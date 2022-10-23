Тур: 9. Стадион: Олимпийский (Киев).
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаСирота Александр
18' Желтая карточкаСкляр Александр
22' Желтая карточкаКабаев Владислав
1:0
33' ГолБуяльский Виталий
1:1
44' ГолЮрченко Владлен
90' Желтая карточкаМарлисон
90'+5
Ход матча
16'
18'
22'
33'
44'
1:1
90'
33
Марлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаНападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Динамо Киев
Ворскла
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
34 матча
70.6%
17.6%
11.8%
24 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|5
|0.71
|Ванат Владислав
|2
|0.29
|Цыганков Виктор
|1
|0.14
|Тымчик Александр
|1
|0.14
|Беседин Артём
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.22
|Марлисон
|2 (1)
|0.22
|Степанюк Руслан
|1
|0.11
|Кравчук Андрей
|1
|0.11
|Чеснаков Владимир
|1
|0.11
|Скляр Александр
|1
|0.11
|Юрченко Владлен
|1
|0.11
|Сулейманов Таулан
|1
|0.11
|Кравец Василий
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Караваев Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Сирота Александр
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Вивчаренко Костянтин
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|4
|0
|Яворский Сергей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Бацула Андрей
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Сулейманов Таулан
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1
Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3
Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1
Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Рух Львов
|1:0
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Металлист-1925
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|9.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Заря
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Металлист-1925
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3