Тур: 8. Стадион: Skif Stadium.
0'
7' Желтая карточкаМильченко Артём
1:0
14' ГолБугай Владислав
1:1
17' ГолГайдучик Николай
26' Желтая карточкаКрушиньский Борис
29' Желтая карточкаБусько Андрей
34' Желтая карточкаГагун Роман
35' Желтая карточкаШишка Михаил
48' Желтая карточкаШарай Владислав
57' Желтая карточкаСергийчук Михаил
66' Желтая карточкаВовкун Артем
1:2
67' ГолВовченко Семён
1:3
69' ГолШарай Станислав
89' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
90' Желтая карточкаМышенко Богдан
90'+5
Ход матча
14'
1:0
17'
29'
34'
35'
48'
57'
66'
67'
1:2
69'
90'
23
Шишка
Михаил
99
Нич
Назарий
47
Когут
Богдан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Львов
Верес
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|2
|0.29
|Бойко Виталий
|1
|0.14
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.14
|Нич Назарий
|1
|0.14
|Шишка Михаил
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|3 (1)
|0.38
|Дахновский Виталий
|3
|0.38
|Гайдучик Николай
|1
|0.13
|Кучеров Валерий
|1
|0.13
|Шарай Станислав
|1
|0.13
|Шестаков Михаил
|1
|0.13
|Вовченко Семён
|1
|0.13
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бусько Андрей
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Грисьо Максим
|1
|1
|Муравский Назарий
|2
|0
|Мильченко Артём
|2
|0
|Вовкун Артем
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Мышенко Богдан
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|1
|Дахновский Виталий
|4
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Лебеденко Александр
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Гагун Роман
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0
Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|2.
|Шахтёр Донецк
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|Заря
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Металлист-1925
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Рух Львов
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Кривбасс
|0:1
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Металлист-1925
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заря
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|0:1
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Черноморец Од
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Кривбасс
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Львов 1:3 Верес
Исход игры
Львов
35.5% (39)
Ничья
39.1% (43)
Верес
25.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
27.52% (30)
Меньше
72.48% (79)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (36)
1:0 Львов
19.1% (21)
2:1 Львов
13.6% (15)
0:1 Верес
12.7% (14)
1:2 Верес
10% (11)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:0 Львов
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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