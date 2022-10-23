Тур: 9. Стадион: Олимпийский (Киев).
0:0
Первый тайм: 9'
0'
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Динамо Киев
Ворскла
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
34 матча
70.6%
17.6%
11.8%
24 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|4
|0.67
|Ванат Владислав
|2
|0.33
|Цыганков Виктор
|1
|0.17
|Тымчик Александр
|1
|0.17
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.25
|Марлисон
|2 (1)
|0.25
|Степанюк Руслан
|1
|0.13
|Кравчук Андрей
|1
|0.13
|Чеснаков Владимир
|1
|0.13
|Скляр Александр
|1
|0.13
|Сулейманов Таулан
|1
|0.13
|Кравец Василий
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Вивчаренко Костянтин
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|3
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
4
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
5
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1
Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3
Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1
Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|0:0
|8
|6
|2
|0
|19 - 4
|20
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Верес
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|5.
|Заря
|0:0
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|6.
|Металлист
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Металлист-1925
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Ворскла
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|12.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Металлист
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 9
|5
|9.
|Ворскла
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Верес
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Металлист
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Заря
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|12.
|Динамо Киев
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3