 Верес

    Исход игры
    Львов
    35.5% (39)
    Ничья
    39.1% (43)
    Верес
    25.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.52% (30)
    Меньше
    72.48% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (36)
    1:0 Львов
    19.1% (21)
    2:1 Львов
    13.6% (15)
    0:1 Верес
    12.7% (14)
    1:2 Верес
    10% (11)
    0:0 Ничья
    4.5% (5)
    2:0 Львов
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     