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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Кривбасс
2:0
Второй тайм: 77'
Ингулец
0'
9' Желтая карточка
Artem Smolyakov
61' Красная карточка
Artem Smolyakov
62' Желтая карточка
Сарнавский Богдан
1:0
72' Гол
2:0
75' Гол
23
Сарнавский
Богдан
24
Якимец
Владимир
25
Ловрич
Драган
50
Семёнов
Дмитрий
II
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
11
Татарков
Никита
13
Кучер
Даниил
26
Сидоренко
Владислав
28
Павлов
Виталий
21
Ченбай
Сергей
44
Сакив
Тарас
8
Клименко
Владислав
88
Кухарук
Андрей
5
Запорожец
Евгений
23
Кучеренко
Александр
29
Artem
Smolyakov
9
Марусич
Максим
Кривбасс
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.13
Хобленко Алексей 1 (1) 0.13
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Artem Smolyakov 2 0.25
Запорожец Евгений 1 0.13
Клименко Владислав 1 0.13
Козак Александр 1 0.13
Кучеренко Александр 1 0.13
Сакив Тарас 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Дибанго Иван 1 1
Волошин Назар 1 1
Зотько Иван 2 0
Устименко Денис 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Капич Рифет 1 0
Стецков Тимур 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artem Smolyakov 1 1
Ченбай Сергей 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Кучеренко Александр 2 0
Сакив Тарас 2 0
Клименко Владислав 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Марусич Максим 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Запорожец Евгений 1 0
Oleksiy Palamarchuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 8 7 1 0 20 - 4 22
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Заря 8 5 1 2 17 - 13 16
5. Верес 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Металлист 8 4 1 3 12 - 14 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 7 3 1 3 9 - 10 10
9. Металлист-1925 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
11. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
12. Ворскла 9 2 2 5 10 - 14 8
13. Кривбасс 2:0 8 1 3 4 4 - 7 6
14. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Ингулец 0:2 8 0 4 4 6 - 11 4
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Кривбасс 2:0 4 1 2 1 2 - 1 5
9. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
10. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 0:2 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Заря 5 3 0 2 9 - 8 9
5. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 0:2 5 0 4 1 4 - 6 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 2:0 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 5 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 4
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • 46'
    Задерака Максим уходит с поля. Artur Mykytyshyn выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Artem Smolyakov получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Ингулец
3.40
3.18
4.20
Все Коэффициенты
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