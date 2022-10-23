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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Металлист
0:0
Первый тайм: 10'
Днепр-1
0'
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Днепр-1
6.90
3.84
1.41
Все Коэффициенты
Металлист
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 5 0.71
Каплиенко Александр 2 0.29
Yevgen Pidlepenets 1 0.14
Панасенко Сергей 1 0.14
Oleksandr Mizyuk 1 0.14
Aleks Chidomere 1 0.14
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.14
Картушов Егор 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Демченко Егор 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.86
Гуцуляк Алексей 3 0.43
Адамюк Владимир 3 0.43
Пихалёнок Александр 2 0.29
Хамаче Янис 1 0.14
Громов Артём 1 0.14
Логинов Сергей 1 0.14
Сарапий Эдуард 1 0.14
Валентин Рубчинский 1 0.14
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 3 0
Ралюченко Андрей 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Федорив Виталий 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Yevgen Pidlepenets 1 0
Aleks Chidomere 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 2 0
Сваток Александр 2 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0
Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 8 6 2 0 19 - 4 20
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Верес 0:0 9 4 3 2 11 - 9 15
5. Заря 0:0 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Металлист 0:0 8 4 2 2 12 - 13 14
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
10. Металлист-1925 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Ворскла 0:0 9 2 2 5 9 - 13 8
12. Рух Львов 8 2 1 5 9 - 14 7
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Металлист 0:0 4 1 2 1 5 - 9 5
9. Ворскла 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Верес 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 0:0 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Металлист 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Заря 0:0 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 0:0 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Днепр-1
6.90
3.84
1.41
Все Коэффициенты
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