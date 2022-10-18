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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Александрия
1:0
Первый тайм: 12'
Кривбасс
0'
1:0
7' Гол

Ход матча

7'
1:0
Прогнозы 113
Александрия 88.5% (100)
X 8.8% (10)
Кривбасс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Кривбасс
2.08
3.32
3.92
Все Коэффициенты
Александрия
Кривбасс

История личных встреч

Александрия
Кривбасс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.33
Калитвинцев Владислав 1 0.17
Третьяков Максим 1 0.17
Мирошниченко Денис 1 0.17
Ковалец Кирилл 1 0.17
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.17
Волошин Викентий 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.14
Хобленко Алексей 1 (1) 0.14

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Кожушко Олег 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Демченко Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Дибанго Иван 1 1
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0
Устименко Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3
Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0
Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 1:0 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
7. Заря 0:0 7 3 2 2 12 - 13 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Черноморец Од 0:0 7 0 3 4 4 - 8 3
16. Кривбасс 0:1 7 0 3 4 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 0:1 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Черноморец Од 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Заря 0:0 4 1 1 2 4 - 8 4
9. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Кривбасс 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    ГОООООЛ Александрия забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 113
Александрия 88.5% (100)
X 8.8% (10)
Кривбасс 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Кривбасс
2.08
3.32
3.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Александрия 1:0 Кривбасс онлайн

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Прогнозы на матч Александрия 1:0 Кривбасс

Исход игры
Александрия
88.5% (100)
Ничья
8.8% (10)
Кривбасс
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
38.74% (43)
Нет
61.26% (68)
Популярный счёт
1:0 Александрия
46% (52)
2:1 Александрия
29.2% (33)
2:0 Александрия
11.5% (13)
1:1 Ничья
6.2% (7)
0:0 Ничья
2.7% (3)
1:2 Кривбасс
1.8% (2)
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Александрия
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