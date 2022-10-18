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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Александрия
2:0
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Хомченовский Дмитрий
34' Желтая карточка
Бабогло Владислав
34' Желтая карточка
Задерака Максим
49' Желтая карточка
Maksym Dyachuk
53' Желтая карточка
Устименко Денис
2:0
61' Гол
Третьяков Максим
73' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
74' Вторая желтая карточка
Maksym Dyachuk
81' Желтая карточка
Волошин Назар
81' Вторая желтая карточка
Волошин Назар
82' Желтая карточка
84' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
90' Желтая карточка
Мельник Александр
90'+5
31
Билык
Олег
4
Бабогло
Владислав
37
Рыбалка
Сергей
14
Maksym
Dyachuk
11
Мирошниченко
Денис
29
Цуриков
Андрей
9
Калитвинцев
Владислав
27
Демченко
Александр
6
Дришлюк
Кирилл
17
Кожушко
Олег
10
Третьяков
Максим
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
5
Стецков
Тимур
39
Опанасенко
Евгений
94
Задерака
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
11
Татарков
Никита
8
Капич
Рифет
19
Волошин
Назар
9
Хобленко
Алексей
Александрия
Кривбасс

История личных встреч

Александрия
Кривбасс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 2 0.33
Цуриков Андрей 2 0.33
Калитвинцев Владислав 1 0.17
Мирошниченко Денис 1 0.17
Ковалец Кирилл 1 0.17
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.17
Волошин Викентий 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.14
Хобленко Алексей 1 (1) 0.14

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 1 1
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Кожушко Олег 1 0
Костишин Денис 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Дибанго Иван 1 1
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Задерака Максим 1 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
1
13%
2
67%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3
Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0
Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 6 0 0 17 - 2 18
2. Шахтёр Донецк 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
5. Александрия 6 4 1 1 9 - 6 13
6. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 6 3 2 1 5 - 3 11
8. Металлист-1925 6 2 3 1 7 - 7 9
9. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Ворскла 7 2 1 4 9 - 12 7
11. Минай 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Львов 7 1 2 4 6 - 12 5
13. Рух Львов 7 1 1 5 8 - 14 4
14. Ингулец 6 0 3 3 4 - 7 3
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Металлист-1925 4 2 2 0 7 - 4 8
5. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
6. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Александрия 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
6. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
7. Львов 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Минай 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
11. Ингулец 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
13. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
16. Рух Львов 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Oleksandr Melnyk получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Калитвинцев Владислав уходит с поля. Artem Shulyanskyi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    82'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Волошин Назар получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    81'
    Волошин Назар получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 113
    Александрия 88.5% (100)
    X 8.8% (10)
    Кривбасс 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Александрия 2:0 Кривбасс

    Исход игры
    Александрия
    88.5% (100)
    Ничья
    8.8% (10)
    Кривбасс
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    38.74% (43)
    Нет
    61.26% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Александрия
    46% (52)
    2:1 Александрия
    29.2% (33)
    2:0 Александрия
    11.5% (13)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Кривбасс
    1.8% (2)
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