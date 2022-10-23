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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Верес
0:1
Конец матча
Заря
0'
14' Желтая карточка
Вовченко Семён
37' Желтая карточка
Нагнойный Денис
56' Желтая карточка
Пасич Геннадий
0:1
73' Гол
Антюх Денис
75' Желтая карточка
Данченко Олег
90'+6
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
42
Пасич
Евгений
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
25
Шарай
Станислав
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
2
Бутко
Богдан
28
Шахов
Евгений
70
Кирюханцев
Игорь
10
Булеца
Сергей
20
Чурко
Вячеслав
31
Русин
Назарий
17
Нагнойный
Денис
Верес
Заря

История личных встреч

Верес
Заря

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:0
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 3 (1) 0.33
Дахновский Виталий 3 0.33
Гайдучик Николай 1 0.11
Кучеров Валерий 1 0.11
Шарай Станислав 1 0.11
Шестаков Михаил 1 0.11
Вовченко Семён 1 0.11
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кирюханцев Игорь 3 0.38
Русин Назарий 3 0.38
Безбородько Денис 2 0.25
Мишнёв Дмитрий 2 0.25
Булеца Сергей 1 0.13
Шахов Евгений 1 0.13
Антюх Денис 1 0.13
Вантух Роман 1 0.13
Алефиренко Даниил 1 0.13
Бражко Владимир 1 0.13
Назарина Егор 1 (1) 0.13
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Нагнойный Денис 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 4 1
Дахновский Виталий 4 0
Вовченко Семён 3 0
Мирошник Роман 2 0
Сергийчук Михаил 2 0
Лебеденко Александр 2 0
Шарай Владислав 2 0
Гагун Роман 2 0
Пасич Евгений 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Шарай Станислав 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 3 0
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Бражко Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
25%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
3
18%
1-15
3
27%
5
29%
29%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
2
15%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Львов - Верес 1:3 Минай - Верес 1:1 Верес - Металлист 1:2 Верес - Рух Львов 2:2
Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1
Заря
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Черноморец Од - Заря 0:4 Днепр-1 - Заря 3:0 Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1
Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Рух Львов 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Металлист-1925 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 0:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Рух Львов 1:0 5 2 0 3 7 - 7 6
9. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
10. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Металлист-1925 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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