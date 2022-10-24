Тур: 9. Стадион: Олимпийский (Киев).
0'
9' Желтая карточкаArtem Smolyakov
61' Красная карточкаArtem Smolyakov
62' Желтая карточкаСарнавский Богдан
Ход матча
61'
72'
1:0
75'
2:0
55
Дибанго
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волошин Назар
|1
|0.13
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.13
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Artem Smolyakov
|2
|0.25
|Запорожец Евгений
|1
|0.13
|Клименко Владислав
|1
|0.13
|Козак Александр
|1
|0.13
|Кучеренко Александр
|1
|0.13
|Сакив Тарас
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Дибанго Иван
|1
|1
|Волошин Назар
|1
|1
|Зотько Иван
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Капич Рифет
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artem Smolyakov
|1
|1
|Ченбай Сергей
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Кучеренко Александр
|2
|0
|Сакив Тарас
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Марусич Максим
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Запорожец Евгений
|1
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1
Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0
Ингулец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Ингулец - Ворскла 0:1 Ингулец - Минай 1:2
Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист - Ингулец 1:1 Ингулец - Александрия 1:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Кривбасс КР - Ингулец 0:1 Ингулец - Десна 2:1 Заря - Ингулец 1:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Минай - Ингулец 2:2 Ингулец - Днепр-1 0:1 Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20 - 4
|22
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|9.
|Металлист-1925
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|10.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|Рух Львов
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|12.
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|13.
|Кривбасс
|2:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|14.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Ингулец
|0:2
|8
|0
|4
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Кривбасс
|2:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 1
|5
|9.
|Металлист
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|10.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Заря
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|5.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Ингулец
|0:2
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Металлист-1925
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|2:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3