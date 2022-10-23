Тур: 9. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
0'
- Основной состав
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кныш ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
-
13 Хамаче ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|5
|0.71
|Каплиенко Александр
|2
|0.29
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.14
|Панасенко Сергей
|1
|0.14
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.14
|Aleks Chidomere
|1
|0.14
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.14
|Картушов Егор
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Демченко Егор
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|6 (1)
|0.86
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.43
|Адамюк Владимир
|3
|0.43
|Пихалёнок Александр
|2
|0.29
|Хамаче Янис
|1
|0.14
|Громов Артём
|1
|0.14
|Логинов Сергей
|1
|0.14
|Сарапий Эдуард
|1
|0.14
|Валентин Рубчинский
|1
|0.14
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Когут Игорь
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|2
|0
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Федорив Виталий
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0
|Aleks Chidomere
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|2
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
32%
31-45
3
25%
4
21%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
1
8%
4
21%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
2
15%
2
50%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0
Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|0:0
|8
|6
|2
|0
|19 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Верес
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|5.
|Заря
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Металлист
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Металлист-1925
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Ворскла
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Металлист
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|Ворскла
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Верес
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Металлист
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Заря
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|12.
|Динамо Киев
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3