Тур: 9. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Защитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Верес
Заря
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|3 (1)
|0.33
|Дахновский Виталий
|3
|0.33
|Гайдучик Николай
|1
|0.11
|Кучеров Валерий
|1
|0.11
|Шарай Станислав
|1
|0.11
|Шестаков Михаил
|1
|0.11
|Вовченко Семён
|1
|0.11
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.38
|Русин Назарий
|3
|0.38
|Безбородько Денис
|2
|0.25
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.25
|Булеца Сергей
|1
|0.13
|Шахов Евгений
|1
|0.13
|Вантух Роман
|1
|0.13
|Алефиренко Даниил
|1
|0.13
|Бражко Владимир
|1
|0.13
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.13
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Нагнойный Денис
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|1
|Дахновский Виталий
|4
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|0
|Лебеденко Александр
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Гагун Роман
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Шарай Станислав
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Данченко Олег
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
3
19%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2
Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1
Заря
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1
Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|0:0
|8
|6
|2
|0
|19 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Верес
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|5.
|Заря
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Металлист
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Металлист-1925
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Ворскла
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Металлист
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|Ворскла
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Верес
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Металлист
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Заря
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|12.
|Динамо Киев
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3