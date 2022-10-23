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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Динамо Киев
1:1
Конец матча
Ворскла
0'
16' Желтая карточка
Сирота Александр
18' Желтая карточка
Скляр Александр
22' Желтая карточка
Кабаев Владислав
1:0
33' Гол
Буяльский Виталий
1:1
44' Гол
Юрченко Владлен
90' Желтая карточка
Марлисон
90'+5
35
Нещерет
Руслан
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
22
Лонвейк
Джастин
15
Цыганков
Виктор
41
Беседин
Артём
7
Кабаев
Владислав
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
3
Зайков
Джоко
17
Чеснаков
Владимир
20
Кравец
Василий
38
Челядин
Артём
6
Скляр
Александр
16
Сулейманов
Таулан
80
Юрченко
Владлен
29
Бацула
Андрей
33
Марлисон
Динамо Киев
Ворскла

История личных встреч

Динамо Киев
Ворскла

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
36%
4%
15 побед 9 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

34 матча

70.6%
17.6%
11.8%
24 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
14 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.1%
47.1%
8.8%
15 побед 16 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:4
Р
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
С
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 5 0.71
Ванат Владислав 2 0.29
Цыганков Виктор 1 0.14
Тымчик Александр 1 0.14
Беседин Артём 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олейник Денис 2 (1) 0.22
Марлисон 2 (1) 0.22
Степанюк Руслан 1 0.11
Кравчук Андрей 1 0.11
Чеснаков Владимир 1 0.11
Скляр Александр 1 0.11
Юрченко Владлен 1 0.11
Сулейманов Таулан 1 0.11
Кравец Василий 0 0
Толи Ардит 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 3 0
Забарный Илья 1 1
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Сирота Александр 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Вивчаренко Костянтин 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 4 0
Яворский Сергей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Челядин Артём 2 0
Пердута Игорь 0 1
Бацула Андрей 1 0
Юрченко Владлен 1 0
Сулейманов Таулан 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Марлисон 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
10%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
5
36%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - Ренн 0:1 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1
Минай - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3
Ворскла
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1
Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Рух Львов 1:0 9 3 1 5 10 - 14 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Металлист-1925 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 0:1 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Рух Львов 1:0 5 2 0 3 7 - 7 6
9. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
10. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 1:0 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Металлист-1925 0:1 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
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  • Желтая карточка
    18'
    Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Александр Сирота получил желтую карточку от судьи
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