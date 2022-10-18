Тур: 8. Стадион: Ника.
1:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
7'
1:0
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Александрия
Кривбасс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.33
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.17
|Третьяков Максим
|1
|0.17
|Мирошниченко Денис
|1
|0.17
|Ковалец Кирилл
|1
|0.17
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.17
|Волошин Викентий
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волошин Назар
|1
|0.14
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.14
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Дибанго Иван
|1
|1
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3
Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0
Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|2.
|Шахтёр Донецк
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|5.
|Александрия
|1:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|7.
|Заря
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Металлист-1925
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Ворскла
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|11.
|Минай
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|13.
|Рух Львов
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Кривбасс
|0:1
|7
|0
|3
|4
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Металлист-1925
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заря
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|6.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Александрия
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|0:1
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Черноморец Од
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|6.
|Львов
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Минай
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Рух Львов
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Кривбасс
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Кривбасс
Исход игры
Александрия
88.5% (100)
Ничья
8.8% (10)
Кривбасс
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
1:0 Александрия
46% (52)
2:1 Александрия
29.2% (33)
2:0 Александрия
11.5% (13)
1:1 Ничья
6.2% (7)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:2 Кривбасс
1.8% (2)
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