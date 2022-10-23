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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Металлист
0:1
Конец матча
Днепр-1
0'
40' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
53' Желтая карточка
Бабенко Руслан
62' Желтая карточка
Демченко Егор
76' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
77' Желтая карточка
Aleks Chidomere
0:1
85' Гол
Когут Игорь
88' Желтая карточка
Никита Кононов
89' Красная карточка
Кныш Данило
90' Желтая карточка
Когут Игорь
90'+3
99
Костик
Орест
27
Шопин
Владимир
2
Oleksandr
Mizyuk
24
Федорив
Виталий
26
Каплиенко
Александр
8
Панасенко
Сергей
4
Чайковский
Игорь
29
Танковский
Вячеслав
12
Yevgen
Pidlepenets
9
Прядун
Максим
14
Кныш
Данило
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
20
Горбунов
Сергей
Олегович
18
Бабенко
Руслан
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
9
Гуцуляк
Алексей
7
Довбик
Артём
Металлист
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 5 0.63
Каплиенко Александр 2 0.25
Yevgen Pidlepenets 1 0.13
Панасенко Сергей 1 0.13
Oleksandr Mizyuk 1 0.13
Aleks Chidomere 1 0.13
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.13
Картушов Егор 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Демченко Егор 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.75
Гуцуляк Алексей 3 0.38
Адамюк Владимир 3 0.38
Пихалёнок Александр 2 0.25
Хамаче Янис 1 0.13
Когут Игорь 1 0.13
Громов Артём 1 0.13
Логинов Сергей 1 0.13
Сарапий Эдуард 1 0.13
Валентин Рубчинский 1 0.13
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 3 0
Танковский Вячеслав 2 0
Ралюченко Андрей 2 0
Aleks Chidomere 2 0
Кныш Данило 0 1
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Федорив Виталий 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Клименчук Егор 1 0
Демченко Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Yevgen Pidlepenets 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 3 0
Сваток Александр 2 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Назаренко Александр 2 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Сарапий Эдуард 1 0
Никита Кононов 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
50%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
3
43%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
3
25%
4
20%
46-60
3
25%
4
20%
61-75
1
8%
5
25%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Металлист - Ворскла 3:2 Верес - Металлист 1:2 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0
Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2 Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0
Днепр-1
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0
Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Рух Львов 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Металлист-1925 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 0:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Рух Львов 1:0 5 2 0 3 7 - 7 6
9. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
10. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Металлист-1925 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
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    • Первый тайм начался
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