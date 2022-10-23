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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Верес
0:0
Первый тайм: 8'
Заря
0'
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Заря
3.15
3.69
2.32
Все Коэффициенты
Верес
Заря

История личных встреч

Верес
Заря

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 3 (1) 0.33
Дахновский Виталий 3 0.33
Гайдучик Николай 1 0.11
Кучеров Валерий 1 0.11
Шарай Станислав 1 0.11
Шестаков Михаил 1 0.11
Вовченко Семён 1 0.11
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 3 0.38
Русин Назарий 3 0.38
Безбородько Денис 2 0.25
Мишнёв Дмитрий 2 0.25
Булеца Сергей 1 0.13
Шахов Евгений 1 0.13
Вантух Роман 1 0.13
Алефиренко Даниил 1 0.13
Бражко Владимир 1 0.13
Назарина Егор 1 (1) 0.13
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 1
Дахновский Виталий 4 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Шарай Владислав 2 0
Гагун Роман 2 0
Вовченко Семён 2 0
Пасич Евгений 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 3 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Данченко Олег 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
18%
3
19%
1-15
3
27%
5
31%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2
Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1
Заря
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1
Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 8 6 2 0 19 - 4 20
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Верес 0:0 9 4 3 2 11 - 9 15
5. Заря 0:0 8 4 2 2 16 - 13 14
6. Металлист 0:0 8 4 2 2 12 - 13 14
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
10. Металлист-1925 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Ворскла 0:0 9 2 2 5 9 - 13 8
12. Рух Львов 8 2 1 5 9 - 14 7
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 0:0 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Металлист 0:0 4 1 2 1 5 - 9 5
9. Ворскла 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Верес 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
13. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 0:0 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Металлист 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Заря 0:0 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 0:0 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 0:0 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Заря
3.15
3.69
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:0 Заря онлайн

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